Theo lời kể của người phụ nữ trung niên họ Lý (Trung Quốc) này, chồng bà gần đây thường xuyên mệt mỏi không rõ lý do, hay khát nước và cũng thường xuyên khó chịu ở lồng ngực. Tuy nhiên, vì ông đã gần 60 tuổi nên họ cho rằng đó là dấu hiệu của tuổi tác. Nhất là khi hồi trẻ ông làm việc chân tay nặng nhọc, hút thuốc nhiều năm và dạo này hay mất ngủ.

Cho đến buổi tối hôm xảy ra sự việc, người chồng đột nhiên ngứa ran hết chân tay, cả người không có sức lực rồi chuyển sang đau tức ngực và khó thở. Người nhà vội vã gọi xe cấp cứu nhưng đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết sức vẫn không cứu được ông. Nguyên nhân tử vong không phải nhồi máu cơ tim hay đột quỵ như người nhà suy đoán mà lại là do thiếu kali máu nghiêm trọng. Người vợ nghe đến đây thì ngồi thụp xuống nền nhà lạnh ngắn, khóc nức nở trong hối hận.

Ảnh minh họa

Hóa ra, gần 1 năm trước, khi đi khám sức khỏe, ông đã được bác sĩ khuyến cáo bổ sung kali và làm thêm các xét nghiệm khác liên quan. Thế nhưng, vì khám ở phòng khám tư, lại có tính tiết kiệm nên người đàn ông cho rằng bác sĩ đang cố dẫn dắt mình sử dụng thêm dịch vụ. Hơn nữa, với ông bà, chỉ có thiếu canxi hay thiếu máu mới nghiêm trọng, còn thiếu kali không quá đáng lo.

Cứ như vậy, tình trạng sức khỏe của ông ngày càng tệ. Khi xuất hiện các dấu hiệu thiếu kali máu nghiêm trọng cũng chủ quan, không chịu đi thăm khám ngay. Cuối cùng, đã dẫn đến kết cục mất đi tính mạng, không thể vãn hồi.

Cảnh giác với những dấu hiệu của thiếu kali

Câu chuyện đau lòng này nhắc nhở chúng ta rằng thiếu kali - thứ tưởng chừng nhỏ nhặt và ít người để tâm có thể cướp đi mạng sống bất kỳ lúc nào. Bác sĩ Ngô Mậu Giang (Trung Quốc) cho biết, kali tham gia vào nhiều chức năng sống: điều hòa nhịp tim, dẫn truyền tín hiệu thần kinh, co cơ, cân bằng dịch và axit-bazơ. Khi cơ thể thiếu hụt, ban đầu chỉ gây mệt mỏi hoặc chuột rút nhẹ. Nhưng nếu kéo dài, loạn nhịp tim, ngừng tim và tử vong hoàn toàn có thể xảy ra.

So với thừa natri, tình trạng thiếu kali khó nhận biết hơn vì không có dấu hiệu rõ ràng. Có 7 dấu hiệu cảnh báo sớm thiếu kali bạn không được bỏ qua:

- Mệt mỏi bất thường dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

- Chuột rút, co giật cơ lặp đi lặp lại, đặc biệt vào ban đêm.

- Tim đập nhanh, hồi hộp, loạn nhịp không rõ lý do.

Ảnh minh họa

- Táo bón kéo dài do nhu động ruột suy giảm.

- Yếu cơ, run rẩy, cảm giác khó đứng vững.

- Khó thở, hụt hơi, nhất là khi vận động nhẹ.

- Tay chân tê bì, ngứa ran hoặc cảm giác như kim châm.

Chỉ cần xuất hiện từ 2 dấu hiệu trở lên, bạn nên đi khám để kiểm tra điện giải máu thay vì chủ quan tự điều chỉnh.

5 thực phẩm bình dân giúp bổ sung kali bác sĩ khuyên nhiều hơn vào mùa hè

Như bác sĩ Ngô đã nói, bổ sung kali cần được làm xuyên suốt nhưng quan trọng hơn vào mùa hè. Bởi vì mùa hè cơ thể mất nhiều mồ hôi hơn, dẫn đến thất thoát khoáng chất nhanh chóng. Thêm vào đó, thói quen uống nhiều cà phê đá, nước ngọt hay ăn mặn càng khiến kali bị “rút cạn”. Bác sĩ ngô đưa ra 5 thực phẩm bình dân, vừa quen vừa rẻ nhưng bổ sung kali rất tốt mà chúng ta nên tận dụng như:

- Nước dừa: Là “nước điện giải tự nhiên” giúp bù kali nhanh sau khi đổ mồ hôi, tiêu chảy hay mất nước. Cùi dừa còn cung cấp năng lượng dễ tiêu, không gây nặng bụng.

- Chuối: Loại quả này vừa rẻ vừa dồi dào kali. Một quả chuối mỗi ngày giúp ổn định nhịp tim, giảm nguy cơ chuột rút và mệt mỏi.

Ảnh minh họa

- Rau muống: Bình dân nhưng giàu kali và chất xơ, vẫn giữ được khoáng chất sau khi nấu. Ăn thường xuyên còn hỗ trợ tiêu hóa, phòng táo bón trong mùa hè.

- Nấm sò: Chứa kali dễ hấp thụ, ít calo và giàu protein. Ăn nấm còn giúp giảm muối, cân bằng natri - kali, từ đó bảo vệ tim mạch.

- Đậu nành: Đậu nành và các chế phẩm như sữa, đậu phụ vừa mát vừa nhiều kali. Protein thực vật trong đậu nhẹ cho thận, đồng thời tốt cho tim và mạch máu.

Tuy nhiên, bác sĩ Ngô nhắc nhở bổ sung kali quá nhiều cũng nguy hiểm. Người trưởng thành chỉ nên nạp khoảng 3.500 - 4.700mg kali mỗi ngày. Nếu dư thừa, kali có thể gây loạn nhịp tim, yếu cơ và thậm chí đe dọa tính mạng, nhất là với người bệnh thận.