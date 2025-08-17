Mới đây, tin tức về "người đàn ông 28 tuổi tử vong vì ngộ độc thực phẩm" đã trở thành chủ đề nóng và thu hút sự chú ý tại Trung Quốc.

Theo tờ Red Star News, nạn nhân tên Mã Mưu (28 tuổi) đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Mã Mưu và bạn gái dự định kết hôn vào ngày 8/5.

Trước đó, anh đã phải nhập viện vì suy gan do ngộ độc thực phẩm. Thật không may, anh đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 15/5.

Theo báo cáo, Mã Mưu bị sốt và đau đầu sau khi ăn một lượng lớn thịt gà bị nhiễm bệnh dịch tả và thịt gà để qua đêm tại nhà vào ngày 29/4. Anh đã tự uống kháng sinh amoxicillin, thuốc chống viêm ibuprofen và thuốc bắc cùng một số loại thuốc khác. Sau đó nhiệt độ cơ thể của anh trở lại bình thường nên bệnh nhân chủ quan.

Không ngờ sau đó, anh bị chướng bụng, mệt mỏi toàn thân, bất tỉnh và được chẩn đoán mắc bệnh suy gan và bệnh não gan (hôn mê gan). Ngày 7/5, anh được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện và được truyền huyết tương một lượng lớn.

Ảnh minh hoạ.

Gia đình cho rằng con gà được dùng trong bữa tối có thể chưa được nấu chín kỹ hoặc bị nhiễm bệnh, hoặc con gà có thể đã ăn phải thứ gì đó không tốt, dẫn đến ngộ độc.

Ngộ độc thực phẩm thường biểu hiện bằng các triệu chứng ở hệ tiêu hóa, thường xuất hiện khoảng 1 giờ sau khi ăn thực phẩm hư hỏng hoặc độc hại, như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy... Đây là tín hiệu cảnh báo của cơ thể con người để từ chối thực phẩm độc hại. Ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng có thể gây chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh, suy nhược toàn thân, thậm chí ngất xỉu.

Nếu bạn gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy sau khi ăn, hãy ngừng ăn thực phẩm nghi ngờ bị hư hỏng hoặc có độc.

Khi các triệu chứng ngộ độc thực phẩm nhẹ, bạn có thể quan sát tại nhà, uống nước ấm để pha loãng độc tố và cố gắng ăn ít hơn ở bữa ăn tiếp theo để đường tiêu hóa được phục hồi. Nếu bạn bị chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh hoặc thậm chí ngất xỉu do ngộ độc thực phẩm, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Vào mùa hè, nhiệt độ tăng cao làm cho thực phẩm rất dễ bị ôi thiu, nhiễm nấm và vi khuẩn, đây là nguyên nhân chính gây ra các bệnh đường tiêu hóa và nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, hãy rửa tay thường xuyên. Ngoài ra, hãy chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn. Luôn tuân thủ các quy tắc dưới đây:

Luôn rửa tay sau khi:

-Sử dụng nhà vệ sinh

-Thay tã

-Hút thuốc

-Xì mũi

-Ho hoặc hắt hơi

-Chạm vào động vật

Khi chế biến thực phẩm, hãy đảm bảo:

-Rửa tay ít nhất 20 giây bằng nước xà phòng ấm trước và sau khi chạm vào thịt sống, gia cầm, động vật có vỏ, cá, trứng hoặc nông sản.

-Rửa sạch tất cả các loại trái cây và rau quả trước khi ăn.

-Sử dụng riêng thớt để cắt/thái cá sống, thịt gia cầm hoặc thịt sống.

-Tất cả các dụng cụ và bề mặt phải được rửa bằng nước xà phòng ấm trước và sau khi sử dụng để chế biến thực phẩm. Có thể sử dụng dung dịch làm sạch chuyên biệt để khử trùng bề mặt và dụng cụ chế biến thực phẩm.

-Nấu chín thịt gia cầm, thịt bò và trứng trong thời gian thích hợp trước khi ăn.

-Giữ thịt sống, gia cầm, hải sản và nước thịt của chúng tránh xa các thực phẩm khác.

-Sử dụng nhiệt kế đo thịt để đảm bảo thực phẩm được nấu chín đến nhiệt độ bên trong thích hợp.

Khi chọn thực phẩm để ăn, hãy chắc chắn rằng:

-Không ăn bất kỳ thực phẩm nào được làm từ sữa chưa tiệt trùng.

-Không ăn bất kỳ thực phẩm nào làm từ trứng, gia cầm và thịt sống hoặc chưa nấu chín.

Khi bảo quản thực phẩm, hãy đảm bảo:

-Làm lạnh hoặc đông lạnh ngay các loại thực phẩm dễ hỏng, kể cả sống và chín. Nếu để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, thực phẩm nên được coi là không an toàn để ăn.

-Để trái cây, rau củ, thực phẩm nấu chín và thực phẩm chế biến tránh xa thịt sống và trứng sống.

-Vứt bỏ thức ăn nếu bạn không biết nó đã được để ngoài tủ lạnh bao lâu.

-Vứt bỏ thức ăn nếu bạn không chắc nó có bị hỏng không.