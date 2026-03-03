Nếu bạn muốn làm chậm dấu hiệu lão hoá da và giữ cho làn da luôn căng mịn, collagen là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Collagen là một loại protein tự nhiên trong cơ thể giúp da săn chắc và đàn hồi. Khi chúng ta già đi, cơ thể sản xuất ít collagen hơn, và điều đó khiến da chùng, nếp nhăn xuất hiện. Vì vậy, việc tìm cách hỗ trợ sản xuất collagen là cần thiết để giữ vẻ trẻ trung.

Dưới đây là những mẹo quan trọng được chuyên gia và các nghiên cứu khuyên dùng:

1. Uống đủ nước, hạn chế rượu và kiểm soát căng thẳng

Da khỏe mạnh phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể. Việc giữ cơ thể đủ nước đóng vai trò lớn trong việc giúp da đàn hồi và sáng. Rượu có thể gây mất nước, ảnh hưởng giấc ngủ và làm tăng viêm trong cơ thể, điều này khiến da già nhanh hơn. Ngoài ra, stress kéo dài cũng làm da bị lão hoá sớm.

2. Bổ sung collagen peptide

Collagen peptide là dạng thủy phân của collagen, dễ hấp thu hơn khi uống. Một số nghiên cứu cho thấy dùng khoảng 5 gram mỗi ngày trong 12-16 tuần có thể giúp da dày hơn và giảm nếp nhăn. Tuy nhiên, hiệu quả có thể khác nhau tuỳ cơ thể mỗi người.

3. Vitamin C

Vitamin C rất quan trọng trong quá trình cơ thể sản xuất collagen. Nó giúp tế bào da kết hợp và ổn định các sợi collagen. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi kết hợp vitamin C với các biện pháp khác, da có thể cải thiện độ săn chắc và mịn màng hơn.

4. Retinol (Vitamin A)

Retinol là một trong những thành phần “vàng” trong chăm sóc da chống lão hoá. Nó giúp tăng tốc độ thay tế bào da, kích thích sản xuất collagen và giảm nếp nhăn. Tuy nhiên, retinol có thể nhạy cảm, nên bắt đầu dùng từ ít và nhớ thoa kem chống nắng vào ban ngày để bảo vệ da.

5. Laser phân đoạn (fractional laser)

Đây là một liệu pháp da chuyên sâu, sử dụng tia laser tạo những tổn thương nhỏ có kiểm soát trên da để kích hoạt cơ chế tự hồi phục của cơ thể. Khi da tự sửa chữa, collagen được sản sinh nhiều hơn, giúp da săn chắc và giảm nếp nhăn.

Tóm lại

Việc làm chậm quá trình lão hoá không chỉ đến từ một sản phẩm duy nhất mà là sự kết hợp của chế độ sống lành mạnh và các biện pháp chăm sóc da đúng cách. Uống đủ nước, kiểm soát stress, bổ sung vitamin C, peptide, dùng retinol đúng cách và tham khảo các liệu pháp chuyên sâu đều là những bước giúp bạn hỗ trợ collagen cho da tốt hơn theo thời gian.

(Ảnh minh họa: Internet)

Nguồn: She finds