Nam sinh trường quốc tế tử vong: Lời khai của thầy giáo dạy bơi

Hai ngày sau cái chết của nam sinh Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, Trần Lâm Thắng (SN 1999, giáo viên môn bơi lội của trường) vẫn chưa hết dày vò, ân hận.

Nhớ lại sự việc, Trần Lâm Thắng cho biết, vào chiều 22/8, Thắng có tiết dạy bơi lội từ 13h20 đến 14h cho lớp 9A1. Đây là buổi thực hành bơi lội đầu tiên dưới bể bơi của lớp.

Nói về nguyên nhân để sự việc đau lòng xảy ra, Thắng cho biết do bản thân sơ ý, không quan sát học sinh và vô tình sử dụng điện thoại nên đã để xảy ra sự việc đau lòng.

“Theo quy định của nhà trường, mỗi 1 tiết dạy bơi thực hành sẽ có 1 giáo viên phụ trách bộ môn và 2 nhân viên cứu hộ. Tuy nhiên, do quá tự tin vào bản thân nên vào buổi chiều 22/8, khi chưa có nhân viên cứu hộ ở bể bơi tôi đã cho nhóm học sinh xuống bơi tự do. Cũng theo quy trình khi dạy phải phát phao bơi, nhưng do có một mình tôi quản lý quá nhiều học sinh nên chưa kịp phát phao cho các em.

Hôm đó, là buổi bơi thực hành đầu tiên với lớp 9A1, tôi cũng chưa nắm được học sinh nào biết bơi, học sinh nào chưa biết bơi. Tôi chỉ quan sát học sinh và dựa vào năng lực của mình để phán đoán…”, Thắng kể lại.

Trần Lâm Thắng tại cơ quan công an.

Khi nghe tin cháu P.H.A. chìm dưới đáy bể, Thắng cùng một số giáo viên nhanh chóng vớt em A. lên bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu rồi nhanh chóng đưa học sinh đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo, nam sinh tử vong ngoại viện.

"Để xảy ra sự việc, với tư cách một giáo viên, tôi rất buồn và cắn rứt lương tâm. Bản thân tôi nhận thức được hành vi của mình là sai, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình nạn nhân, chia sẻ nỗi đau cùng họ…”, Trần Lâm Thắng khóc nói.

Trung tá Ngô Ngọc Nam - Phó đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Hà Đông - cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, hậu quả rất đau lòng.

“Thầy giáo dạy môn bơi đã thiếu tinh thần trách nhiệm. Khi cho học sinh vào bể bơi thực hành đã không thực hiện đúng các quy định như: không phổ biến hướng dẫn trước khi bơi, không phát phao bơi. Trong quá trình học sinh bơi dưới bể, thầy giáo không quản lý, giám sát chặt chẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra”, Trung tá Nam cho biết thêm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 22/8, lớp 9A1 của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (trụ sở tại phường Dương Nội, quận Hà Đông) có tiết bơi lội từ 13h20 đến 14h, do giáo viên Trần Lâm Thắng phụ trách. Đến khoảng 13h20 cùng ngày, giáo viên Trần Lâm Thắng tập trung 27 học sinh lớp 9A1 tại khu vực trước cửa bể bơi để chuẩn bị cho tiết bơi lội.

Tại đây, giáo viên Thắng cho học sinh khởi động khoảng 10 phút sau đó chia một nhóm tự hoạt động thể thao tại khu vực sân trường, một nhóm do mình trực tiếp dẫn vào bể bơi để thực hành bơi lội, gồm 11 học sinh, trong đó có em P.H.A.

Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, nam giáo viên không phổ biến, hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi, để cho các em học sinh tự do xuống bể bơi thực hành. Quá trình này, giáo viên Thắng không quản lý, giám sát, mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động.

Vì vậy, Thắng đã không phát hiện việc cháu P.H.A. xuống bể bơi nhưng không bơi, mà chỉ đi bộ đến đoạn qua dây phao ngăn cách độ sâu 1,2m và 1,55m thì không đi được nữa, rồi vùng vẫy liên tục trong thời gian khoảng 3 phút trước khi bị chìm.

Đến 14h06, anh Hà Văn Xuân, nhân viên vệ sinh của bể bơi, trong lúc dọn vệ sinh bể bơi thì bàng hoàng phát hiện cháu H.A nằm bất động dưới đáy bể, khu vực mực nước sâu 1,55m, nên cùng một số giáo viên trong trường đưa cháu H.A vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định cháu H. A tử vong ngoại viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Căn cứ các tài liệu thu thập, ngày 23/8, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 BLHS.