Nam thần đình đám đi làm phụ hồ không lương ở Sài Gòn, chỉ nặng 52kg khiến ai cũng choáng

Thị trường phim Việt đầu tháng 6 đang trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của nhiều tác phẩm mới, trong đó Ma Xó là cái tên nổi bật nhất. Khai thác chất liệu kinh dị dân gian kết hợp yếu tố tình thân, bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và vươn lên dẫn đầu phòng vé ngay từ những suất chiếu sớm đầu tiên. Theo số liệu từ The Box Office Vietnam, tính đến sáng 5/6, Ma Xó đã thu hơn 15 tỷ đồng, cho thấy mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng hậu gian đoạn ảm đạm của phim quốc nội.

Dàn cast cũng nhờ vậy mà "thơm lây", nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, nam chính Avin Lu còn gây chú ý lớn với ngoại hình gầy rộc khi tham gia diễn xuất. Nói trước về nhân vật Phú, anh là một người đàn ông lao động nghèo với cuộc sống chất chồng gánh nặng. Không có học vấn hay nghề nghiệp ổn định, Phú làm đủ thứ việc để mưu sinh, miễn có người thuê là nhận. Bi kịch liên tiếp ập đến khi mẹ anh lâm bệnh nặng cần tiền chạy chữa, trong khi người vợ đang mang thai lại cần được chăm sóc và che chở. Mắc kẹt giữa trách nhiệm làm con, làm chồng và nỗi lo cơm áo gạo tiền, Phú phải gồng mình trước áp lực cuộc sống.

Để hóa thân thành Phú , Avin Lu không chỉ giảm cân đến mức báo động mà còn trực tiếp xin làm phụ hồ không lương tại một công trình ở TP.HCM để trải nghiệm cuộc sống của nhân vật. Nam diễn viên cho biết anh từng nghĩ chỉ cần thay đổi ngoại hình là đủ, nhưng rồi nhận ra điều quan trọng hơn là phải hiểu được tâm lý và nhịp sống của những người lao động chân tay. Trong quá trình quay phim, Avin Lu chỉ còn khoảng 52kg, mức cân nặng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh thư sinh, điển trai từng làm nên tên tuổi của anh trong Em Và Trịnh hay Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.

Tại buổi công chiếu Ma Xó vài ngày trước, Avin Lu khiến netizen sửng sốt với vóc dáng gầy đi thấy rõ của anh. Gương mặt vốn đã nhỏ nay càng góc cạnh hơn, phần xương hàm và gò má hiện lên hốc hác, khiến thần thái của nam diễn viên cũng trở nên thiếu sức sống và mệt mỏi.

Dưới phần hình ảnh mới nhất của Avin Lu tại thảm đỏ Ma Xó, không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước vóc dáng và khuôn mặt gầy gò của nam diễn viên. Bên cạnh đó, phần đông cư dân mạng cũng dành lời khen cho sự nghiêm túc của Avin Lu với nghề. Không ít người cho rằng việc chấp nhận giảm cân, trực tiếp ra công trường làm phụ hồ để tìm hiểu nhân vật cho thấy anh đang ngày càng quyết tâm thoát khỏi hình tượng mỹ nam thư sinh quen thuộc.

Một số bình luận của netizen:

- Ai đó cho ổng ăn cơm được không.

- Sao nhìn Avin Lu mệt mỏi, thiếu sức sống thế.

- Trời ơi, sao như bộ xương biết đi vậy anh.

- Thật ra không phải người nổi tiếng nào cũng sẵn sàng làm phụ hồ đâu. Cộng 10 điểm nỗ lực.

- Đóng xong phim rồi thì ổng cũng nên ăn uống điều độ lại chứ giờ nhìn sợ quá.

Avin Lu tên thật là Lương Anh Vũ, sinh năm 1995, là nghệ sĩ người Đài Loan gốc Việt. Anh bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ trước khi lấn sân sang diễn xuất. Sở hữu ngoại hình sáng màn ảnh cùng khả năng nói tiếng Việt lưu loát, Avin Lu nhanh chóng trở thành gương mặt được các nhà làm phim chú ý.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh đến vào năm 2022 với vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ trong Em Và Trịnh. Dù bộ phim gây nhiều tranh luận, màn thể hiện của Avin Lu vẫn nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình thư sinh, thần thái lãng tử và sự đầu tư nghiêm túc cho nhân vật. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong một số dự án điện ảnh và truyền hình, từng bước thoát khỏi hình tượng "hot boy màn ảnh".

Năm 2024, Avin Lu đảm nhận vai nam chính trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm giúp anh ghi thêm dấu ấn ở dòng phim tình cảm, đồng thời chứng minh khả năng diễn xuất ngày càng trưởng thành. Đến năm 2026, Avin Lu trở lại với Ma Xó - dự án kinh dị tâm linh mang màu sắc hoàn toàn khác biệt. Vai Phú, một người đàn ông nghèo phải gánh vác gia đình giữa vòng xoáy bi kịch và những thế lực siêu nhiên, được xem là một trong những thử thách lớn nhất sự nghiệp của anh tính đến thời điểm hiện tại.