Clip: Nam thần đình đám cởi trần lang thang trên phố, thân hình chỉ còn da bọc xương gây sốc

Ngày 28/6, QQ đưa tin tình trạng của nam diễn viên Đường Trì Bình khiến công chúng lo ngại và xót xa. Mới nhất, ngôi sao phim Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ bị phát hiện đang cởi trần ôm cột đứng ngoài đường trong tình trạng không tỉnh táo.



Khi có người dân tới giúp đỡ, Đường Trì Bình tưởng rằng đó là phóng viên nên đã từ chối. Trước đó, nam diễn viên cho rằng truyền thông đang cố tình bôi xấu anh, khiến Đường Trì Bình không thể lên tiếng giải thích rõ mọi việc.

Đường Trì Bình lang thang trên phố trong tình trạng không mặc áo

Hình ảnh mới nhất của Đường Trì Bình. Nam diễn viên lang thang trên phố trong tình trạng không ổn định.

Người dân tốt bụng muốn giúp đỡ nhưng Đường Trì Bình từ chối.

Bên cạnh đó, theo lời của nhân chứng kể lại Đường Trì Bình nói năng không rõ ràng. Có lúc anh nhắc tới việc mẹ qua đời, có lúc lại phủ nhận mình là người Đài Loan, Trung Quốc và khẳng định phải về Thái Lan.

Theo ET Today, trước tình cảnh khó khăn của Đường Trì Bình, bạn bè nghệ sĩ, các cơ quan chức năng cũng muốn ra tay giúp đỡ nam diễn viên, nhưng anh nhất quyết từ chối. Đường Trì Bình thường lang thang khắp nơi không rõ tung tích. Thỉnh thoảng, anh bước vào một khách sạn, quấy rầy các nhân viên khiến họ báo cảnh sát. Người quản lý của Đường Trì Bình chia sẻ hiện tại thần trí anh không rõ ràng, có thù địch lớn với mọi người.

Đường Trì Bình vào một khách sạn để quậy phá.

Cách đây ít ngày nam diễn viên quỳ gối trước cửa đài truyền hình để xin việc làm.

Sau đó, anh được trông thấy thần trí không tỉnh táo trên đường.

Thực tế, trước khi trở nên điên loạn mất kiểm soát, Đường Trì Bình từng chia sẻ trong một chương trình rằng anh là người sợ hãi phải chịu trách nhiệm. Có lẽ đây là lý do nam diễn viên Nàng Juliet Phương Đông không chịu nhận xác mẹ dù bà đã qua đời gần một tháng.

Khi còn trẻ, Đường Trì Bình xây dựng hình tượng nam nghệ sĩ nho nhã điển trai cuốn hút. Anh từng tham gia nhiều bộ phim thần tượng xứ Đài nổi danh như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Juliet Phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ Đại Danh Bổ... nhờ vẻ ngoài đẹp như hoa, Đường Trì Bình ghi dấu ấn với khán giả khắp châu Á.



Tuy nhiên, nam diễn viên lâm vào tình cảnh khốn đốn vì thói nghiện rượu. Số tiền anh làm được đều dùng để mua rượu, uống say khiến cơ thể kiệt quệ tinh thần sa sút, anh càng không thể diễn xuất. Mỗi ngày, Đường Trì Bình dùng số tiền ít cỏi kiếm được để mua rượu uống cho quên sầu.



Hình ảnh phong độ của Đường Trì Bình ngày xưa.

Hiện tại, nam diễn viên sống trong cảnh nợ nần do vay mượn bạn bè hàng triệu Đài tệ. Anh không có nhà, xe, tài sản lớn, Đường Trì Bình còn nợ tiền thuê nhà suốt ba tháng tổng cộng 100.000 Đài tệ (78,5 triệu đồng). Trước đó, Đường Trì Bình sống dựa vào sự chăm sóc của mẹ. Nhưng có lẽ do thấy con trai quá bết bát, vô vọng, mẹ của nam diễn viên đã lựa chọn tự vẫn.