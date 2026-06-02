Lần xuất hiện của Song Hye Kyo khiến truyền thông Hàn phải thốt lên: Đẹp không tưởng

Sự xuất hiện đáng chú ý đó diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện giới thiệu bộ sưu tập Jewels by Nature mà thương hiệu kim hoàn Paris Chaumet vừa tổ chức tại không gian nghệ thuật Cociety Seongsu, Seoul. Với tư cách Đại sứ thương hiệu toàn cầu, Song Hye Kyo không chỉ góp mặt mà còn trở thành tâm điểm của toàn bộ sự kiện, phong thái trang nhã của cô phản chiếu trọn vẹn tinh thần quý phái của nhà kim hoàn nước Pháp.

Triển lãm đưa khách mời vào hành trình thưởng lãm được dẫn dắt mạch lạc qua từng căn phòng. Từ không gian mở đầu trưng bày những chiếc vương miện lịch sử và đương đại đặt cạnh nhau, dòng chảy thẩm mỹ chuyển tiếp mượt mà sang bộ sưu tập chữ ký Joséphine với phom dáng thanh lịch nạm đá quý màu, trước khi đạt đến đỉnh cao tại khu vực trưng bày bộ sưu tập trang sức cao cấp Jewels by Nature. Toàn bộ triết lý sáng tạo này vốn được định hình từ năm 1780 bởi nhà sáng lập Marie-Étienne Nitot, người tự gọi mình là "nhà kim hoàn tự nhiên học" và đặt nền móng cho truyền thống khai thác vẻ đẹp thiên nhiên trong chế tác trang sức. Tinh thần ấy một lần nữa tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc tại Hàn Quốc, nơi thiên nhiên luôn là cội nguồn của nghệ thuật và triết học.

Để tôn vinh nét giao thoa văn hóa đó, Chaumet hợp tác cùng nghệ sĩ đương đại Miso Shim. Với hướng tiếp cận tái diễn giải tranh Minhwa bằng ngôn ngữ kỹ thuật số, cô tạo nên những tác phẩm thị giác độc đáo, đặt các thiết kế vương miện di sản và hiện đại của Chaumet vào không gian đối thoại nghệ thuật ấn tượng.

Về phần mình, Song Hye Kyo chọn cách xuất hiện tối giản nhưng cực kỳ lộng lẫy. Thay vì những thiết kế màu sắc từ bộ sưu tập chính Jewels by Nature như chiếc vòng cổ Clover and Fern nạm ngọc lục bảo Colombia mà cô từng diện tại sự kiện quốc tế trước đó, nữ diễn viên kết hợp trọn bộ trang sức kim cương thuộc bộ sưu tập Joséphine, đồng điệu hoàn toàn với thiết kế đầm ren cúp ngực. Điểm nhấn là chiếc vòng cổ bản lớn dòng Joséphine nổi bật với kỹ thuật chế tác hình chữ V tái hiện phom dáng vương miện Aigrette biểu tượng, nối liền các dải kim cương đan cài mềm mại ôm lấy phần cổ thanh tú. Đi kèm là đôi hoa tai kim cương dáng ôm sát thùy tai và chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn thiết kế theo cấu trúc tỏa rạng nhiều tầng.

Chuỗi sự kiện khép lại vào ngày 20/5 bằng bữa tối riêng tư tại Đại sứ quán Pháp ở Seoul, với thực đơn đặc chế từ bếp trưởng được gắn sao Michelin Son Jong Won và phần trình diễn của soprano Hera Hyesang Park, nghệ sĩ thuộc hãng đĩa Deutsche Grammophon.

Thanh Yên