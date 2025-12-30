Những ngày cuối năm, cộng đồng mạng đang xôn xao trước những hoạt động quảng bá cho bộ phim Ai Thương Ai Mến. Dự kiến ra rạp vào đúng 1/1/2026, dự án điện ảnh được Thu Trang tất tay đầu tư nhận được sự kỳ vọng lớn từ phía khán giả. Chỉ trong một ngày 29/12, ekip cùng dàn cast chạy show tất bật với cine tour và thảm đỏ ra mắt - giới thiệu phim ở TP.HCM.

Giữa rừng sao hot của Vbiz cùng tề tựu lại 2 sự kiện này, cặp đôi chính Trâm Anh và Võ Điền Gia Huy vẫn thành công gây tò mò trước những tương tác thân mật của họ. Trâm Anh không phải là một gương mặt quá xa lạ đối với giới người mẫu và sắc đẹp, nhưng lại khá mới đối với hội mọt phim. Để lại ấn tượng mạnh qua Tử Chiến Trên Không , diễn xuất và visual của cô ngày càng được chú ý.

Trâm Anh và Võ Điền Gia Huy vô cùng tự nhiên và thoải mái với nhau

Trâm Anh sở hữu dung mạo thanh thoát, ngọt ngào và vô cùng nữ tính. Ở cả trong phim lẫn ngoài đời, sự duyên dáng và nhẹ nhàng đó không hề bị vùi lấp bởi vai diễn. Hóa thân thành người thương của Trâm Anh trong Ai Thương Ai Mến , Võ Điền Gia Huy góp thêm phần visual trong mỗi khung hình, đứng cạnh Trâm Anh tạo thành sự kết hợp nhan sắc đỉnh cao.

Người hâm mộ tinh ý nhận ra, cả 2 người luôn sát cánh cùng nhau trước ống kính, không ngần ngại cười nói vui vẻ, bám nhau không rời, thậm chí còn quay "tóp tóp" đu trend với nhau. Những khoảng khắc tình tứ này càng làm cho fan đẩy thuyền kịch liệt.

2 diễn viên vui vẻ đu trend "tóp tóp" với nhau (Nguồn: Light On TV)

Một số bình luận của netizen" - Chưa biết phim hay tới đâu nhưng nhìn cặp này đứng chung là thấy mát mắt liền. - Trâm Anh ngoài đời nhìn còn xinh hơn nhiều, đứng cạnh Gia Huy đúng kiểu nam thanh nữ tú. - Hai người này mà không có gì là tui không tin đâu nha, dính nhau từ thảm đỏ tới hậu trường luôn mà. - Phim chưa ra rạp mà fan đã đẩy thuyền mệt nghỉ rồi, coi bộ ekip cũng không cản nổi. - Gia Huy đứng cạnh Trâm Anh nhìn hiền hẳn ra nhỉ, nhắng dễ sợ. - Có ai đu OTP này không, cho tui xin 1 chân.

Trâm Anh và Võ Điền Gia Huy từng cùng đóng chung với nhau trong bom tấn Tử Chiến Trên Không vài tháng trước. Khi đó, cả 2 ở 2 "chiến tuyến" thiện và ác, đối đầu nghẹt thở trên chiếc máy bay bị khủng bố. Sang đến Ai Thương Ai Mến, từ kẻ thù hóa người thương, 2 diễn viên trẻ vào vai cặp đôi miền Tây sông nước.

Cao trào bùng nổ khi Chờ bị buộc tội giết người và áp giải vào tù. Những hình ảnh anh bị hành hạ trong trại giam khiến người xem không khỏi xót xa. Từ một người phụ nữ ngập tràn hạnh phúc, Thương rơi vào tuyệt vọng đến mức chọn cách kết liễu đời mình đẩy chuỗi bi kịch lên tới đỉnh điểm. Loạt tình tiết leo thang này không chỉ phơi bày một chuyện tình đẹp nhưng quá đỗi mong manh giữa Thương và Chờ, mà còn cho thấy chiều sâu diễn xuất ấn tượng của cả hai.