Theo hồ sơ vụ kiện, ông Jesus Plasencia (67 tuổi, cư dân California) đã có dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua ngay khi máy bay còn đậu tại sân bay ngày 8/11/2021.

Vợ ông là bà Marcela Tavantzis đã báo cho tiếp viên và phi công. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ quy trình gọi hỗ trợ y tế, phi công bị cáo buộc đã bỏ qua cảnh báo, đùa cợt với hành khách và cho phép cất cánh.

Sau khi máy bay cất cánh, ông Plasencia lên cơn đột quỵ nặng trong lúc bay qua Đại Tây Dương. Một số hành khách có chuyên môn y tế đã hỗ trợ, nhưng họ cho biết máy bay không có thiết bị y tế cần thiết như máy đo huyết áp, khiến việc cấp cứu không hiệu quả.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay AA68 vào năm 2021.

Khi hạ cánh ở Madrid sau gần 8 giờ bay, ông Plasencia được đưa ngay đến bệnh viện và phải điều trị trong tình trạng nguy kịch hơn ba tuần. Sau đó, ông được chuyển về Mỹ bằng máy bay y tế.

Đơn kiện cho biết, gần 2 năm sau sự cố, ông Plasencia không còn khả năng nói, viết, giao tiếp hay tự chăm sóc bản thân, phải phụ thuộc hoàn toàn vào chăm sóc đặc biệt 24/7 và các chương trình phục hồi chức năng.

Phía nguyên đơn khẳng định nếu hãng hàng không làm đúng quy trình, tình trạng khẩn cấp thần kinh đã được phát hiện kịp thời và bệnh nhân có thể được điều trị ngay tại Miami.

Sau phiên tòa kéo dài 6 ngày, ngày 17/9 vừa qua, bồi thẩm đoàn tuyên American Airlines phải bồi thường 9,6 triệu USD (hơn 253 tỷ đổng), cộng lãi suất nâng tổng số tiền lên 11 triệu USD (hơn 290 tỷ đồng).

Luật sư Darren Nicholson - đại diện cho nguyên đơn, nhấn mạnh: “Thật đáng lo ngại khi American Airlines xử lý quá kém một tình huống y tế khẩn cấp như vậy và còn viện dẫn lý do bệnh nền để biện hộ”.

Luật sư Hannah Crowe bổ sung: “Theo Công ước Montreal, hành khách có quyền được bảo vệ bổ sung trên các chuyến bay quốc tế. Bồi thẩm đoàn đã xác định rõ American Airlines vi phạm luật và chúng tôi hoan nghênh phán quyết này”.

Đại diện American Airlines khẳng định với tờ Los Angeles Times: “An toàn và sức khỏe của hành khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Dù tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn, chúng tôi không đồng tình với phán quyết và đang xem xét bước đi tiếp theo”.