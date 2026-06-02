Mỹ nhân nóng bóng trở lại sau 12 năm "mất tích" khỏi showbiz, nhìn hình ảnh hiện tại ai cũng bất ngờ

Rời xa hào quang màn ảnh hơn một thập kỷ khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, màn tái xuất của Top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt Nguyễn Công Nương (Nancy Nguyễn) trong dự án phim kinh dị "Lầu Chú Hỏa" khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì diện mạo hoàn toàn khác lạ.

Mới đây, dự án điện ảnh "Lầu Chú Hỏa - Lời Nguyền Con Ma Nhà Họ Hứa" đã chính thức công bố dàn diễn viên, hứa hẹn sẽ khuấy động phòng vé mùa hè này. Bên cạnh phong cách làm phim found footage (giả tài liệu) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, sự chú ý của truyền thông đang đổ dồn vào cái tên Nguyễn Công Nương .

Từng là một mỹ nhân sở hữu nhan sắc nóng bỏng và quyến rũ, sự trở lại của cô sau 12 năm "mai danh ẩn tích" với một tạo hình tâm linh đầy ma mị đang trở thành chủ đề bàn tán xôn xao.

Màn lột xác gây sốc: Từ "mỹ nhân nóng bỏng" đến cô đồng bí ẩn

Trong "Lầu Chú Hỏa", Nguyễn Công Nương hóa thân thành cô đồng Bạch nhân vật nắm giữ vai trò then chốt trong cảnh phim thực hiện nghi lễ gọi hồn. Khác hẳn với hình ảnh gợi cảm trước đây, tạo hình hiện tại của nữ diễn viên mang đến một cảm giác kỳ dị và đầy ám ảnh.

Trong bức ảnh hậu trường, Nguyễn Công Nương xuất hiện giữa không gian âm u, tăm tối của một căn phòng biệt lập. Ánh nến hiu hắt đổ bóng lên gương mặt sắc lạnh, đôi mắt nhìn trân trân vào ban thờ đầy những món đồ tâm linh kỳ quái. Trên tay cô là một sợi dây thừng lớn, kết hợp cùng bộ pháp phục khiến nhân vật cô đồng Bạch hiện lên vừa huyền bí, vừa đáng sợ.

Sự lạnh lùng và thần thái đầy ma mị của cô tiếp tục được đặc tả rõ nét trong hình ảnh. Dưới góc máy cận cảnh với luồng sáng xanh ma quái từ phía sau, góc nghiêng của Nguyễn Công Nương hiện lên vô cùng sắc sảo nhưng cũng đầy u uất. Trên người mang theo chiếc camera chuyên dụng của các streamer, cô đồng Bạch dường như đang chuẩn bị dấn thân vào một nghi thức gọi hồn định mệnh – phân đoạn được dự đoán sẽ là điểm nhấn kinh hoàng nhất của bộ phim.

Diện mạo mới của Nguyễn Công Nương khiến những ai từng biết cô đều phải ngỡ ngàng. Trước khi ở ẩn, người đẹp từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 dưới nghệ danh Nancy Nguyễn. Cô sở hữu vóc dáng quyến rũ và từng để lại dấu ấn đậm nét qua các bộ phim Điệp vụ chân dài, Bão... đặc biệt là vai diễn Hồng cô người yêu xấu số của Quý Bình trong bom tấn phòng vé "Quả Tim Máu" (đạo diễn Victor Vũ) vào năm 2014.

Chia sẻ về quyết định chọn một vai diễn có tạo hình gây sốc để trở lại, Nguyễn Công Nương khẳng định: “Đảm nhận nhân vật mang yếu tố tâm linh cũng có nhiều cái hay. Mình không chỉ diễn cho tròn vai mà còn phải diễn làm sao để khán giả vừa thấy là ấn tượng, bị thu hút và sẽ nhớ đến nhân vật của mình. Nương không ngại đóng vai có tạo hình kỳ dị vì mỗi nhân vật là một màu sắc khác nhau”.

Lý do đột ngột "biến mất" giữa đỉnh cao sự nghiệp

Giữa lúc con đường nghệ thuật đang trên đà phát triển thuận lợi, Nguyễn Công Nương bất ngờ "bốc hơi" khỏi showbiz suốt 12 năm. Nhắc lại biến cố năm xưa, nữ diễn viên bộc bạch, gia đình cô bất ngờ gặp khó khăn lớn về tài chính buộc cô phải gác lại những dự định mà bản thân ấp ủ để chuyển hướng sang kinh doanh, làm kinh tế phụ giúp cả nhà.

Hơn một thập kỷ làm kinh doanh, Nguyễn Công Nương thừa nhận cô chưa từng nguôi ngoai nỗi nhớ trường quay. Nhìn bạn bè đồng lứa liên tục tỏa sáng, nhiều lúc cô không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Tuy nhiên, người đẹp lạc quan cho rằng khoảng thời gian "ngủ đông" chính là sự sắp đặt để cô tích lũy thêm vốn sống. Ở tuổi trưởng thành, cô tự tin bản thân đã đủ va vấp và trải nghiệm để hóa thân sâu sắc hơn vào các nhân vật có nội tâm phức tạp.

"Lầu Chú Hỏa" và lời nguyền về thiên kim tiểu thư nhà đại phú hào

Sự trở lại mang màu sắc kinh dị của Nguyễn Công Nương càng thêm phần nặng ký khi bộ phim cô tham gia lấy cảm hứng từ "Oan hồn Hứa thị" – truyền thuyết đô thị lừng danh suốt trăm năm qua tại khu Chợ Lớn.

Kịch bản phim xoay quanh câu chuyện về gia tộc của đại phú hào Hứa Bổn Hòa (Chú Hỏa) – người sở hữu hơn 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn xưa. Giai thoại ám ảnh nhất về gia tộc này chính là căn biệt thự 99 cửa và cô con gái út xinh đẹp Hứa Tiểu Lan. Tương truyền, vì mắc phải căn bệnh phong cùi vô phương cứu chữa, cô bị gia đình giam lỏng trong căn phòng tối tăm trên tầng cao nhất cho đến khi qua đời trong cô độc và oan khuất.

Để tái hiện không khí âm u, tăm tối của câu chuyện, ê-kíp sản xuất đã mất gần hai tháng ròng rã phục dựng lại căn biệt thự biệt lập nằm giữa khu đất hoang vu. Bộ phim theo chân một nhóm 6 streamer đột nhập vào căn nhà hoang để tìm lời giải đáp cho những hiện tượng kỳ quái. Dưới góc máy found footage chân thực, gai góc kết hợp với phân cảnh gọi hồn đầy ám ảnh của "cô đồng" Nguyễn Công Nương trong Lầu Chú Hỏa hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm kinh hoàng tột độ cho khán giả ra rạp mùa hè này.