Từ học sinh xuất sắc đến nỗi ám ảnh mang tên điểm số

Dương Bác sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cha cậu là công nhân tại một nhà máy nhỏ, còn mẹ làm nội trợ. Với mong muốn con trai có thể thay đổi số phận và thoát khỏi cuộc sống nghèo khó ở quê nhà, cha mẹ Dương Bác rất quan tâm đến việc học tập của con.

Không phụ lòng gia đình, ngay từ những năm tiểu học, Dương Bác đã bộc lộ năng lực học tập nổi trội. Cậu thường xuyên đứng trong nhóm học sinh có thành tích cao nhất lớp. Để duy trì kết quả này, Dương Bác dành phần lớn thời gian cho việc học, ít khi tham gia vui chơi cùng bạn bè. Thế nhưng, một sự việc xảy ra vào năm lớp 5 đã trở thành bước ngoặt ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của cậu.

Trong một kỳ thi quan trọng, do sơ suất khi làm bài, Dương Bác đạt kết quả thấp hơn mong đợi. Thay vì động viên, cha mẹ đã trách mắng gay gắt khiến cậu bị tổn thương sâu sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Kể từ đó, Dương Bác dần hình thành nỗi ám ảnh với việc bị điểm kém. Sự tự tin vốn có nhường chỗ cho cảm giác lo lắng và nghi ngờ bản thân. Cậu luôn sợ không đạt được kỳ vọng của cha mẹ và vì thế càng lao đầu vào học tập.

Nhờ sự chăm chỉ, thành tích học tập của Dương Bác trong suốt những năm trung học vẫn rất xuất sắc. Thế nhưng, phía sau những bảng điểm đẹp là áp lực tâm lý ngày một lớn. Trước mỗi kỳ thi quan trọng, cậu luôn rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Đỉnh điểm là trong một kỳ thi cuối cấp, vì quá sợ thất bại, Dương Bác đã gian lận để đạt điểm cao. Hành vi này bị giáo viên phát hiện và khiển trách. Sự việc trở thành cú sốc lớn, khiến niềm tin vào bản thân của nam sinh ngày càng suy giảm.

Dưới áp lực tâm lý nặng nề, Dương Bác bắt đầu hoài nghi toàn bộ những thành tích mà mình đạt được. Thậm chí, cậu từng tự hỏi liệu những kết quả học tập trước đây có phải chỉ là may mắn hay không.

Cái giá đắt cho một quyết định sai lầm

Năm 2013, khi kỳ thi tuyển sinh đại học cận kề, áp lực đối với Dương Bác lên đến đỉnh điểm. Không còn tin tưởng vào khả năng của bản thân, nam sinh này nảy sinh một ý nghĩ cực đoan: đánh cắp đề thi đại học. Theo suy nghĩ của cậu, chỉ cần biết trước đề thi, cậu sẽ đạt điểm cao và không phải đối mặt với nguy cơ khiến cha mẹ thất vọng.

Sau khi tìm hiểu được địa điểm lưu giữ đề thi, Dương Bác lên kế hoạch đột nhập. Nam sinh đã sử dụng búa và cờ lê để cắt nguồn điện, tìm cách xâm nhập vào khu vực bảo mật. Để xóa dấu vết, cậu còn phá hủy camera giám sát rồi khôi phục hiện trường nhằm tránh bị phát hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi lấy được đề thi, Dương Bác thức trắng đêm nghiên cứu và ghi nhớ đáp án. Tuy nhiên, kế hoạch của nam sinh này đã đổ bể khi cơ quan chức năng phát hiện vụ đánh cắp đề thi trong quá trình kiểm tra an ninh. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn và công bằng, ngành giáo dục quyết định sử dụng bộ đề dự phòng thay thế cho đề thi chính thức.

Đến ngày thi, Dương Bác bàng hoàng khi nhận ra đề thi trên tay hoàn toàn khác với bộ đề mà mình đã đánh cắp trước đó. Dù kế hoạch thất bại, Dương Bác vẫn đạt 515 điểm trong kỳ thi đại học năm ấy, thuộc nhóm học sinh có thành tích cao.

Thế nhưng niềm vui của gia đình Dương Bác chưa kéo dài được bao lâu thì cảnh sát tìm đến. Từ dấu vân tay và những manh mối để lại tại hiện trường, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nam sinh này chính là người lấy trộm đề thi.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Dương Bác đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cuối cùng, cậu bị kết án 7 năm tù vì hành vi đánh cắp tài liệu bí mật của nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

Thông tin này khiến gia đình, thầy cô và bạn bè vô cùng bàng hoàng. Trong mắt mọi người, Dương Bác luôn là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và có thành tích học tập đáng nể.

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến bi kịch, cha mẹ Dương Bác cũng không giấu nổi sự đau khổ và ân hận. Họ nhận ra rằng những kỳ vọng quá lớn mà mình đặt lên con đã vô tình trở thành áp lực đè nặng lên tâm lý của cậu trong suốt nhiều năm.

Câu chuyện của Dương Bác cho thấy kỳ vọng của cha mẹ có thể là động lực giúp con cái nỗ lực vươn lên, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng nếu vượt quá khả năng chịu đựng của trẻ. Khi liên tục phải đối mặt với áp lực thành tích và nỗi sợ thất bại, trẻ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất tự tin, thậm chí đưa ra những quyết định cực đoan để đáp ứng kỳ vọng của gia đình.

Bởi vậy, bên cạnh việc mong muốn con thành công, phụ huynh cũng cần đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn mà con đang trải qua. Một môi trường khích lệ thay vì gây áp lực sẽ giúp trẻ phát triển lành mạnh hơn cả về học tập lẫn tinh thần.

(Theo Toutiao)