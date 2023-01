Nam sinh giành học bổng 6.5 tỷ Đại Học Johns Hopkins top 7 Mỹ

Phạm Nhật Quang - cậu học sinh lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM đã trúng tuyển vào trường Đại học Johns Hopkins (#7 NU) cùng suất học bổng 6,5 tỷ đồng cho 4 năm học tại đây.

Từ khi còn nhỏ, Nhật Quang đã rất thích những phần phim Công viên kỷ Jura và trầm trồ trước những công nghệ biến đổi gen để tạo ra những giống loài khủng long mới trong phim. Đây cũng chính là khởi nguồn cho niềm đam mê mãnh liệt với chuyên ngành công nghệ sinh học và mục tiêu trở thành một Kỹ sư Hóa - Sinh học phân tử tài năng của Quang.

Phạm Nhật Quang - học sinh lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu

Và nơi mà em tin tưởng lựa chọn để giúp mình hiện thực hóa mục tiêu đó chính là Johns Hopkins University - trường Đại học xếp số 1 tại Mỹ và top đầu thế giới về đào tạo ngành Y Sinh, thuộc top 4 các trường đào tạo Công nghệ sinh học tốt nhất nước Mỹ, đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng các Đại học quốc gia Mỹ (National Universities) tốt nhất năm 2022 (theo U.S. News). Tuy nhiên để trúng tuyển vào Đại học Johns Hopkins là điều không đơn giản khi mỗi năm có hàng trăm nghìn hồ sơ được gửi về trường và tỷ lệ chấp thuận của trường luôn ở mức rất thấp - chỉ 6.5% (năm 2021).

Đại học Johns Hopkins nằm trong Top 10 các trường Đại học tốt nhất Thế giới năm 2022 với vòng tuyển sinh vô cùng chọn lọc. (usnews.vn)

Hiểu được điều này, từ khi vừa lên cấp 3, Quang đã bắt tay ngay vào chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ. "Ngoài điểm số các chứng chỉ chuẩn hóa, em đã nghe theo lời khuyên của các chuyên gia tại American Study và dành nhiều thời gian để tập trung làm mạnh những yếu tố quan trọng khác.", Quang chia sẻ.

Có niềm quan tâm đặc biệt với môi trường và các hệ sinh thái, Nhật Quang đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng về môi trường và giữ những vị trí chủ chốt, tiêu biểu như: lãnh đạo câu lạc bộ chia sẻ thông tin về lối sống xanh, tổ chức hoạt động tìm hiểu về hệ sinh thái tại các vườn quốc gia, tham gia chiến dịch trồng một số loài cây thân gỗ đang có nguy cơ tuyệt chủng,... Ngoài ra, em cũng dùng những kiến thức chuyên môn sẵn có để thực hiện các cuộc nghiên cứu về những giải pháp khoa học - sinh học hữu ích cải thiện sức khỏe cộng đồng dưới sự hướng dẫn của các Tiến sĩ đầu ngành.

Nhật Quang (đeo ba lô) trong một chuyến khám phá vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau)

Sự yêu thích và định hướng theo đuổi lĩnh vực Hóa sinh tiếp tục được Nhật Quang nhấn mạnh trong cả bài luận chính và luận phụ gửi trường Johns Hopkins. Trong bài luận chính, em đã viết về sự khởi đầu của niềm đam mê với chuyên ngành từ những thước phim em xem thuở bé, rồi cách niềm đam mê đó lớn dần và gắn liền với quá trình trưởng thành của em như thế nào. Qua đó, em cũng thể hiện rõ được sự yêu thích to lớn dành cho chuyên ngành Hóa - Sinh phân tử của Đại học Johns Hopkins.

Với phần luận phụ, Quang đã thẳng thắn nêu ra những mong muốn của em nếu được học tập tại trường và nhấn mạnh mục tiêu muốn nghiên cứu ra những phát kiến mới giúp ích cho nền y học thế giới.

Niềm đam mê với chuyên ngành được Quang bộc lộ xuyên suốt trong toàn bộ hồ sơ

Nhìn vào những thành quả này, ít ai biết được Nhật Quang đã gặp phải khá nhiều khó khăn trong việc tìm ra ý tưởng và triển khai chủ đề bài luận mà theo em chia sẻ là "những trải nghiệm khó khăn nhất trong quá trình làm hồ sơ du học". Mặt khác, vì thời gian này Quang đang học lớp 12 - tiến vào giai đoạn cuối cấp ngoài việc hoàn thiện các thủ tục trong bộ hồ sơ, chuẩn bị bài luận, cậu học sinh còn phải duy trì thành tích trên lớp để giữ vững điểm GPA. Nhưng bằng sự quyết tâm, luôn nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của các giáo viên và biết cách quản lý thời gian hiệu quả, Quang đã vượt qua mọi trở ngại để hoàn thiện xong một bộ hồ sơ có tính cạnh tranh cao và gửi đi đúng thời hạn kỳ nộp hồ sơ sớm của các trường Mỹ.

Với những gì đã làm được cho giấc mơ của bản thân và cho lợi ích cộng đồng, Nhật Quang đã nhận được lá thư trúng tuyển từ ngôi trường đại học danh tiếng Johns Hopkins (#7 NU) cùng suất học bổng 6,5 tỷ đồng cho 4 năm theo học.

"Thành tích này của em đương nhiên không thể thiếu yếu tố may mắn bởi một năm trường Johns Hopkins chỉ nhận 1-2 học sinh Việt Nam thôi, nhưng em nghĩ lý do trường chọn mình là bởi thông qua bộ hồ sơ của em, trường thấy được em là học sinh phù hợp, có những giá trị mà trường đang tìm kiếm. Do đó, em nghĩ điều quan trọng chính là cần phải chuyển tải đến hội đồng tuyển chọn của trường rõ ràng về đam mê của mình trong toàn bộ quá trình học tập và định hướng rõ ràng trong tương lai." - Quang bật mí.