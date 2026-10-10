Nam thần trăm tỷ Vbiz bán tàu hủ tươi 15 nghìn/hộp, rao mời khách giữa trường quay

Kiều Minh Tuấn là một trong những nam diễn viên quen mặt với khán giả Việt, từng góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh ăn khách như Em chưa 18, Tiệc trăng máu hay Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Với loạt dự án gây chú ý, nam diễn viên được khán giả ưu ái gọi là "nam thần trăm tỷ" của màn ảnh Việt.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Kiều Minh Tuấn còn có một công việc kinh doanh riêng là bán tàu hũ online. Nam diễn viên xuất hiện để quảng bá sản phẩm, khiến khán giả bất ngờ khi một gương mặt thường xuyên đóng phim trăm tỷ lại thử sức với mặt hàng ăn uống bình dân.

Sản phẩm tàu hũ của Kiều Minh Tuấn có mức giá khoảng 15.000 đồng/hộp. Dù giá bán khá dễ tiếp cận, món ăn này từng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi một số ý kiến cho rằng mức giá như vậy hơi cao. Trái lại, sản phẩm cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ Việt. Một số người nổi tiếng đã mua dùng thử, chia sẻ cảm nhận và góp phần giúp món tàu hũ được nhiều khán giả biết đến hơn.

Kiều Minh Tuấn là nam thần trăm tỷ của màn ảnh Việt, anh góp mặt trong nhiều phim điện ảnh ăn khách

Kiều Minh Tuấn còn sở hữu thương hiệu đậu hủ tươi

Kiều Minh Tuấn từng mang sản phẩm này đến buổi chụp ảnh cùng dàn cast 2 Ngày 1 Đêm. Thay vì chỉ đứng trước ống kính như thường lệ, nam diễn viên trực tiếp giới thiệu món ăn, nhiệt tình mời Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, HIEUTHUHAI và Ngô Kiến Huy dùng thử.

Đáng nói, Kiều Minh Tuấn nhập vai người bán hàng vô cùng tự nhiên, thậm chí còn tự trêu mình là "cô bán đậu hũ" và tranh thủ rao hàng ngay giữa trường quay. Màn quảng bá có phần ngẫu hứng của nam diễn viên tạo nên khoảnh khắc hài hước, trong khi các thành viên còn lại cũng hào hứng hưởng ứng và dành lời khen cho sản phẩm.

Kiều Minh Tuấn từng mang món ăn này đãi đồng nghiệp, rao bán hài hước giữa phim trường

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988, quê Vũng Tàu. Tuổi thơ của nam diễn viên không mấy êm đềm khi anh mất cha từ năm 8 tuổi, sớm trải qua những ngày tháng khó khăn. Dẫu vậy, hoàn cảnh gia đình không khiến anh từ bỏ giấc mơ nghệ thuật. Kiều Minh Tuấn quyết tâm theo đuổi diễn xuất và thi đỗ Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Không sở hữu ngoại hình điển trai theo kiểu "soái ca", con đường đến với ánh hào quang của Kiều Minh Tuấn cũng chật vật hơn nhiều đồng nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh từng thất nghiệp suốt một năm, loay hoay tìm kiếm cơ hội trong nghề. Có thời điểm, nam diễn viên chỉ ăn một bữa mỗi ngày, khi thì mì gói, lúc lại là suất cơm bình dân giá 8.000 đồng để cầm cự qua ngày. Những tháng ngày thiếu thốn trở thành thử thách lớn, buộc anh phải lựa chọn giữa việc tiếp tục theo đuổi đam mê hay từ bỏ để tìm một hướng đi khác.

Năm 2010, Kiều Minh Tuấn có cơ hội xuất hiện trong bộ phim truyền hình Cổng mặt trời với vai quần chúng. Hai năm sau, anh đảm nhận vai Tiến "ngọng" trong Bụi đời Chợ Lớn, đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Tuy nhiên, việc bộ phim không được phát hành khiến cơ hội tạo dấu ấn của nam diễn viên bị gián đoạn, con đường sự nghiệp một lần nữa rơi vào cảnh chững lại.

Kiều Minh Tuấn có quá khứ khó khăn trước khi đạt được vị trí như hiện tại

Phải đến năm 2016, Kiều Minh Tuấn mới dần được khán giả chú ý nhờ vai diễn trong Nắng. Dù tác phẩm còn những hạn chế nhất định về kịch bản, lối diễn tự nhiên, duyên dáng của anh vẫn trở thành điểm sáng. Tuy nhiên, thời điểm ấy, nam diễn viên vẫn chưa có vai chính đủ sức đưa tên tuổi bật lên. Anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm qua sân khấu kịch và các chương trình như Hội quán tiếu lâm, Danh hài đất Việt, kiên trì chờ đợi cơ hội khẳng định bản thân.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2017 khi Kiều Minh Tuấn lần đầu đảm nhận vai chính trong Em chưa 18. Thành công của bộ phim giúp tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp điện ảnh. Từ một diễn viên từng chật vật tìm chỗ đứng, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án ăn khách, tiếp tục góp mặt ở các tác phẩm như Tiệc trăng máu và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Kiều Minh Tuấn trở thành nam diễn viên được khán giả yêu thích

Bên cạnh điện ảnh, Kiều Minh Tuấn còn tham gia chương trình truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm. Nếu trên màn ảnh rộng, anh thường gây ấn tượng với những vai diễn có màu sắc riêng, thì ở sân chơi này, nam diễn viên lại ghi điểm nhờ sự chân thành, nhiệt tình và tinh thần lăn xả cùng đồng đội. Từ một người có phần trầm tính, anh dần cho thấy khả năng kết nối với các thành viên, tạo ra nhiều khoảnh khắc hài hước và gần gũi.

Dù đã có chỗ đứng nhất định trong nghề, Kiều Minh Tuấn vẫn duy trì thái độ cầu thị. Nam diễn viên từng chia sẻ việc đọc những góp ý của khán giả trên mạng xã hội sau mỗi dự án, nhìn nhận những điểm chưa tốt để rút kinh nghiệm cho các vai diễn tiếp theo. Hành trình từ những ngày chật vật mưu sinh đến khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt cũng phần nào cho thấy sự kiên trì của Kiều Minh Tuấn với lựa chọn nghệ thuật mà anh đã theo đuổi từ thuở nhỏ.