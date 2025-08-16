Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối ngày 14/8 tại khu vực sân vận động tỉnh Kon Tum (cũ, nay thuộc thuộc tổ 1, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi). Theo đó vào thời điểm này, người dân phát hiện thấy một thiếu niên có biểu hiện bất thường: Co giật, dần mất ý thức.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (tỉnh Quảng Ngãi) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Quân y 24 Kon Tum cấp cứu.

Được biết, trước đó thiếu niên này có nhận điếu thuốc lá (chưa rõ nhãn hiệu) từ 2 thanh niên lạ mặt và sau đó bắt đầu có biểu hiện bất thường. Sau khi được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời, sức khỏe của thiếu niên đã dần ổn định.

Nạn nhân được xác định là em A.L. (14 tuổi, trú thôn Rơ Lang, xã Đăk Rơ Wa, Quảng Ngãi).

Thiếu niên A.L. được các chiến sĩ Công an đưa đi cấp cứu. (Nguồn: CA tỉnh Quảng Ngãi)

Tới sáng 15/8, mẹ của em A.L. - chị Y.L. đã gửi thư tay cảm ơn tới lực lượng Cảnh sát 113 cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 24 vì tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và tận tình hỗ trợ.

Thông tin liên quan vụ việc hiện cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục, cảnh báo con em mình cần đề phòng khi tiếp nhận đồ từ những người lạ trên đường.