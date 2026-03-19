Nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu

Ngày 19/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại cảnh một học sinh bị đánh tại khu vực nhà để xe trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào trưa 18/3 tại khu vực nhà giữ xe gần một trường trung học phổ thông trên địa bàn xã Phước Hòa, TPHCM.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: cắt từ clip)

Bà T. (ngụ xã Phước Hòa, TPHCM) cho biết, nạn nhân bị đánh xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội là con trai mình, hiện đang học lớp 11, tại trường trung học phổ thông trên địa bàn xã Phước Hòa.

Theo bà T., khi bà đang làm việc thì nhận được tin báo con trai bị đánh đang được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu. Bà lập tức chạy tới bệnh viện. Do vết thương nặng, nam sinh được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vào tối cùng ngày để tiến hành phẫu thuật do gãy mũi chặn đường hô hấp, chấn thương vùng đầu...

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Phước Hòa cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ.

Công an xã đã đến làm việc với nhà trường. Do nạn nhân chỉ có duy nhất người thân là mẹ, hiện đang phải túc trực tại bệnh viện nên cơ quan chức năng chưa thể phối hợp để giải quyết vụ việc.

Bước đầu xác định, có 3 học sinh tham gia đánh nam sinh. Phụ huynh của các học sinh liên quan đã cùng giáo viên tới bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh.