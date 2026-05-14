Anh Ngô Tấn Huỳnh (thường gọi là Huỳnh Sachi, người tham gia hoạt động tư vấn, hỗ trợ xét nghiệm HIV cộng đồng tại TP.HCM) kể, mới đây tiếp nhận 1 trường hợp nhiễm lậu đặc biệt.

Nam thanh niên 25 tuổi đã tìm đến anh để được tư vấn, sau khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở cơ quan sinh dục, sau chuyến du lịch tại Thái Lan. Theo chia sẻ, vài ngày sau khi trở về Việt Nam, người này bắt đầu cảm thấy ngứa, tiểu buốt, tiểu rát và khó chịu ở vùng sinh dục. Ban đầu, nam thanh niên nghĩ đây chỉ là tình trạng viêm thông thường nên tự theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, do triệu chứng kéo dài nên đã tìm đến sự hỗ trợ của anh Ngô Tấn Huỳnh.

"Sau khi làm xét nghiệm, kết quả cho thấy, người này mắc bệnh lậu, một bệnh nhiễm khuẩn lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn. Trong quá trình tư vấn, nam thanh niên cho biết đã có quan hệ với một vài bạn tình trong thời gian du lịch. Cậu ấy nghĩ rằng việc sử dụng PrEP sẽ giúp phòng tránh toàn bộ nguy cơ lây nhiễm", anh Ngô Tấn Huỳnh chia sẻ.

Sử dụng PrEP là yên tâm phòng tránh được bệnh lậu?

Theo chuyên gia, yên tâm phòng tránh được bệnh lậu nhờ sử dụng PrEP là là hiểu lầm khá phổ biến hiện nay. "PrEP là thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV, chỉ có tác dụng giảm nguy cơ lây nhiễm HIV khi sử dụng đúng cách, hoàn toàn không có khả năng phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai, chlamydia hay sùi mào gà", anh Ngô Tấn Huỳnh cho hay.

Chung nhận định này, BS Trương Hữu Khanh (Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) cho biết, PrEP chỉ bảo vệ cơ thể khỏi HIV, không chống lại các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs) khác như lậu, sùi mào gà, giang mai, herpes sinh dục, viêm gan B... Do đó, việc sử dụng bao cao su vẫn là điều cần thiết để đảm bảo an toàn.

Các chuyên gia chia sẻ, bệnh lậu do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra. Ở nam giới, triệu chứng thường gặp gồm tiểu buốt, tiểu rát, chảy dịch ở niệu đạo, đau hoặc khó chịu vùng sinh dục. Một số trường hợp có thể có biểu hiện nhẹ hoặc gần như không triệu chứng nên dễ khiến người bệnh chủ quan.

Cảnh báo từ giới chuyên môn về bệnh lậu

Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh lậu có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như:

Viêm nhiễm kéo dài đường tiết niệu và cơ quan sinh dục

Hẹp niệu đạo do viêm mạn tính

Ảnh hưởng khả năng sinh sản, tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới

Tăng nguy cơ lây nhiễm và mắc thêm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác

Với trường hợp trên, sau khi có kết quả xét nghiệm, anh Ngô Tấn Huỳnh đã hướng dẫn người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị theo đúng phác đồ, đồng thời tư vấn về việc thông báo cho bạn tình, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp quan hệ tình dục an toàn trong tương lai.

Các chuyên gia khuyến cáo:

PrEP không thay thế bao cao su.

Bao cao su vẫn là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Khi có các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu rát, chảy dịch bất thường hoặc tổn thương vùng sinh dục, cần đi khám và xét nghiệm sớm thay vì tự điều trị tại nhà.

Những người có nguy cơ cao nên xét nghiệm định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời.

Việc chủ động bảo vệ sức khỏe tình dục không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng cho bản thân mà còn hạn chế sự lây lan bệnh trong cộng đồng.

(Ảnh minh họa: Internet)