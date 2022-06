“Em gái quốc dân” Moon Geun Young ở tuổi U40: Từng gây ấn tượng với khoảnh khắc cạnh Son Ye Jin, cuộc sống thay đổi sau biến cố

Nhắc đến những mỹ nhân Hàn được công chúng đặt cho danh xưng "em gái quốc dân" thì chẳng thể thế nữ diễn viên Moon Geun Young. Nữ diễn viên bắt đầu nổi tiếng sau vai ngày bé của Song Hye Kyo trong "Trái Tim Mùa Thu".

Nổi tiếng từ vai trò sao nhí nhưng Moon Geun Young lại chẳng hề dậm chân tại chỗ như nhiều diễn viên trẻ cùng thời khác. Nữ diễn viên phát triển sự nghiệp theo hướng thực lực khi ngoài phim truyền hình thì Moon Geun Young còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và đạt được nhiều giải thưởng lớn.

Cứ ngỡ sự nghiệp của Moon Geun Young sẽ tiếp tục phát triển thì có một khoảng thời gian nữ diễn viên bất ngờ "ở ẩn". Sau khi tái xuất thì Moon Geun Young lại gây choáng vì ngoại hình phát tướng tới khó nhận ra. Thế nhưng nguyên nhân lại đến từ căn bệnh lạ mà nữ diễn viên không may mắc phải. Nhìn những gì mà Moon Geun Young từng trải qua, công chúng không khỏi xót xa thay cho nữ diễn viên.

Thanh xuân hào quang với danh xưng "em gái quốc dân"

Sinh năm 1987, Moon Geun Young được công nhận là một trong các sao nhí thành công nhất màn ảnh Hàn Quốc nhờ bộ phim "Trái Tim Mùa Thu". Trong phim, Moon Geun Young đảm nhận vai của Song Hye Kyo ngày nhỏ. Diễn xuất ấn tượng của mỹ nhân sinh năm 1987 đã khiến công chúng xót xa. Khoảnh khắc cô rơi nước mắt đứng nhìn bố mẹ và anh trai ra nước ngoài vẫn khiến công chúng ấn tượng sâu sắc, nhớ mãi tới bây giờ.

Moon Geun Young diễn xuất ấn tượng trong "Trái Tim Mùa Thu".

Chính nhờ thành công của "Trái Tim Mùa Thu" năm ấy đã giúp Moon Geun Young được công chúng. Gương mặt bầu bĩnh cùng nét đẹp ngây thơ, đôi mắt to tròn và lối diễn xuất tự nhiên đầy cảm động của Moon Geun Young đã lấy đi không ít nước mắt khán giả. Sau thành công của "Trái Tim Mùa Thu", Moon Geun Young tiếp tục thử thách bản thân với nhiều vai diễn đa dạng ở lĩnh vực điện ảnh như: A tale of two sisters, Cô dâu 15 tuổi...

Sự nghiệp của Moon Geun Young lên rất nhanh, nhất là sau khi cô xuất sắc đạt giải "Ngôi sao nổi tiếng" tại giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 5. Khi mới 21 tuổi, Moon Geun Young đã trở thành diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc nhận Daesang tại lễ trao giải thưởng phim truyền hình SBS và 5 giải thưởng lớn khác với phim cổ trang "Painter of the wind".

Cách đây 20 năm, Moon Geun Young từng có khoảnh khắc "viral" khi xuất hiện bên cạnh "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý và bàn tán hơn cả chính là việc Moon Geun Young dù chung khung hình với bà xã Hyun Bin nhưng vẫn không hề mờ nhạt nhờ nhan sắc trong trẻo và đáng yêu.

Moon Geun Young không hề bị lép vế bên cạnh Son Ye Jin.

Biến cố bệnh tật khiến cuộc sống lao đao

Những tưởng sự nghiệp sẽ mãi thăng tiếng thế nhưng vào năm 2017, Moon Geun Young khiến công chúng lo lắng khi tiết lộ về bệnh chèn ép khoang nguy hiểm. Căn bệnh gây chấn thương do mô mềm sưng, tụ máu, thường xuất hiện ở khu vực chân, tay.

Thời điểm đó, nữ diễn viên phải hoàn toàn "ở ẩn", hủy mọi lịch trình để trải qua 4 ca phẫu thuật. Đáng chú ý, quá trình chữa căn bệnh này đã khiến Moon Geun Young bị tăng cân và trở nên già hơn tuổi khá nhiều.

Moon Geun Young với ngoại hình tăng cân do bệnh tật.

Tới năm 2020, Moon Geun Young quyết định rời khỏi công ty quản lý mà bản thân đã gắn bó suốt 16 năm với mình. Nữ diễn viên cũng lập trang cá nhân đều chia sẻ hình ảnh đời thường của mình với người hâm mộ.

Vào tháng 3/2022, Moon Geun Young đã bất ngờ leo Top tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin điện tử Naver Hàn Quốc. Nguyên nhân tới từ loạt hình ảnh mới nhất do Moon Geun Young đăng tải. Trong loạt ảnh mới, nữ diễn viên "Trái Tim Mùa Thu" lần đầu tiên để lộ vết sẹo dài có phần đáng sợ trên cánh tay phải.

Vết sẹo dài trên cánh tay của Moon Geun Young sau 4 ca phẫu thuật.

Được biết, vết sẹo dài này là kết quả của cuộc phẫu thuật do hội chứng khoang cấp tính Moon Geun Young gặp phải cách đây vài năm. Hiện tại, sức khỏe của Moon Geun Young đã ổn định, thế nhưng vết sẹo này không thể biến mất.

Công chúng không khỏi xót xa khi nhìn hình ảnh đó của Moon Geun Young. Bởi lẽ, Hội chứng chèn ép khoang của Moon Geun Young là căn bệnh hiếm, thường gặp ở tuổi trung niên. Thế nhưng, Moon Geun Young lại mắc phải khi tuổi đời còn khá trẻ.

Về chuyện tình cảm, Moon Geun Young từng công khai hẹn hò duy nhất một lần là với nam diễn viêm Kim Bum. Cặp đôi bén duyên khi quay bộ phim truyền hình Nữ Thần Lửa đài MBC vào năm 2013. Sau khi công khai hẹn hò, cặp đôi còn bị bắt gặp đi du lịch châu Âu riêng với nhau. Thế nhưng mối tình đó cũng chẳng bền lâu. Cả hai tuyên bố chia tay vào tháng 5/2014 chỉ sau chưa đầy 1 năm công khai. Vào thời điểm đó, đại diện của Kim Bum và Moon Geun Young nói: "Đúng là họ đã chia tay, họ quyết định vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau". Đại diện cũng từ chối bình luận về lý do chia tay.

Moon Geun Young và Kim Bum khi còn mặn nồng.

Sau đó không lâu, Moon Geun Young cũng từng chia sẻ quan điểm về chuyện chia tay: "Không có cuộc chia tay nào là tốt đẹp và cũng chẳng có cuộc chia tay tự nhiên. Bạn phải thừa nhận sự thật. Dù có đau đớn và xót xa, bạn cũng phải chấp nhận nó như một cuộc chia tay để lần sau có thể bắt đầu".

Ở tuổi 35, Moon Geun Young gần như không xuất hiện trên sóng truyền hình. Thay vào đó, nữ diễn viên lựa chọn việc kết nối với người hâm mộ thông quan trang cá nhân. Tuy không còn nổi tiếng như trước nhưng vẫn phải công nhận một điều rằng, Moon Geun Young đích thị là sao nhí thành công nhất nhì Kbiz từ trước tới nay.

