Nam sinh lớp 9 đâm tử vong bạn học cùng khối

Minh Tuệ,
Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân bộc phát, em N.Q.C đã dùng dao tấn công khiến người bạn cùng khối gục ngã tại chỗ. Dù đã được đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Chiều 24/4, Công an phường Mũi Né cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án mạng liên quan học sinh lớp 9 trên địa bàn. 

Trước đó, khoảng 11h 30 cùng ngày, Công an phường Mũi Né nhận tin báo về vụ án xảy ra tại khu phố 6, liên quan đến 2 học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong.

Nam sinh lớp 9 đâm bạn học tử vong vì mâu thuẫn cá nhân - Ảnh 1.

Hiện trường sự việc

Nam sinh lớp 9 đâm bạn học tử vong vì mâu thuẫn cá nhân - Ảnh 2.

Bước đầu nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa em N.Q.C. (học sinh lớp 9A4) và em N.N.T (học sinh lớp 9A3). Trong quá trình xô xát, em N.Q.C. dùng dao đâm vào ngực của em N.N.T. dẫn tới bị thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng em N.N.T. đã tử vong. 

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ án. 

Theo Đời sống & Pháp luật 04/24/2026 15:30 (GMT +7)
