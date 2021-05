Lee Seung Gi vay gấp để "chốt đơn" nhà 135 tỷ, chuẩn bị cưới con gái "Mama Chuê"?

Vào ngày 24/5, dân tình vô cùng bất ngờ trước thông tin Lee Seung Gi đang hẹn hò "con gái Mama Chuê" Lee Da In. Dù thông báo chỉ mới đang tìm hiểu nhau nhưng Dispatch đã "bóc" loạt ảnh Lee Seung Gi đưa bạn gái về thăm bà từ mùa Thu năm ngoái. Anh cũng đã đến ra mắt mẹ và chị gái của Lee Da In.

Điều này làm dấy lên tin đồn cặp đôi sắp về chung 1 nhà sau 1 năm yêu nhau. Netizen càng thêm phát sốt khi có tin tức cho rằng Lee Seung Gi đã mua 1 căn nhà mới tại quận Seongbuk, Seoul ngay sau khi hẹn hò với Lee Da In. Có thông tin tiết lộ rằng "con rể quốc dân" đã thế chấp khoản vay 6,6 tỷ won (khoảng 135 tỷ đồng) từ căn hộ hiện tại để mua căn nhà mới này.

Tin đồn Lee Seung Gi - Lee Da In sắp kết hôn đã rộ lên sau khi có tin nam diễn viên mua nhà mới trị giá 135 tỷ đồng.

Trước đó, dù công bố mới đang tìm hiểu nhau nhưng Dispatch đã "bóc" loạt ảnh Lee Seung Gi đưa bạn gái về thăm bà. Dispatch cũng tiết lộ Lee Seung Gi đã ra mắt gia đình bạn gái.

Từ tháng 3 năm nay, trên mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện bài đăng có tiêu đề "Lee Seung Gi được cho là sắp kết hôn với con gái của Kyun Mi Ri - Lee Da In". Tuy nhiên, bài đăng đã nhanh chóng bị xóa đi. Thời điểm đó, dân tình không mấy tin vào tin đồn này nhưng sau khi Lee Seung Gi công khai hẹn hò, netizen mới rùng mình nhớ lại.

Trên thực tế, "con rể quốc dân" cũng đã từng bày tỏ mong muốn kết hôn trong 1 cuộc phỏng vấn. "Tôi muốn kết hôn trước 40 tuổi. Tôi nghĩ rằng đó là độ tuổi trưởng thành. Tôi nghĩ khi bản thân có thể gạt bỏ mọi cám dỗ sang 1 bên là lúc mình sẵn sàng để kết hôn" - Lee Seung Gi cho biết. Năm nay, anh đã 34 tuổi, như vậy cột mốc 40 tuổi cũng không còn quá xa nữa.

Lật lại quá khứ, dân mạng cũng phát hiện ra quan điểm về hôn nhân của Lee Seung Gi trên 1 chương trình truyền hình từ tháng 2 năm ngoái. Lúc đó, nam diễn viên vẫn còn cảm thấy phân vân: "Tôi không nghĩ mình đang ở giai đoạn suy nghĩ sẽ kết hôn vào 1 ngày nào đó. Tôi đang ở ngã ba đường để lựa chọn sẽ sống 1 mình hay kết hôn".

Lee Seung Gi từng phân vân có kết hôn hay không nhưng đã nhanh chóng khẳng định lại "sẽ kết hôn trước 40 tuổi" không lâu sau đó. Có thể đó là thời điểm anh đã bắt đầu hẹn hò với Lee Da In và muốn tính chuyện lâu dài với cô.

Ở thời điểm đó, Lee Seung Gi vẫn còn phân vân, tuy nhiên chẳng bao lâu sau, anh đã "chốt đơn" kết hôn trước 40 tuổi làm dân tình tin rằng quan niệm của nam diễn viên đã thay đổi sau khi gặp Lee Da In. Rất có thể, showbiz Hàn sắp đón thêm 1 "đám cưới thế kỷ" trong thời gian sắp tới. Lee Seung Gi - Lee Da In nhận được nhiều sự ủng hộ do đều là những diễn viên kín tiếng, không scandal.

