Mới đây, Lin Ting, một điều dưỡng tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) ở Đài Loan, Trung Quốc, chia sẻ trên trang cá nhân về một ca bệnh nam sinh vỡ mạch máu não sau 4 ngày thức đêm liên tiếp, VnExpress đưa tin.

Điều dưỡng Ting cho biết nam sinh đại học đã vỡ động mạch não sau khi thức 4 ngày liên tiếp để chơi game online.

Theo đó, nam sinh đã tận dụng kỳ nghỉ đông để chơi game bất kể ngày đêm, bất chấp lời khuyên ngăn của người thân.

Vào buổi đêm, khi vừa đứng dậy đi vệ sinh, thanh niên bất ngờ hét lớn, trợn ngược mắt và ngã gục xuống sàn.

Người thân đưa nam sinh đi cấp cứu trong tình trạng mất ý thức hoàn toàn. Kết quả chụp chiếu cho thấy động mạch não của người bệnh đã vỡ, gây xuất huyết nghiêm trọng.

Nam sinh đại học đã vỡ động mạch não sau khi thức 4 ngày liên tiếp để chơi game online. (Ảnh minh họa)

Tại bệnh viện, ekip y bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng chàng trai vẫn chìm vào hôn mê sâu, duy trì sự sống hoàn toàn bằng máy thở. Nhận thấy con trai không còn cơ hội hồi phục, gia đình quyết định dừng các biện pháp can thiệp y tế nhằm tránh cho anh những đau đớn vô ích. Họ đưa con về chăm sóc giảm nhẹ và gọi điện báo tin cho họ hàng, bạn bè đến nhìn mặt lần cuối.

Người mẹ túc trực bên giường, liên tục gọi tên con cho đến tận thời khắc bác sĩ ngắt kết nối máy thở.

Cảnh báo từ điều dưỡng

Chứng kiến ca bệnh đầy xót xa, điều dưỡng Ting cảnh báo tình trạng thiếu ngủ kéo dài, làm việc quá sức hay áp lực tâm lý quá độ đều âm thầm hủy hoại sức khỏe.

Hiện tượng vỡ mạch máu não hay suy tim cấp ở người chơi game kéo dài bắt nguồn từ tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, căng thẳng tâm lý và việc cơ thể phải ngồi bất động trong nhiều giờ liền. Khi duy trì một tư thế quá lâu kết hợp với nhịp tim tăng cao do kích thích từ trò chơi, huyết áp người bệnh có thể tăng vọt, tạo áp lực lớn làm đứt gãy hệ thống động mạch não.

Y khoa từng ghi nhận nhiều ca tử vong đột ngột với nguyên nhân tương tự, điển hình trường hợp nam thanh niên 18 tuổi người Đài Loan vào năm 2012 tử vong do suy tim sau 40 giờ chơi game liên tục. Tới năm 2015, giới chức Đài Loan tiếp tục xác nhận một người đàn ông 32 tuổi tên Hsieh đã gục chết ngay tại quán cà phê internet do kiệt sức sau khi chơi game ba ngày không nghỉ.

Theo các nghiên cứu, thức khuya thường xuyên gây rối loạn nhịp sinh học, suy giảm miễn dịch, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ, viêm loét dạ dày, béo phì và ung thư. Ngoài ra, nó còn làm thâm sạm da, giảm thị lực, yếu sinh lý và rối loạn tâm lý, trầm cảm.

Chuyên gia y tế khuyên mỗi người cần thiết lập thời gian biểu sinh hoạt điều độ, ăn uống cân bằng, duy trì vận động và khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ hệ mạch máu, đặc biệt đối với những người mang tiền sử gia đình mắc bệnh lý thần kinh.