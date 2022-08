Nam sinh trường Chu Văn An trúng tuyển 12 trường Đại học ở Mỹ: Không chỉ học giỏi còn là MC đa tài, được nhiều sự kiện lớn nhỏ săn đón

Em Phạm Trương Hải Bình, 18 tuổi (Hà Nội) - cựu học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) vinh dự trúng tuyển 12 trường Đại học bên Mỹ, trong đó phải kể đến các trường danh giá như: Rhodes College; University of Potland; Miami University; University of Cincinnati; Depauw University,… Tổng trị giá học bổng của 12 trường lên đến hơn 36 tỷ đồng/4 năm.



ĐẶT RA MỤC TIÊU DU HỌC, THỨC KHUYA DẬY SỚM ÔN BÀI LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG

Ngay từ khi vào lớp 10, Hải Bình đã đặt ra mục tiêu đi du học bằng học bổng. Vì thế, nam sinh luôn cố gắng duy trì kết quả học tập tốt, đứng thứ hạng nhất nhì trong lớp xuyên suốt 3 năm cấp 3. Hải Bình đều đạt điểm trung bình các môn trên 9.5, (điểm trung bình các môn (GPA) lớp 12 đạt 9.8); IELTS 7.5.

Chia sẻ về ước mơ du học, Hải Bình mong muốn tìm kiếm một môi trường mới, có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và rèn lối sống tự lập để bản thân trưởng thành hơn. Nam sinh coi đây là cơ hội được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa đến từ các quốc gia.

Chân dung nam sinh Phạm Trương Hải Bình.

Ngay từ khi ước mơ du học nhen nhóm, Hải Bình đã hướng đến các trường Đại học lớn tại Mỹ. Em đánh giá Mỹ là đất nước có nền kinh tế và nền giáo dục phát triển bậc nhất thế giới, phù hợp với định hướng phát triển của bản thân. Vì vậy, khi nhận được thông báo trúng tuyển 12 trường, em đã rất vui mừng, hạnh phúc. Tuy nhiên, trúng tuyển nhiều trường là niềm vui nhưng cũng làm em mất một khoảng thời gian để suy tính kỹ lưỡng quyết định chọn ngôi trường phù hợp.

Cuối cùng, Hải Bình chọn Depauw University - nơi em sẽ học tập trong 4 năm tới. Depauw University có rank (xếp hạng) khá tốt tại Mỹ; được cộng đồng quốc tế và cựu du học sinh Việt Nam đánh giá cao. Trường xếp thứ 46 trong khối LAC và nổi tiếng với các chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, Truyền thông… Bên cạnh đó, trường còn trao cho nam sinh mức học bổng tương đương 80% học phí, trị giá gần 4,5 tỷ đồng/4 năm.

Hải Bình dự định sẽ học chuyên ngành Kinh tế doanh nghiệp hoặc Marketing - Truyền thông. Trường cho em cùng các bạn sinh viên trong năm đầu tiên được trải nghiệm các môn học để hiểu rõ thế mạnh và niềm yêu thích của bản thân. Bước sang năm thứ hai, sinh viên mới chọn chuyên ngành phù hợp.

Hải Bình chia sẻ: "Em rất thích khối ngành Kinh tế vì từ nhỏ, em đã đam mê Toán học. Ngành học em chọn lại yêu cầu sinh viên phải nghiên cứu, tìm tòi về Toán khá nhiều. Tiếp đó, em thấy nền kinh tế ở Việt Nam cũng đang phát triển nên em muốn sau khi về nước sẽ có cơ hội khẳng định bản thân".



