Giới fitness thế giới đang bàng hoàng trước thông tin Ricardo Nolasco dos Santos – vận động viên thể hình và HLV nổi tiếng người Brazil qua đời ở tuổi 31. Theo chia sẻ từ gia đình, cái chết của anh xảy ra chỉ ít ngày sau khi mèo cưng Baki của anh mất đi, khiến Ricardo rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nặng nề.

Ricardo được người hâm mộ biết đến với biệt danh Kadu Santos là một trong những gương mặt nổi bật của cộng đồng thể hình tại Brazil. Anh thường xuyên chia sẻ các video luyện tập, chế độ dinh dưỡng và động lực sống cho hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo lời mẹ của anh, biến cố mất đi chú mèo Baki mà Ricardo coi như người bạn thân thiết đã khiến anh suy sụp tinh thần, mất ngủ kéo dài, huyết áp tăng cao và bắt đầu lên cơn co giật. Ngay sau đó, anh được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi vì đột quỵ và xuất huyết não, dẫn đến suy hô hấp và ngừng tim.

Nam VĐV qua đời do suy sụp tinh thần

Các bác sĩ xác nhận Ricardo có van tim hai lá bẩm sinh một dị tật khiến tim hoạt động kém ổn định, dễ dẫn đến các biến chứng khi gặp căng thẳng hoặc xúc động mạnh. Mặc dù anh luôn duy trì vóc dáng săn chắc và lối sống lành mạnh, căn bệnh này vẫn tiềm ẩn nguy cơ đột tử.

Gia đình cho biết, trước khi mất, Ricardo vẫn duy trì chế độ tập luyện đều đặn, ăn uống khoa học và không có dấu hiệu bệnh tật rõ ràng. Sự ra đi của anh khiến nhiều người không khỏi choáng váng và đau xót.

Ricardo mới cầu hôn bạn gái Sabrina Wollmann – người yêu 4 năm vào giữa năm 2025. Cả hai đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới, cùng phát triển thương hiệu thể hình riêng. Nhưng biến cố ấp đến, trên trang cá nhân, Sabrina chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của họ cùng lời nhắn nghẹn ngào:

"Anh ra đi quá sớm. Em tin rằng Baki đã đón anh ở nơi đó. Cảm ơn anh vì tất cả tình yêu và những kỷ niệm đẹp".