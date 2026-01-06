Mới đây, anh Ngô Tấn Huỳnh ( biệt danh Huỳnh Sachi, người tham gia hoạt động tư vấn, hỗ trợ xét nghiệm HIV cộng đồng tại TP.HCM) kể, anh mới tiếp nhận một trường hợp sinh viên đại học năm nhất, vừa tròn 18 tuổi, đến nhờ tư vấn do xuất hiện những biểu hiện bất thường ở vùng kín.

Theo chia sẻ, trong dịp nghỉ lễ Dương lịch, do được nhà trường cho nghỉ học, nam sinh này cùng bạn gái đi du lịch tại Vũng Tàu. Trong thời gian này, hai người có phát sinh quan hệ tình dục và có sử dụng biện pháp an toàn. Tuy nhiên, khoảng 3 ngày sau khi trở về, nam sinh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu gắt và có mủ, triệu chứng đặc biệt rõ vào buổi sáng.

Khi được hỏi kỹ hơn, nam sinh cho biết 2 người có quan hệ tình dục bằng miệng nhưng không sử dụng biện pháp bảo vệ. Người này cho rằng quan hệ bằng miệng không cần dùng bao cao su và không thể lây các bệnh qua đường tình dục. Đây là một quan niệm sai lầm khá phổ biến hiện nay.

(Ảnh minh họa: Internet)

Theo các chuyên gia, quan hệ tình dục bằng miệng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh xã hội như lậu, giang mai, nấm và nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Riêng bệnh lậu có thể xuất hiện tại 3 vị trí chính là miệng, cơ quan sinh dục và hậu môn. Do đó, việc tiếp xúc trực tiếp tại bất kỳ khu vực nào trong 3 vị trí này đều có khả năng dẫn đến lây nhiễm.

Bệnh lậu thường có thời gian ủ bệnh ngắn, chỉ từ 3 đến 7 ngày sau quan hệ là đã có thể xuất hiện các triệu chứng điển hình như tiểu buốt, tiểu gắt, chảy mủ ở niệu đạo. Mặc dù bệnh lậu có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm, song việc chủ quan, chậm trễ điều trị có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm đường tiết niệu, hẹp niệu đạo, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Các chuyên gia khuyến cáo, người trẻ cần trang bị kiến thức đúng đắn về sức khỏe sinh sản, sử dụng biện pháp bảo vệ trong mọi hình thức quan hệ tình dục và chủ động thăm khám y tế khi có dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và bạn tình.