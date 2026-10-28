Baifern Pimchanok tự biến mình thành trò cười

Baifern Pimchanok đang trở thành tâm điểm chú ý khi trở lại màn ảnh với Chiếc Bóng (Raeng Ngao 2026), bộ phim Thái Lan thuộc thể loại tâm lý, ngoại tình và trả thù. Đặc biệt, nữ diễn viên gây tò mò khi đảm nhận cùng lúc hai vai chị em sinh đôi có số phận trái ngược. Đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng màn ảnh, Raeng Ngao 2026 không chỉ hot hừng hực ở xứ Chùa Vàng mà còn viral khắp các khu vực châu Á. Tuy nhiên, tác phẩm cũng gây tranh luận vì loạt tình tiết bị cho là lố lăng, phi lý, khiến khán giả bật cười thay vì cảm nhận được sự kịch tính.

Chiếc Bóng là phim truyền hình Thái Lan thuộc thể loại tâm lý, tình cảm và trả thù, với sự tham gia của Baifern Pimchanok trong vai hai chị em sinh đôi Mutta và Munin. Mutta đem lòng yêu Janepope (Poh Natthawut), người đàn ông đã có vợ và ba con. Mối quan hệ ngoài luồng khiến cô trở thành mục tiêu công kích của Noppanapa (Benz Pornchita), người vợ quyền lực của Janepope. Sau khi chịu nhiều tổn thương, Mutta qua đời trong bi kịch, đúng thời điểm chị gái Munin trở về từ Mỹ.

Phát hiện em gái đã chết, Munin quyết tâm tìm ra sự thật và trả thù những kẻ liên quan. Cô giả dạng Mutta, quay lại nơi em gái từng làm việc để tiếp cận Janepope và Noppanapa, từng bước vạch trần những bí mật phía sau bi kịch. Trong quá trình này, Munin gặp Veekit (Jes Jespipat), người đàn ông tốt bụng từng dành tình cảm cho Mutta. Từ đây, cuộc chiến giữa Munin và Noppanapa ngày càng căng thẳng, đan xen những màn đấu trí, bí mật và âm mưu trả thù.

Phân đoạn gây tranh cãi nhất hiện tại là cảnh Mutta bị Noppanapa đánh ghen công khai trước nơi làm việc. Mutta nhận phải cút tát trời giáng từ Noppanapa, vợ hợp pháp của người đàn ông cô yêu, khiến cô ngã lăn lông lốc từ trên cao xuống cầu thang. Tưởng chừng đây sẽ là màn đối đầu căng thẳng giữa chính thất và tiểu tam, cảnh phim nói chung và Baifern nói riêng lại trở thành "meme", trò cười của khán giả vì cách dàn dựng cường điệu, thiếu tự nhiên. Thậm chí, cú ngã sõng sài của Baifern còn bị so sánh với những tình tiết lố lăng thường thấy trong phim truyền hình Ấn Độ.

Cảnh đánh ghen ố dề không khác gì phim Ấn Độ

Không dừng lại ở đó, Raeng Ngao còn gây khó hiểu với tình tiết Munin đặt thi thể em gái trong quan tài kính, phủ khăn lên trên rồi biến thành bàn ăn. Chi tiết này có thể nhằm khắc họa nỗi ám ảnh và quyết tâm trả thù của Munin, nhưng cách thể hiện bị cho là khiên cưỡng, thiếu cần thiết. Thay vì khơi gợi cảm giác đau đớn hay phẫn nộ, những tình tiết quá đà lại khiến bộ phim trở nên kỳ quặc, làm ranh giới giữa drama và hài kịch ngày càng mong manh.

Việc để thi thể của em gái đã mất xuống dưới bàn kính gây khó hiểu

Những tranh cãi này cũng khiến khán giả nhìn lại lựa chọn kịch bản của Baifern. Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn với những vai diễn nhiều tổn thương trong The Fallen Leaf, Lhong Fai, Ticha... Điểm chung của các nhân vật là phải trải qua bất công, bi kịch rồi tìm cách phản kháng hoặc trả thù. Đây là dạng vai giúp Baifern phô diễn khả năng diễn xuất, nhưng việc liên tục xuất hiện trong những câu chuyện nặng về phản bội và thù hận cũng khiến hình ảnh của cô có nguy cơ trở nên một màu.

Baifern không thiếu khả năng thể hiện những vai diễn gai góc, nhưng các bộ phim cô lựa chọn dường như vẫn quanh quẩn với bi kịch, phản bội và trả thù. Những tình tiết gây sốc có thể tạo sức hút nhất thời, song nếu thiếu nội dung sâu sắc, nhân vật rất dễ trở nên cực đoan, còn câu chuyện cũng khó để lại dư âm. Nếu tiếp tục đi theo lối mòn drama trả thù với những chi tiết khiên cưỡng, Baifern khó tránh khỏi cảm giác lặp lại chính mình.