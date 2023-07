Nam thần tượng được khen diễn hay nhất hiện tại vẫn không “cứu” được rating chạm đáy vì một người

Heartbeat (Nhịp Đập Trái Tim) là bộ phim Hàn Quốc lên sóng trên kênh KBS2, hiện đã đi được gần một nửa chặng đường phát sóng. Chiếu trên đài lớn lại khai thác một đề tài đã lâu không được nhắc tới trên màn ảnh Hàn (ma cà rồng) nhưng đáng tiếc khi Heartbeat lại tương đối kém tiếng, những thành tích liên tục đi lùi sau 3 tuần lên sóng. Đỉnh điểm là ở tập 5 mới lên sóng gần đây, rating phim tụt xuống mức thấp nhất trong cả hành trình lên sóng, ghi nhận con số 2,8%, dù ban đầu phim mở màn với con số khả quan là 4,1%.























Nguyên nhân dẫn tới việc phim liên tục hạ nhiệt được cho là bởi cách xây dựng nhân vật nữ chính Joo In Hae (Won Ji An), dù là một y tá nhưng cô có suy nghĩ, hành xử như trẻ con và thường xuyên la lối khiến khán giả khó chịu. Thêm vào đó, diễn xuất của Won Ji An cũng chưa thực sự thuyết phục. Bù lại, nam chính Taecyeon lại được khen ngợi nhiều hơn, về cả khả năng diễn xuất lẫn diện mạo của mình.

Dù có xuất phát điểm là một thần tượng lấn sân nhưng Taecyeon lại được cho là điểm sáng về diễn xuất của Heartbeat. Anh xây dựng thành công hình tượng một ma cà rồng độc lạ bậc nhất màn ảnh, có cả hài hước lẫn sự ôn nhu, ấm áp, si tình. Trong phim nhân vật của anh là Seon Woo Hyeol, một ma cà rồng khao khát thành người sau khi mất đi mối tình đầu. Anh ta làm đủ những điều cấm kỵ với một ma cà rồng như ăn tỏi, phơi nắng, thậm chí là đi chùa cầu xin nhưng vẫn không thể thành người. Khác hẳn với những vai diễn trước đây, đặc biệt là tác phẩm gần nhất - Vincezon, với Heartbeat, khán giả được thấy một Taecyeon khác hoàn toàn, từ phản diện lại trở thành "cây hài", với những hành động, biểu cảm ngờ nghệch, đúng chuẩn một kẻ đã "ngủ" 100 năm, hoàn toàn xa lạ với thế giới loài người.

So với loạt idol lấn sân diễn xuất hiện nay như Lee Junho (King The Land), Kim Myung Soo (Numbers) thì Taecyeon ở Heartbeat được đánh giá là có diễn xuất linh hoạt, thú vị hơn hẳn. Đáng tiếc so với người bạn cùng nhóm - Lee Junho, Taecyeon lại bị bỏ xa về mặt danh tiếng trong lần tái xuất này. Hiện tại King the Land dù vướng phải một số lùm xùm không đáng có, chất lượng kịch bản và diễn xuất cũng không được đánh giá cao nhưng vẫn đang là tựa phim có rating cao nhất nhì truyền hình Hàn nửa đầu tháng 7, kéo theo đó là việc Lee Junho liên tục đứng đầu bảng xếp hạng về danh tiếng ở Hàn Quốc (theo thống kê từ Goodata).

Hai thành viên của 2PM cùng tái xuất màn ảnh nhưng lại tạo được hiệu ứng trái ngược

