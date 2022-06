Lee Seung Gi lần đầu lên tiếng về tin đồn chia tay "con gái Mama Chuê"

Lee Seung Gi và "con gái Mama Chuê" Lee Da In đã công khai hẹn hò từ tháng 5 năm ngoái. Thế nhưng Lee Da In đã bị fan của Lee Seung Gi phản đối do mẹ cô - nữ diễn viên Kyun Mi Ri dính bê bối lừa đảo. Mỹ nhân sinh năm 1992 cũng đăng tải dòng trạng thái tâm trạng khiến công chúng nghi ngờ rằng cặp đôi đã chia tay.

Thế nhưng phải đến ngày 4/6, nam diễn viên mới chính thức đích thân lên tiếng về tin đồn chia tay trong bức thư dành riêng cho người hâm mộ.

Đầu bức thư, "con rể quốc dân" thận trọng gửi lời tới fan: "Năm vừa qua thật buồn khi chúng ta không được chia sẻ nhiều với nhau. Tôi quyết định sẽ nói ra điều mình ấp ủ sau quãng thời gian dài cân nhắc". Lee Seung Gi đã trực tiếp phủ nhận tin đồn chia tay với bạn gái Lee Da In, giải thích lý do vì sao anh im lặng: "Sau tin hẹn hò năm ngoái, tôi không bình luận gì thêm vì tôi không có bất kỳ sự thay đổi nào trong đời sống cá nhân. Tôi cảm thấy không nhất thiết phải lên tiếng".

Lee Seung Gi đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận tin đồn anh chia tay "con gái Mama Chuê"

Như vậy, Lee Seung Gi và Lee Da In vẫn bền chặt bên nhau sau 1 năm công khai hẹn hò. Có nguồn tin cho rằng Lee Seung Gi - Lee Da In đã yêu nhau từ lâu, thậm chí còn ra mắt gia đình 2 bên.

Mới đây nhất, cặp đôi còn bất ngờ để lộ bằng chứng hẹn hò. Trên trang cá nhân, 2 ngôi sao cùng check-in tại 1 triển lãm nghệ thuật tại Busan. Lee Seung Gi chia sẻ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật với dòng chú thích "2022 Art Busan". Còn về phía Lee Da In, nữ diễn viên cũng đăng tải những bức ảnh tại không gian tương tự và chú thích "Cùng với tình yêu". Điều này chứng tỏ dù gặp phải sự phản đối nhưng chuyện tình của 2 ngôi sao vẫn bền chặt.

Cặp đôi lộ bằng chứng hẹn hò tình tứ tại triển lãm nghệ thuật

Dispatch bắt gặp hình ảnh Lee Seung Gi đưa Lee Da In về thăm bà anh. "Con rể quốc dân" cũng đã ra mắt gia đình bạn gái

Nguồn: Osen