Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sau khi dựng hiện trường và lấy lời khai các đối tượng liên quan vụ việc hành hung nam sinh đến co giật gần cổng trường Đại học Hạ Long, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Long (SN 2008) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án, xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan.

Đối tượng Phạm Quang Long bị khởi tố liên quan vụ việc hành hung nam sinh đến co giật.

Kết quả điều tra xác định, ngày 29/8, giữa nam sinh Đ.H.Đ. (SN 2008) và L.S.H. (SN 2009), cùng trú tại phường Vàng Danh xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội thuộc tổ 2, khu Nam Trung, phường Vàng Danh.

Sau đó nam sinh H. gọi thêm 8 “chiến hữu” đi tìm Đ. để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 11h cùng ngày, nhóm của H. phát hiện Đ. đang đạp xe trên đường liền lao tới chặn đường và hành hung tới tấp khiến nạn nhân bị co giật tại khu vực gần trường Đại học Hạ Long.

Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, một số đối tượng trong vụ việc còn sử dụng điện thoại quay phim và đăng tải lên các trang mạng xã hội nhằm khoe “chiến tích”.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cơ quan chức năng đang “bao che”, “thiếu công tâm” trong xử lý các đối tượng là sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.