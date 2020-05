Nam sinh viên Lào kể lại giây phút bất chấp nguy hiểm, nhảy sông cứu người ở Hà Tĩnh

Theo tin từ Sài Gòn Giải Phóng, chiều 1/5, Công an xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh cho biết, sáng cùng ngày, ông T.H.Đ. 51 tuổi, trú tại thôn Hòa Bình, xã Đồng Môn, trong khi đang đi bộ trên cầu Thạch Đồng (cầu bắc qua sông Rào Cái, nối xã Đồng Môn và xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) không may bị ngã xuống sông. May mắn, nạn nhân đã được một nam sinh viên người Lào kịp thời cứu sống.



Theo đó, khoảng 8h15 cùng ngày, anh Vongyasone Minee (22 tuổi, trú tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) là sinh viên Khoa Môi trường, thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh, đứng chụp ảnh trên cầu Thạch Đồng thì phát hiện ông Đ. ngã từ trên cầu xuống sông, từ độ cao gần 20m.

Lập tức anh Vongyasone Minee nhảy xuống sông tiếp cận tìm cách đưa nạn nhân vào bờ. Tuy nhiên, do nước sông chảy mạnh, lòng sông rộng cộng với nạn nhân vùng vẫy nên việc kéo vào bờ gặp khó khăn.

Sau nhiều phút vật lộn, rất may có một chiếc thuyền đánh cá của người dân gần đó phát hiện, chạy đến hỗ trợ cùng anh đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Vongyasone rất thân thiện. Ảnh: Dân trí

Chia sẻ với Dân trí, Minee cho biết: "Ngày nghỉ em và bạn rủ nhau đi khám phá biển Hà Tĩnh. Tới cây cầu mà mọi người đã biết, em và bạn dừng xe chụp ảnh thì nhìn thấy một người đàn ông đầu đội mũ bảo hiểm cùng người phụ nữ ở trên cầu. Bất ngờ người đàn ông rơi xuống sông. Bọn em dừng ngay chụp ảnh, chạy nhanh tới vị trí người đàn ông vừa rơi xuống.



Nhìn xuống dòng nước, người đàn ông vẫn còn nổi trên mặt nước, chân tay vẫy đạp. Có thể nhờ chiếc mũ bảo hiểm mà ông ấy vẫn không chìm xuống nước. Lúc này, nhìn người phụ nữ ở trên khóc, thương quá, em không còn suy nghĩ gì nữa lao ngay xuống sông cố cứu bằng được ông ấy".

Theo Minee, dòng sông rất sâu, bởi khi tiếp nước chân của anhkhông hề chạm tới đáy.

"Khi nhảy xuống sông, chân em không chạm đáy, phải mất ít giây thì em mới ngoi lên được. Lúc ấy nước chảy khá mạnh, em chỉ còn biết cố cầm vào áo và tay ông ấy để ông ấy không trôi đi.

Sau đó em lấy khuỷu tay kẹp chặt tay ông ấy, vừa kẹp vừa bơi. Thú thật là lúc đó em đã rất mệt, may có thuyền của người dân đi qua hỗ trợ thêm mới đưa được ông ấy vào bờ" - Minee thuật lại.

Minee nói rằng, anh rất vui vì không chỉ cứu được người đàn ông rơi xuống sông, mà còn giúp người vợ không mất đi người chồng.

"Em vẫn không quên được giây phút người phụ nữ ấy khóc rất nhiều khi chồng chới với dưới dòng nước. Nhìn người ấy quá thương" - Minee nhắc lại thời khắc chuẩn bị nhảy xuống sông sâu.

Sau hành động đầy dũng cảm của mình Minee đã dành được vô số lời khen, lời tán thưởng của thầy cô, bạn bè ở Trường Đại học Hà Tĩnh cùng như ở quê nhà Khăm Muộn.

Mặc dù vậy, Minee vẫn rất khiêm tốn. Cậu sinh viên thân thiện này nói rằng, chỉ cứu người, hạnh phúc khi cứu được người bị nạn.