Ngày 29/8, nam sinh 16 tuổi bị hành hung dẫn đến co giật trên khu vực vỉa hè gần cổng Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hình ảnh video clip ghi lại vụ việc cho thấy, nam sinh mặc áo trắng đang đi xe đạp ven đường thì bị một người ngồi sau xe máy dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu. Nam sinh còn tiếp tục bị một người khác lao đến đấm, đá liên tiếp vào nhiều chỗ hiểm như gáy, đầu.

Cơ quan công an dựng lại hiện trường vụ việc nam sinh bị hành hung dã man trên đường.

Bị tấn công bất ngờ, nam sinh không thể phản kháng, chỉ có thể nằm chịu trận cho đến khi bị co giật.

Công an phường Vàng Danh đã xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định sự việc xảy vào khoảng 11h ngày 29/8, tại tổ 2, khu Nam Trung. Nguyên nhân do nam sinh Đ.H.Đ. (SN 2008, trú tại phường Vàng Danh) và L.S.H. (SN 2009, trú tại khu Nam Sơn, phường Vàng Danh) xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Khi thấy Đ. đang đạp xe trên đường thì H. lao tới tấn công tới tấp. Đáng nói, dù Đ. nằm gục nhưng H. vẫn liên tục tung “liên hoàn cước” khiến nạn nhân bị co giật, phải vào viện cấp cứu.

Cơ quan công an cũng xác định đối tượng N.D.Q. (SN 2009, trú tại khu Chạp Khê, phường Vàng Danh) có tham gia cùng H. để đánh nam sinh Đ..

Nam sinh bị hành hung vào nhiều vị trí hiểm trên cơ thể nên đã bị co giật.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Bùi Trung Dũng, Trưởng Công an phường Vàng Danh cho biết, đơn vị đã dựng lại hiện trường vụ việc nam sinh bị hành hung và đang tập trung củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Về phía nam sinh Đ., hiện sức khỏe cơ bản ổn định và đang được theo dõi y tế.