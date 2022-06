Nam tài tử đình đám để bạn gái diễn viên tiếp quản kinh doanh tòa nhà lớn, lót đường cho đám cưới?

Ngày 8/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một nam diễn viên đình đám đã đăng ký tên bạn gái làm giám đốc tòa nhà của mình. Được biết, tòa nhà của nam diễn viên tọa lạc tại quận Seongbuk, Seoul với giá trị khủng lên tới 5,6 tỷ won (103 tỷ đồng). Đáng nói, anh đã tậu tòa nhà này vào cuối năm 2020, sau khi công khai hẹn hò bạn gái. Cặp đôi trong câu chuyện không ai khác chính là Lee Seung Gi và Lee Da In.

Cụ thể, chức giám đốc nội bộ mới của tòa nhà này thuộc về Lee Ju Hee (tên thật của Lee Da In). Dưới mặt pháp luật, chủ nhân của tòa nhà vẫn là Lee Seung Gi, nhưng Lee Da In sẽ đóng vai trò điều hành. Thêm nữa, công ty Human Made của nam diễn viên cũng được chuyển đến một tòa nhà nhỏ hơn ở phường Shinsa, Gangnam, tất cả các hoạt động kinh doanh cốt lõi của tòa nhà 103 tỷ đồng sẽ được giao lại cho Lee Da In. Điều này làm dấy lên tin đồn cặp đôi sắp về chung 1 nhà sau hơn 1 năm yêu nhau.

Lee Seung Gi để bạn gái Lee Da In làm giám đốc nội bộ cho tòa nhà đắt đỏ, cho cô quán xuyến công việc kinh doanh riêng

Giấy đăng ký giám đốc nội bộ tòa nhà của Lee Seung Gi đề tên bạn gái Lee Ju Hee (tên thật của Lee Da In)

Cận cảnh bên ngoài tòa nhà trị giá 5,6 tỷ won (103 tỷ đồng) của Lee Seung Gi

Lee Da In kém Lee Seung Gi 5 tuổi, cô là con gái của "Mama Chuê" Kyun Mi Ri đình đám. Được biết, cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 5 năm ngoái và đã ra mắt gia đình 2 bên. Tuy nhiên, người hâm mộ lại kịch liệt phản đối chuyện tình này, do gia đình của Lee Da In dính bê bối lừa đảo.

Đến ngày 4/6 vừa qua, nam diễn viên mới đã đích thân lên tiếng về tin đồn chia tay trong bức thư dành riêng cho người hâm mộ. Lee Seung Gi phủ nhận tin đồn chia tay với bạn gái Lee Da In, giải thích lý do vì sao anh im lặng: "Sau tin hẹn hò năm ngoái, tôi không bình luận gì thêm vì tôi không có bất kỳ sự thay đổi nào trong đời sống cá nhân. Tôi cảm thấy không nhất thiết phải lên tiếng". Cặp đôi cũng được bắt gặp đi hẹn hò tại 1 triển lãm ở Busan.

Lee Seung Gi và Lee Da In vẫn ở bên nhau bất chấp sự phản đối của người hâm mộ

Cặp đôi lộ bằng chứng hẹn hò tình tứ tại triển lãm nghệ thuật

