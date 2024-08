Nam thần đình đám mất tích sau khi hóa điên

Ngày 14/8, tờ Sohu đưa tin bạn bè của Đường Trì Bình thông báo nam diễn viên này đã đột ngột mất tích hơn 1 tuần qua. Những người thân quen đã ra sức tìm kiếm ngôi sao Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ nhưng vẫn không rõ tung tích của anh. "Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả những nơi anh ấy có thể đến nhưng không thấy. Điện thoại của Đường Trì Bình cũng trong trạng thái tắt máy, không liên lạc được. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy", 1 người bạn của nam diễn viên cho biết.

Trước khi biến mất, Đường Trì Bình từng tuyên bố sẽ đến nhận thi thể mẹ về mai táng. Nhưng anh không thực hiện rồi cắt đứt liên lạc với mọi người. Người quản lý cho biết tình trạng của Đường Trì Bình rất đáng ngại. Thời gian qua, nam diễn viên có biểu hiện của người mắc tâm thần nặng, hóa điên loạn sau khi trải qua cú sốc mẹ qua đời. Đường Trì Bình trả nhà thuê, sống lang thang như người vô gia cư trên phố suốt 2 tháng qua. Trong hình ảnh gần nhất được truyền thông ghi lại, sao nam tàn tạ, thân hình chỉ còn da bọc xương và thần trí không tỉnh táo. Vì vậy, bạn bè lo lắng nam diễn viên gặp bất trắc.

Đường Trì Bình được thông báo mất tích. Bạn bè đang đi khắp nơi tìm kiếm anh

Trước đó, nam diễn viên lang thang trên phố với thần trí bất ổn sau cú sốc mẹ qua đời

Anh thường xuyên được trông thấy gục mặt, tự nói chuyện 1 mình trên đường

Thân hình chỉ còn da bọc xương...

... và biểu hiện tâm thần bất thường của nam thần đình đám màn ảnh 1 thời khiến đồng nghiệp và khán giả lo lắng

Đường Trì Bình sinh năm 1978, là nam diễn viên được yêu thích và săn đón trong thời kỳ phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió khắp châu Á. Anh từng tham gia diễn xuất trong Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Juliet phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ ... Năm 2014, Đường Trì Bình đột ngột biến mất khỏi showbiz không rõ lý do và cắt đứt liên hệ với các đồng nghiệp trong giới. Kể từ đó, không ai biết về cuộc sống của nam diễn viên.

Vào thời kỳ phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió màn ảnh châu Á, Đường Trị Bình là cái tên quen thuộc, được yêu thích và săn đón trong giới giải trí

Mãi đến đầu tháng 6 vừa qua, tình cảnh thê thảm và ngoại hình xuống dốc đến mức khó tin của Đường Trì Bình mới được hé lộ. Khi đó, mẹ Đường Trì Bình được tìm thấy chết trên sân thượng chung cư nơi đang sinh sống ở tuổi 73. 1 số nguồn tin cho biết mẹ nam diễn viên đã lựa chọn tử vẫn vì cảm thấy con trai quá bết bát, không thể nương nhờ tuổi già.

Theo tờ ETtoday, Đường Trì Bình nghiện rượu nặng. Toàn bộ tiền anh làm được đều dùng để mua rượu. Thói rượu chè khiến Đường Trì Bình kiệt quệ sức khỏe, tinh thần sa sút và không thể đóng phim được nữa. Những năm qua, nam diễn viên sống dựa dẫm vào sự chăm sóc và tiền bạc của mẹ. Từ đầu năm đến nay, mẹ con Đường Trị Bình kiệt quệ tài chính. Họ nợ 6 tháng tiền nhà, tổng cộng 100.000 Đài tệ (78,5 triệu đồng).

Sau khi mẹ mất, Đường Trì Bình buông thả hoàn toàn. Anh cũng liên tục trốn tránh và từ chối ký giấy chứng tử để đưa thi thể mẹ về nhà làm tang lễ, bất chấp các đồng nghiệp trong giới đều tuyên bố sẽ hỗ trợ nam diễn viên. Theo Đường Trì Bình, mẹ anh chưa qua đời và chỉ đến nhà của 1 người bạn chơi dài ngày.

Đường Trì Bình khốn đốn, suy kiệt vì chứng nghiện rượu. Sau khi mất đi chỗ dựa là người mẹ già, anh hoàn toàn buông thả bản thân

Nguồn: Sohu, ETtoday