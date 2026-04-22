Trong suốt 1 tuần trở lại đây, anh trai Jisoo (BLACKPINK) - Kim Jung Hoon liên tục dính vào hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng từ quấy rối nữ streamer cho đến bạo hành vợ dã man. Trước đây, Kim Jung Hoon được giới thiệu trên truyền thông là có mối liên hệ tới công ty của Jisoo. Cụ thể, nguồn tin cho biết nữ ca sĩ đã cùng anh trai thành lập công ty quản lý hiện tại Blissoo. Thế nhưng vào tối 20/4, phía Jisoo bất ngờ phủ nhận việc anh trai tham gia vào công ty Blissoo như các thông tin được lan truyền trước đó.

Tuy nhiên, tới sáng 21/3, tờ BNT News lại cho hay tên anh trai Jisoo trước đó đã được liệt kê với chức danh là “người đại diện” trong phần credit của bộ phim do nữ idol đóng chính mang tên Monthly Boyfriend. Từ đây, không ít khán giả cho rằng Jisoo đã nói dối để tránh khỏi việc bị réo gọi trong bê bối tấn công tình dục của anh mình.

Trong diễn biến mới nhất vào sáng 22/4, công ty sản xuất của Monthly Boyfriend đã chính thức lên tiếng về thông tin anh trai Jisoo xuất hiện trong phần credit phim: “Ngay sau khi bộ phim ra mắt vào đầu tháng 3, chúng tôi đã phát hiện ra 1 sai sót trong danh sách người đại diện của diễn viên (Jisoo) ở phần credit. Lỗi này xuất phát từ phía chúng tôi và chúng tôi cũng đã lập tức chỉnh sửa lại cho đúng rồi”. Đúng như lời công ty sản xuất, tên Kim Jung Hoon đã được gỡ ra khỏi credit phim. Hiện tại, chỉ còn tên công ty Jisoo được liệt kê ở phần người đại diện cho nữ thần tượng sinh năm 1995.

Công ty sản xuất vừa chính thức lên tiếng về việc tên anh trai Jisoo xuất hiện trong phần credit của bộ phim Monthly Boyfriend. Ảnh: Naver

Tên Kim Jung Hoon trước đó xuất hiện với chức danh “người đại diện” cho Jisoo trong phần credit của phim Monthly Boyfriend. Tới nay, tên người đàn ông này đã bị gỡ bỏ. Ảnh: X

Thế nhưng động thái mới đây của công ty sản xuất bộ phim Monthly Boyfriend chẳng những không giúp cải thiện được tình hình mà còn khiến Jisoo bị “ném đá” gay gắt hơn. Theo nhiều netizen, lời giải thích của công ty sản xuất nghe hết sức vô lý và thiếu thuyết phục: “Nghe thật vô lý. Làm sao tên của 1 người hoàn toàn không liên quan tới diễn viên tự dưng lại có thể hiện lên như vậy do lỗi kỹ thuật được nhỉ?”, “Nghe không thỏa đáng chút nào. Chẳng lẽ phía nhà sản xuất tự tiện viết tên người khác vào vị trí người đại diện của diễn viên ư?”, “Đáng lẽ ngay từ đầu đừng phủ nhận theo kiểu như vậy, cứ nói là anh ta từng làm việc trong công ty nhưng sau đó phải rời khỏi vị trí vì dính phốt, giải thích theo cách này thì có khi mọi người đã đồng cảm rồi đấy”, “Tự đào hố chôn mình rồi. Cách xử lý khủng hoảng như thế này là quá kém”,...

Lời giải thích của công ty sản xuất được cho là chưa thỏa đáng, khiến Jisoo bị tấn công dữ dội hơn. Ảnh: Nate

Bên cạnh đó, “thánh soi” còn phát hiện ra tên Kim Jung Hoon được liệt kê với chức danh người đại diện cho Jisoo ở bộ phim Newtopia và sự kiện fanmeeting của nữ idol này. Những chi tiết này càng khiến nhiều khán giả tin rằng Jisoo đã nói dối nhằm giấu nhẹm chuyện anh trai từng giữ vị trí quan trọng trong công ty của cô.

Tên anh trai Jisoo còn xuất hiện trong phần credit của phim Newtopia do cô đóng chính. Ảnh: X

Vụ lùm xùm nổ ra cách đây ít ngày sau khi tờ Koreaboo đăng tin anh trai nữ idol nhóm nhạc nổi tiếng bị bắt khẩn cấp vì dính cáo buộc quấy rối nữ streamer. Thông tin ban đầu xuất hiện dưới dạng ẩn danh, không nêu đích danh cá nhân dính cáo buộc. Tuy nhiên sau đó, 1 trang tin của Hàn đã dùng ảnh anh trai Jisoo minh họa cho vụ việc, khiến công chúng đổ dồn sự chú ý về phía người đàn ông này.

Khi vụ việc quấy rối còn chưa lắng xuống thì trên mạng xã hội The Qoo bỗng xuất hiện 1 bài viết dài tố cáo đến từ vợ của Kim Jung Hoon. Chị dâu Jisoo đã đăng tải những bằng chứng thương tích trên thân thể, đồng thời tố Kim Jung Hoon đã bạo hành cô dã man.

Jisoo cũng bị vạ lây từ vụ ồn ào của anh trai. Cư dân mạng nghi ngờ Kim Jung Hoon sử dụng tiền bạc và tầm ảnh hưởng của nữ idol để bưng bít hành vi phạm tội, sau khi phát hiện 2 bài báo cáo buộc Kim Jung Hoon quay lén vào năm 2025 đã bị gỡ bỏ.

Ảnh chụp hiện trường tại thời điểm anh Jisoo bị bắt đi. Ảnh: Koreaboo