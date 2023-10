Nam sinh Olympia gây bão với gương mặt tựa hot boy Hàn Quốc: Vừa đẹp trai vừa giỏi, ai chơi lại?

Trận thi tuần thứ 2, tháng 1, quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 là cuộc so tài của 4 thí sinh: Nguyễn Quốc Huy (THPT Che Guevara, Bến Tre), Nguyễn VănTHPT Cường (chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam), Nguyễn Phú An (THPT Tô Hiệu, Hải Phòng), Nguyễn Minh Ngọc (THPT Tiên Hưng, Thái Bình). Trong đó, phần dự thi cùng ngoại hình điển trai của nam sinh Nguyễn Phú An - chủ nhân vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần này bỗng trở thành chủ đề hot trên MXH.

Phú An giành vòng nguyệt quế chung cuộc, đồng thời cũng gây bão MXH bởi ngoại hình điển trai

Ở phần thi Khởi động, Quốc Huy vượt lên khi trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất và mang về 50 điểm, dẫn đầu đoàn leo núi. Tuy nhiên sang lượt thi thứ 2, Văn Cường bứt phá để vươn lên dẫn đầu với 75 điểm. Xếp sau lần lượt là Quốc Huy, Phú An (cùng 50 điểm), Minh Ngọc (10 điểm).

Điểm thi của Phú An ở phần khởi động

Phần thi Vượt chướng ngại vật là câu hỏi với 6 chữ cái. Ngay khi giải được ô đầu tiên, Phú An đã bấm chuông trả lời ô chữ. Với đáp án chính xác là tê giác, Phú An đã giành thêm cho mình 60 điểm. Kết thúc phần thi này, Phú An vượt lên dẫn đầu đoàn leo núi với 120 điểm. Xếp sau là Văn Cường 75 điểm, Quốc Huy 50 điểm và Minh Ngọc 20 điểm.

Phú An giành 120 điểm ở phần Vượt chướng ngại vật

Đến phần thi Tăng tốc, các thí sinh không mấy thành công. Người giành nhiều điểm nhất là Văn Cường chỉ có thêm 70 điểm khi trả lời đúng 2/4 câu. Phú An có thêm 50 điểm khi trả lời đúng 2/4 câu. Sau phần thi này, nam sinh Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu với 170 điểm, xếp sau là Văn Cường 145 điểm, Minh Ngọc 60 điểm, Quốc Huy 50 điểm.

Phú An là người đầu tiên về đích, nam sinh chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu, An không có đáp án đúng, Minh Ngọc giành quyền trả lời nhưng cũng không chính xác. Câu 2, An trả lời đúng để có thêm 20 điểm. Câu 3, An không có câu trả lời, Văn Cường trả lời nhưng không chính xác. Phú An về chỗ với 190 điểm.

Điểm số của nam sinh Hải Phòng không chỉ dừng lại ở đó, bởi trong phần thi Về đích của các thí sinh khác, Phú An đã nhấn chuông "cướp" quyền trả lời câu hỏi và giành thêm điểm. Sau cùng, Nguyễn Phú An giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần thứ 2 năm thứ 24 với 210 điểm.

Nguyễn Phú An giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần thứ 2 (Ảnh chụp màn hình)

Ở một diễn biến khác, không chỉ học giỏi, Phú An còn gây ấn tượng mạnh với netizen khi sở hữu ngoại hình sáng sủa cùng mái tóc lãng tử, đôi kính tròn thư sinh. Mỗi lần camera lướt qua nhan sắc của Phú An là dân tình lại được phen trầm trồ.

Nhan sắc siêu "xịn" của nam sinh Hải Phòng (Ảnh chụp màn hình)

Phú An trả lời phỏng vấn trong chương trình (Ảnh chụp màn hình)

Khoảnh khắc nhận vòng nguyệt quế của nam sinh Hải Phòng (Ảnh chụp màn hình)

Một số bình luận của dân mạng trước nhan sắc "đỉnh chóp" của Phú An:

- Đây là vẻ đẹp tri thức mà mình tìm kiếm bao lâu đây sao?

- Ôi nhìn mê nha, vừa giỏi vừa đẹp, quá tuyệt vời.

- Mong An sẽ tiến xa để mình được ngắm nhìn nhan sắc này dài dài.

- Đã đẹp trai rồi còn giỏi, nhìn nét ngại ngùng của Phú An mỗi khi máy quay lia đến bạn mà thấy dễ thương gì đâu.

- Chúc mừng bạn nha, bạn này "leo núi" thật sự xuất sắc.