Hải Bình đạt được thành quả ngọt ngào như ngày hôm nay bởi em luôn xây dựng cho mình những phương pháp học tập hiệu quả như sau:

Nắm rõ chương trình học từ đầu: Bất kỳ môn học nào cũng cần nắm rõ khung chương trình và khối lượng kiến thức trong một năm học. Ngay từ những ngày đầu, Hải Bình sẽ đọc phần mục lục để hình dung ra trong khoảng thời gian tới, mình sẽ học những gì, tính kết nối của mỗi phần,... Hay em xác định đâu là thời điểm sắp thi để có kế hoạch ôn tập chi tiết. Em luôn học trong tâm thế chủ động. Chú trọng nội dung được thầy cô giáo gạch ra: Chú ý học kiến thức trọng điểm được thầy cô nhấn mạnh nhiều lần, thay vì học lan man, đại trà. Cách này sẽ giúp chúng ta được khắc sâu kiến thức và có cơ hội đạt điểm cao. Trao đổi kiến thức với các bạn trước khi đi thi: Cách nhớ kiến thức tốt nhất không phải là trước hôm thi, thức khuya thật muộn, mở sách ra rồi cố gắng nhồi nhét chữ vào đầu mà cần hình thành thói quen và kỷ luật với bản thân ôn luyện nội dung quan trọng sau mỗi buổi học. Trước kỳ thi vài ngày, Hải Bình sẽ mang tài liệu đến gặp các bạn để cùng trao đổi. Phương pháp này tránh vào tình trạng học tủ, học vẹt và giúp nhớ kiến thức sâu hơn.

"Mỗi ngày, em dành khoảng 12 - 14 tiếng để học tập. Em thức rất khuya, thường đến 1 – 2 giờ sáng học bài rồi đi ngủ. Với những ngày chuẩn bị kiểm tra các môn học thuộc lòng, em sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để ôn luyện".

Hải Bình chụp ảnh kỷ yếu cùng giáo viên chủ nhiệm và các bạn.

Bài viết luận cũng là một điểm sáng, góp phần giúp Hải Bình dành suất học bổng giá trị. Nam sinh đã viết về quãng thời gian chập chững bước vào cấp 3. Thời điểm đó, nam sinh chưa tham gia nhiều hoạt động, chỉ tập trung vào việc học. Điểm hạn chế lớn nhất lúc ấy là chơi bóng đá chưa tốt.



Trong tiết học môn Thể dục, giáo viên chọn đề bài kỹ thuật tâng bóng, dắt bóng làm bài kiểm tra. Và Hải Bình đã không đạt yêu cầu. Việc phải luyện lại kỹ thuật này sau đó khiến nam sinh rơi vào tâm trạng lo lắng, thấp thỏm. "Em đã lo sợ ánh mắt của các bạn xung quanh dành cho mình. Nhưng sau đó, em nhận ra mỗi người đều có thế mạnh riêng, làm thế nào để tìm được "sân chơi" đúng với thế mạnh của mình mới quan trọng.

Nếu thế mạnh của bạn là đá bóng thì thế mạnh của em là khả năng gắn kết, truyền cảm hứng, thu hút nhiều học sinh tham gia các sự kiện lớn, nhỏ của trường. Dần dần, em lấy lại được tinh thần và đăng ký tham gia vào CTEAM – nơi gắn kết những bạn có chung sở thích và chí hướng", Hải Bình chia sẻ.

LÀ MC ĐA TÀI CỦA TRƯỜNG CHU, CÒN ĐƯỢC NHIỀU TRƯỜNG HỌC KHÁC SĂN ĐÓN

Trong CTEAM, Hải Bình là trưởng ban Nói cùng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau từ xây dựng chương trình, viết kịch bản và làm MC các bản tin phát thanh thường ngày, đảm trách MC tất cả các sự kiện trong suốt 3 năm qua tại trường.

Nam sinh cũng là người xây dựng kịch bản PR cho các sự kiện, hoạt động truyền nhiệt huyết, khơi dậy niềm tự hào học sinh trường THPT Chu Văn An. Ngoài ra, em còn được các tổ chức, CLB của các trường THPT, trường Đại học trong thành phố mời dẫn các sự kiện thường niên, talkshow, workshop hay chương trình từ thiện. Nổi bật có thể kể đến các sự kiện thường niên như: The Corime của trường THPT chuyên Sư Phạm, THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Đại học Anh Quốc.

Hải Bình là MC nổi tiếng, được nhiều trường học mời về dẫn chương trình.

