Nam thần Vbiz trời sinh cơ địa giàu sang: Visual đúng chuẩn công tử quyền quý, cả đời không được đóng vai nghèo

Ốc Mượn Hồn hiện đang công chiếu tại các rạp phim quốc nội và nhận về những tín hiệu đáng mừng. Là dự án điện ảnh đầu tiên "mở bát" đường đua phim Việt tháng 6, Ốc Mượn Hồn hiện đã thu về gần 10 tỷ đồng sau hơn 3 ngày phát hành, hứa hẹn sẽ tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới. Xuyên suốt chuỗi cinetour, dàn diễn viên thu hút sự chú ý lớn của khán giả đại chúng nhờ visual nỏi bật và tương tác vui vẻ. Nam chính Quốc Trường cũng không phải ngoại lệ khi anh yêu cùng lúc 3 cô gái trong phim, khiến nhân vật này trở thành tâm điểm của đống drama.

Mới đây, Quốc Trường lại làm dậy sóng MXH với chia sẻ về ngoại hình điển trai của mình khi đóng phim. Anh cho biết anh thường xuyên bị các đạo diễn mặc định với hình tượng công tử, thiếu gia hoặc những nhân vật có điều kiện kinh tế tốt. "Thật ra Trường vai nào cũng diễn, nhưng vấn đề là đạo diễn không cho. Ví dụ như Một Thời Ta Đã Yêu, Trường có xin một vai khác biệt với vai của mình là vai Quốc Huy. Nhưng vai Quốc Huy lại không có nhiều phân đoạn hơn so với vai Quốc Trường mà phải diễn một mình.

Quốc Trường chia sẻ về ngoại hình của bản thân khi đóng phim

Nhưng đạo diễn không hợp. Đạo diễn nói rằng nhìn vào Quốc Trường, người ta không tin là khổ, nhìn vào Quốc Trường người ta không tin là sẽ như này như kia. Đại loại đạo diễn nói nếu mà thích vai đó quá thì lên casting đi, rồi ai được thì được. Còn nếu không trúng vai đó thì Quốc Trường phải chạy xe đạp một tháng ở ngoài đường, mặc đồ không đẹp một tháng, ăn ở ngoài đường một tháng. Đừng có ăn sung mặc sướng nữa. Rồi kể cả Trường cũng phải thuê một cái phòng trọ ở một tháng. Đó là anh Nghĩa, đạo diễn nói vậy luôn" , nam diễn viên bộc bạch.

"Trường nói: 'Ok, thử thì thử'. Nhưng cuối cùng anh Nghĩa lại chọn cho vai công tử nhà giàu đó. Cho nên bản thân em thì không ngại diễn bất cứ vai gì. Vấn đề là ngoại hình của mình khiến đạo diễn hoặc là khán giả không tin là mình sẽ là như vậy. Giờ cũng không biết phải làm sao luôn" , cuối cùng Quốc Trường vẫn được giao một vai công tử nhà giàu quen thuộc, dù sẵn sàng thử sức và chứng minh khả năng diễn xuất.

Phía dưới đoạn chia sẻ của Quốc Trường, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình khi cho rằng ngoại hình của nam diễn viên thực sự mang đến cảm giác thiếu giàu giàu có. Không ít người nhận xét gương mặt khôi ngô, khí chất cùng thần thái điềm tĩnh của anh rất khó khiến người xem liên tưởng đến những nhân vật lam lũ, nghèo khó hay bươn chải giữa cuộc sống.

Quốc Trường trong phim Một Thời Ta Đã Yêu

Một số bình luận của netizen:

- Ông Trường nói cũng đúng mà, nhìn ổng không ra cái nghèo khổ luôn á.

- Cơ địa sinh ra đã giàu có rồi thì khó đóng vai khổ.

- Mặt này mà ở nhà trọ, ăn cơm bụi thì khán giả cũng nghĩ là thiếu gia đang đi trải nghiệm cuộc sống.

- Cả đời ổng không đóng vai nghèo nổi mất.

- Đẹp trai quá cũng là hạn chế khi đóng phim đó.

Nguyễn Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, anh từng hoạt động người mẫu và giành giải Nhất cuộc thi Ngôi Sao Ngày Mai do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Từ đây, Quốc Trường bước chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp và góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Con Đường Hoàn Lương, Quyền Lực Tình Yêu, Vườn Yêu, Nếu Còn Có Ngày Mai...

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên đến vào năm 2019 khi đảm nhận vai Vũ trong Về Nhà Đi Con. Hình tượng "soái ca đểu" vừa đào hoa vừa ngông nghênh giúp Quốc Trường trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ, đưa tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi trên cả nước. Vai diễn này cũng giúp anh giành nhiều giải thưởng và trở thành một trong những nam diễn viên truyền hình được săn đón nhất giai đoạn đó.

Sau thành công của Về Nhà Đi Con, Quốc Trường đẩy mạnh hoạt động ở lĩnh vực điện ảnh với các dự án như Bẫy Ngọt Ngào, Kẻ Ẩn Danh, Út Lan: Oán Linh Giữ Của, Chị Ngã Em Nâng và gần đây là Một Thời Ta Đã Yêu cùng Ốc Mượn Hồn. Những năm gần đây, anh liên tục tìm kiếm các dạng vai mới thay vì chỉ gắn với hình tượng công tử nhà giàu quen thuộc.

Bên cạnh nghệ thuật, Quốc Trường còn được biết đến là một trong những diễn viên kinh doanh thành công nhất Vbiz. Anh là nhà sáng lập và đồng sở hữu chuỗi mì cay Sasin với hàng trăm điểm bán nhượng quyền trong và ngoài nước. Nhờ hoạt động kinh doanh phát triển, nam diễn viên sở hữu khối tài sản đáng chú ý và nhiều lần được công chúng gọi là "đại gia ngầm" của showbiz Việt.