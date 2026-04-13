Làng giải trí Hàn Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của một cái tên "vừa lạ vừa quen", người đang thống trị các phòng vé và mặt báo với siêu phẩm điện ảnh đạt mốc 10 triệu vé Dưới Bóng Điện Hạ (The King's Warden) - Park Ji Hoon. Park Ji Hoon xuất hiện như một làn gió mới, vừa ma mị, vừa khí chất, khiến công chúng không khỏi tò mò về hành trình "đổi đời" đầy ngoạn mục của anh. Từ một "tiên tử nháy mắt" khiến cả châu Á điên đảo năm nào, anh đã lột xác trở thành nam thần điện ảnh thế hệ mới, minh chứng cho một tài năng thực thụ sở hữu vẻ đẹp trời ban không tì vết.

Ngôi sao sinh năm 1999 đang là gương mặt triển vọng của màn ảnh. Ảnh: X

Nhan sắc đỉnh cao không "dao kéo"

Ngay khi bộ phim trở thành hiện tượng, cư dân mạng đã nhanh chóng thực hiện các cuộc "đào mộ" nhan sắc của Park Ji Hoon. Hiện đã 26 tuổi nhưng visual Park Ji Hoon không mấy đổi khác so với thời làm "tiên tử nháy mắt" cách đây gần chục năm. Những bức ảnh thời thơ ấu và thời niên thiếu của anh bất ngờ bị lan truyền với tốc độ chóng mặt và gây sốc cho người xem. Khác với nhiều ngôi sao phải nhờ cậy đến công nghệ thẩm mỹ để hoàn thiện vẻ ngoài, Park Ji Hoon sở hữu những đường nét hoàn hảo ngay từ khi còn nhỏ: đôi mắt to tròn có chiều sâu, sống mũi cao thẳng tắp và khuôn miệng duyên dáng.

Park Ji Hoon không khác nhiều so với thời nhỏ. Ảnh: X

Từ bé, Park Ji Hoon đã rất điển trai, đáng yêu. Ảnh: X

Trong một bài phỏng vấn gần đây, nam diễn viên tự tin khẳng định mình chưa từng can thiệp "dao kéo": “Tôi không làm gì cả trên khuôn mặt. Tôi tự tin với gương mặt của mình. Tôi chưa từng tiêm filler hay phẫu thuật thẩm mỹ lần nào. Chỉ niềng răng thôi vì răng hơi lệch một cái”. Khi đặt những bức ảnh quá khứ cạnh hiện tại, công chúng chỉ có thể thốt lên rằng anh chính là minh chứng sống cho khái niệm "dậy thì thành công" nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp nguyên bản. Sự trưởng thành chỉ giúp vẻ ngoài của Park Ji Hoon thêm phần nam tính và sắc sảo, cuốn hút hơn trong mắt công chúng.

Park Ji Hoon không hề "dao kéo". Ảnh: X

Cú "nháy mắt thần thánh" thay đổi định mệnh

Nhìn vào thành công rực rỡ hiện tại, ít ai quên được điểm xuất phát chấn động của Park Ji Hoon tại chương trình sống còn Produce 101 mùa 2 (2017). Chỉ với vỏn vẹn 1 giây nháy mắt ở cuối bài hát chủ đề Pick Me , Park Ji Hoon đã tạo nên một "cơn địa chấn" truyền thông chưa từng có.

Biệt danh "Wink Boy" (Tiên tử nháy mắt) ra đời từ đó, giúp anh thu về lượng fan khổng lồ và xuất sắc về nhì trong suốt cuộc thi. Sau khi debut cùng nhóm nhạc huyền thoại Wanna One, Park Ji Hoon đã trở thành một trong những thần tượng có tầm ảnh hưởng lớn nhất Kpop thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, thay vì ngủ quên trên vòng nguyệt quế của một idol, anh đã chọn một lối đi khó khăn hơn: khẳng định bản thân ở lĩnh vực điện ảnh.

Cú nháy mắt của Park Ji Hoon từng khiến cả châu Á phát sốt. Ảnh: X

Anh là gương mặt nổi bật trong Wanna One. Ảnh: X

Hành trình từ idol đến "Nam thần phòng vé"

Sau khi Wanna One tan rã, Park Ji Hoon không vội vã chạy theo những hào quang nhất thời. Anh kiên trì rèn luyện kỹ năng diễn xuất qua các vai diễn đa dạng, bắt đầu từ các vai phụ trong Flower Crew: Joseon Marriage Agency, At a Distance, Spring Is Green. Rồi sau đó bùng nổ với vai Yeon Si Eun trong series Weak Hero Class 1 & 2 (2022-2025) – một học sinh yếu thế nhưng thông minh và mạnh mẽ trong các trận đánh. Vai diễn này không chỉ mang về cho anh giải Best New Actor mà còn chứng minh anh hoàn toàn có thể thoát khỏi hình tượng idol dễ thương để bước vào dòng phim hành động, drama sâu sắc.

Park Ji Hoon trưởng thành qua từng vai diễn. Ảnh: X

Đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất của Park Ji Hoon chính là Dưới Bóng Điện Hạ (2026) – bộ phim lịch sử do đạo diễn Jang Hang Jun thực hiện, với dàn cast khủng gồm Yoo Hae Jin, Yoo Ji Tae, Jeon Mi Do. Park Ji Hoon vào vai vua Danjong (Yi Hong Wi) – vị vua trẻ lên ngôi năm 10 tuổi, bị chú ruột phế truất, lưu đày và chịu số phận bi thảm. Anh thể hiện xuất sắc sự ngây thơ, đau khổ, phẩm giá của một vị vua trẻ, đặc biệt là đôi mắt giàu cảm xúc được khen ngợi hết lời. Phim ra mắt ngày 4/2/2026 và nhanh chóng thống trị phòng vé, trở thành phim đầu tiên sau nhiều năm đạt mốc 10 triệu vé ở Hàn Quốc, thậm chí vượt qua nhiều kỷ lục doanh thu trước đó.

Bộ phim Dưới Bóng Điện Hạ càn quét phòng vé, trở thành cơn sốt trong năm 2026. Ảnh: X

Với vai diễn này, Park Ji Hoon không chỉ chứng minh khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành mà còn hoàn tất bước chuyển mình từ idol sang diễn viên thực thụ. Nhiều người nhận xét anh đã “thổi hồn” vào nhân vật lịch sử vốn thường được khắc họa yếu đuối, mang đến chiều sâu cảm xúc mới mẻ.

Park Ji Hoon không chỉ là một ngôi sao may mắn đổi đời sau một cú nháy mắt, mà là một nghệ sĩ bền bỉ, dùng nhan sắc để gây chú ý và dùng thực lực để giữ chân khán giả. Với thành công vang dội của Dưới Bóng Điện Hạ , con đường điện ảnh của Park Ji Hoon chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nữa trên bản đồ quốc tế.