Hải Bình đến với công việc dẫn chương trình từ năm lớp 10. Dù là người hoạt ngôn, có năng khiếu làm MC nhưng Hải Bình cũng không tránh khỏi những thách thức. Thach thức đầu tiên là các sự kiện đều chứa rất nhiều nội dung thông tin. Mỗi chương trình, sự kiện đều có format (kế hoạch), đối tượng hướng đến khác nhau nên cần xây dựng một kịch bản phù hợp, truyền tải thông điệp, ý nghĩa đến đúng đối tượng mà ban tổ chức mong muốn một cách đầy đủ nhất.

Thách thức thứ hai mà Hải Bình gặp phải là áp lực thời gian. Có những thời điểm nhiều sự kiện diễn ra dồn dập, nối tiếp nhau khiến nam sinh rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Em đã phải làm việc hết công suất mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Hải Bình bật mí những thú vị khi trở thành người dẫn chương trình: "Có những lần chương trình chuẩn bị khai mạc hoặc sự kiện đang diễn ra, BTC thông báo kịch bản có sự thay đổi, họ chưa kịp chỉnh sửa. Những lúc này, MC phải phát huy tối đa tính linh hoạt, tùy cơ ứng biến trước mọi sự cố, tình huống để sự kiện vẫn chạy trôi chảy, đạt được mục tiêu sự đề ra.

Vị trí MC trong sự kiện là công việc truyền cảm hứng và động lực cho em, ngược lại em cũng có cơ hội truyền cảm hứng cho nhiều người trong các lĩnh vực khác nhau. Nhờ công việc, em đã lan tỏa được những thông tin thú vị của trường. Công việc còn mở ra cho em nhiều mối quan hệ, giúp ích cho tương lai sau này.

Có những thời điểm làm việc và học tập rất căng thẳng nhưng em chưa bao giờ coi làm MC là gánh nặng hay là điều cản trở quá trình học. Bởi ngay từ đầu, em đã xác định bản thân cần phân bổ thời gian hợp lý, không để việc làm MC ảnh hưởng kết quả học tập".



Nam sinh dành thời gian học tập mỗi ngày lên đến 14 tiếng.

Nói thêm về Hải Bình, cô Nguyễn Thanh Mai – Giáo viên chủ nhiệm của em chia sẻ thêm: "Hải Bình là học sinh giỏi toàn diện của lớp 12D1. Thành tích học tập của con luôn đứng nhất nhì trong lớp, suốt 3 năm qua. Điều tôi ấn tượng nhất về Hải Bình là niềm đam mê và khát vọng chinh phục mọi thử thách trên con đường học tập. Con là người sống tình cảm, chân thành, hòa đồng với mọi người nên được thầy cô trong trường và bạn bè quý mến".

Hải Bình cũng là người rất có trách nhiệm với tập thể lớp. Hầu hết, con đều tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường của lớp và giữ vai trò lãnh đạo, làm MC. Con có khả năng tập hợp, gắn kết mọi người với nhau. Nhắc đến Hải Bình, tất cả các học sinh và giáo viên trong trường đều biết đến bởi con luôn là MC trong các chương trình lớn nhỏ".

Hải Bình (thứ hai từ trái sang) bên những người bạn thân.

Tuy phải học tập và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nhưng Hải Bình vẫn không quên dành thời gian cho những sở thích của bản thân. Nam sinh rất thích tập gym, nghe nhạc, tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng. "Trước kia em đi học thêm nhiều nhưng lên cấp 3 dành thời gian tự học và tham gia nhiều hoạt động mới lạ. Bởi em không muốn tuổi thanh xuân trôi qua tẻ nhạt, chỉ cắm đầu vào sách vở mà bỏ qua cuộc sống bên ngoài, lãng quên sở thích cá nhân", Hải Bình tâm sự.

Hải Bình chia sẻ, bố mẹ là nguồn động lực giúp em nỗ lực phấn đấu mỗi ngày. Em nhận xét, bố mẹ đều rất tâm lý, gần gũi với con cái. Nam sinh có thể thoải mái chia sẻ với bố về hoài bão lớn lao hay tỉ tê với mẹ những câu chuyện thường nhật ở trường lớp. Hải Bình muốn sau khi kết thúc thời gian học tập ở nước ngoài, em sẽ về nước khởi nghiệp và cùng bố thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe phân khối lớn.

Ảnh: NVCC

