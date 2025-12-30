Sáng 30/12, tờ Koreaboo đưa tin, Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) vừa bất ngờ lộ bằng chứng hẹn hò, khiến hơn 2 triệu người dậy sóng. Nguồn cơn của tin hẹn hò xuất phát từ 1 tấm hình do đích thân V chia sẻ lên trang Instagram có 70 triệu người theo dõi hồi tháng 9. Tới thời điểm hiện tại, bức ảnh này mới thực sự gây sóng gió trên truyền thông và mạng xã hội sau khi "thánh soi" phát hiện hình chiếc điện thoại phản chiếu lên tấm cửa kính giống hệt với chiếc của Jennie.

Từ đây, tờ Koreaboo nhận định, Jennie - V đã tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc, cùng nhau trải qua những giây phút lãng mạn bên nhau sau lịch trình bận rộn. Tính tới thời điểm hiện tại, đoạn clip đăng tải bằng chứng hẹn hò mới nhất của 2 idol hàng đầu làng nhạc xứ Hàn đã thu hút về hơn 2,2 triệu lượt xem.

Điện thoại của Jennie được cho là đã xuất hiện trong hình do đích thân V đăng lên trang cá nhân. Ảnh: X và Instagram nhân vật

Jennie - V liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã chia phe, tranh luận sôi nổi xung quanh bằng chứng hẹn hò mới đây của Jennie và nam thần đẹp nhất thế giới V. Trong đó, nhiều khán giả khẳng định chắc nịch cặp đôi vẫn đang yêu nhau, chưa hề chia tay như truyền thông Hàn loan tin trước đấy. Nhưng bên cạnh đó, đông đảo fan lại nhấn mạnh, dù chiếc điện thoại xuất hiện trong hình do V đăng lên có giống với smartphone Jennie thì đó vẫn chưa chắc là chiếc của cô nàng rapper nhóm BLACKPINK. Những khán giả này cho hay, không ít người cũng sử dụng chiếc ốp điện thoại giống như trong hình.

Trong vài tháng trở lại đây, Jennie - V lộ hàng loạt bằng chứng hẹn hò, khiến nhiều khán giả tin rằng cặp đôi vẫn đang bí mật yêu đương. 2 ngôi sao hàng đầu Kpop gần đây không ngần ngại diện bộ đồ ngủ rất giống nhau khi xuất hiện trước công chúng. Nhiều khán giả nhận định, việc 2 thần tượng công khai khoe đồ đôi, lại còn là đồ ngủ đã cho thấy họ đang yêu nhau say đắm.

Jennie diện đồ ngủ có họa tiết kẻ sọc caro ra sân bay cách đây không lâu. Ảnh: Koreaboo

Và cách đây 3 ngày khi xuất hiện trên Vlog, V gây chú ý khi mặc bộ pijama trông rất giống với trang phục Jennie từng diện ra sân bay lúc trước. Ảnh: Koreaboo

Cách đây không lâu, Jennie - V còn cùng xuất hiện ở Los Angeles, Mỹ. Được biết, Jennie tới đây để phối hợp cùng Adidas thực hiện 1 dự án mới vào hôm 13/11. Cùng lúc đó, V có mặt ở Los Angeles theo lịch trình tham dự sự kiện của 1 thương hiệu mỹ phẩm do anh làm đại sứ.

Đáng nói, phải tới 15/11, sự kiện có V góp mặt mới diễn ra, thế nhưng anh đã vội ra sân bay lên đường tới Mỹ... từ hôm 12/11. Từ đây, mỹ nam sinh năm 1995 được cho là mê mệt Jennie tới mức muốn tới Los Angeles thật sớm để nhanh chóng được gặp gỡ người tình trong mộng.

Cặp đôi tin đồn không chỉ cùng xuất hiện ở Los Angeles mà còn đón chuyến bay về Hàn trong cùng 1 ngày. Theo đó, V lọt vào ống kính của phóng viên Hàn trong lần xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon vào hôm 16/11 sau khi hoàn thành lịch trình ở Los Angeles. Cùng thời điểm, 1 người hâm mộ khẳng định đã ngồi cùng khoang với Jennie trong chuyến bay từ Los Angeles về Hàn. Từ đây, 2 idol được cho là luôn theo sát nhau trong khoảng thời gian gần đây.

Ngoài ra, loạt tương tác đáng ngờ giữa stylist của V và quản lý Jennie cũng được netizen "mổ xẻ". Hồi tháng 11, 2 nhân vật này đã xác nhận việc có mặt ở Los Angeles. Thậm chí, stylist của V và quản lý Jennie còn đi ăn uống, hát karaoke cùng nhau, làm dấy lên nghi vấn 2 thần tượng Kpop hiện có mối quan hệ trên mức bình thường.

Jennie có mặt ở Los Angeles vào hôm 13/11 trong 1 kế hoạch hợp tác cùng Adidas

V khẩn trương lên đường tới Los Angeles từ hôm 12/11. Ảnh: Naver

V được bắt gặp tại sân bay Hàn vào hôm 16/11 sau khi hoàn thành lịch trình ở Mỹ. Cùng thời điểm, có nhân chứng khẳng định thấy Jennie ngồi trên chuyến bay từ Los Angeles về Hàn Quốc. Ảnh: Koreaboo

Còn nhớ, tin đồn tình ái giữa 2 thành viên BLACKPINK và BTS lần đầu rộ lên hồi tháng 5/2022 với sự xuất hiện của 1 hình ảnh được cho là V lái xe chở Jennie đi hẹn hò ở đảo Jeju. Tin đồn lên tới đỉnh điểm vào tháng 5/2023 khi đoạn clip Jennie - V nắm tay hẹn hò, dạo phố ở Paris (Pháp) bỗng được phát tán và gây xôn xao khắp cõi mạng.

Nhưng tới tận tháng 8/2023, quản lý Jennie - V mới xác nhận chuyện tình cảm của 2 ngôi sao qua tạp chí danh tiếng Elle Pháp. Sau đó vài tháng, truyền thông Hàn đưa tin cặp đôi vàng đã "đường ai nấy đi" hồi cuối năm 2023 trong sự tiếc nuối của khán giả. Nhưng tới nay, không ít người lại tin rằng 2 nghệ sĩ chưa chia tay và vẫn còn đang lén lút yêu đương.

2 ngôi sao bị phát tán nhiều hình ảnh thân mật cách đây 3 năm. Ảnh: Naver