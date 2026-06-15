Chàng trai Việt là Quản lý tài chính cấp cao của Microsoft, từng rải 800 hồ sơ để giữ visa Mỹ: "6h nhận mail, 8h tôi đã làm lại CV"

Để có tên trong hàng ngũ Big Tech thế giới, hành trang lận lưng đôi khi không chỉ là bằng cấp hay thành tích đơn thuần, mà còn là bản lĩnh bước qua những cuộc thanh lọc khốc liệt. Câu chuyện của Phạm Thiện Minh (SN 1994), hiện là Quản lý Tài chính Cấp cao tại Microsoft nếu chỉ được nhìn qua vài gạch đầu dòng, hành trình của anh tại Mỹ chính là niềm mơ ước của nhiều người trẻ.

Hơn 13 năm chinh chiến tại xứ sở cờ hoa, từ Ohio, New York đến Seattle, anh sở hữu bản CV trong mơ khi từng kinh qua các tập đoàn công nghệ và truyền thông hàng đầu như DoorDash, eBay, Warner Bros. Discovery trước khi gia nhập Microsoft.

Thế nhưng, phía sau những bước chân rực rỡ ấy không thiếu những “vết xước” từ thực tế phũ phàng khi anh Minh từng 2 lần liên tiếp đối mặt với làn sóng sa thải (layoff) vào cuối năm 2022 và năm 2024.

Từng có thời điểm, anh phải bước vào cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở khi chỉ có 60 ngày chạy đua với thời gian để giữ visa ở lại Mỹ, rải 800 bộ hồ sơ và cân não qua gần 60 cuộc phỏng vấn.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh Phạm Thiện Minh đã chia sẻ về hành trình xây dựng sự nghiệp tại Mỹ, góc nhìn rất thực tế về layoff, kỹ năng sinh tồn trong môi trường quốc tế và cách AI đang thay đổi ngành tài chính toàn cầu.

Xuất phát điểm là cựu học sinh Trường THPT Kim Liên (Hà Nội), Phạm Thiện Minh sang Mỹ du học từ năm 2012 và bắt đầu hành trình hơn một thập kỷ sống, học tập và làm việc tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, anh từng đi qua nhiều bước ngoặt quan trọng, từ việc rời bỏ một công việc hứa hẹn mang lại sự ổn định để tới New York lập nghiệp, chuyển hướng từ kế toán sang phân tích dữ liệu, cho tới quá trình xây dựng tư duy nghề nghiệp dài hạn trong ngành tài chính - công nghệ toàn cầu.

Anh có thể giới thiệu ngắn gọn về hành trình học tập và những bước ngoặt quan trọng nhất đưa anh đến con đường làm việc lâu dài tại Mỹ?

Mình sang Mỹ du học bậc đại học sau khi hoàn thành 12 năm học tại Việt Nam và tốt nghiệp Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) vào năm 2012. Tại Mỹ, mình theo học chương trình cử nhân ngành Kế toán tại Viện Đại học bang Ohio giai đoạn 2012-2016, rồi tiếp tục học thạc sĩ ngành Phân tích Dữ liệu tại Baruch College, New York từ năm 2016-2018.

Bước ngoặt quan trọng nhất là khi mình quyết định từ chối một lời mời làm việc ổn định tại bang Ohio vào kỳ cuối đại học để chuyển lên New York và bắt đầu lại từ đầu. Quyết định đó đã mở ra con đường sự nghiệp của mình hiện tại.

Việc học Kế toán rồi chuyển sang Phân tích Dữ liệu có phải là một lựa chọn chiến lược của anh ngay từ đầu, hay là kết quả của quá trình thích nghi với thị trường?

Việc chuyển từ Kế toán sang Phân tích Dữ liệu không phải là một lựa chọn ngay từ đầu. Ban đầu, mình vẫn theo học chương trình thạc sĩ Kế toán. Tuy nhiên, sau học kỳ đầu tiên, khi nhận ra mình đã đủ điều kiện tham gia kỳ thi CPA, mình quyết định chuyển hướng sang ngành Phân tích Dữ liệu từ học kỳ thứ hai.

Song song với đó, mình vẫn theo đuổi các chứng chỉ như CPA (Chứng chỉ Kế toán viên Công chứng) và CFA (Chứng chỉ Phân tích Tài chính Quốc tế) để mở rộng kỹ năng chuyên môn và tạo lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực kế toán, tài chính và phân tích dữ liệu.

Trong quá trình sống tại nhiều nơi tại Mỹ như Ohio, New York và Seattle, anh thấy sự khác biệt lớn nhất trong văn hóa làm việc là gì?

Mỗi bang tại Mỹ mà mình từng sống và làm việc đều có một văn hóa nghề nghiệp rất khác nhau. Ohio mang tính địa phương nhiều hơn, với môi trường làm việc khá thoải mái, thường kết thúc sớm vào khoảng 4 giờ chiều.

Ngược lại, New York là môi trường cạnh tranh khốc liệt với nhịp độ rất cao. Có giai đoạn, việc làm đến 10 giờ tối là điều bình thường đối với mình. Tuy nhiên, đây cũng là nơi mang lại cảm giác phát triển rất mạnh mẽ và có nhiều cơ hội thăng tiến, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tiếp thị.

Trong khi đó, Seattle có sự cân bằng hơn, thiên về công nghệ, không quá cạnh tranh khốc liệt như New York nhưng cũng không nhẹ nhàng như Ohio. Đây đồng thời là trung tâm việc làm lớn thứ hai của lĩnh vực công nghệ lớn tại Mỹ, chỉ sau Thung lũng Silicon.

Khi làm việc tại các tập đoàn như Xandr hay Warner Bros. Discovery, đâu là kỹ năng “toàn cầu” quan trọng mà anh buộc phải học nếu muốn tồn tại và tiến lên?

Có 3 kỹ năng quan trọng mà mình buộc phải học. Đầu tiên là khả năng thể hiện quan điểm cá nhân một cách rõ ràng và tự tin trong các cuộc họp, kể cả khi làm việc với lãnh đạo cấp cao.

Thứ hai là kỹ năng “kể chuyện bằng dữ liệu”, tức là biến những phân tích phức tạp thành các thông điệp đơn giản, dễ hiểu và có tính thuyết phục.

Cuối cùng là khả năng tạo ảnh hưởng và xây dựng hệ thống phối hợp với đồng nghiệp, bởi rất khó phát triển lâu dài nếu chỉ làm việc một cách độc lập.

Theo anh, điểm yếu phổ biến nhất của ứng viên Việt khi bước ra môi trường quốc tế là gì và điều đó thể hiện rõ nhất trong công việc hay trong tư duy?

Điểm yếu phổ biến nhất của nhiều ứng viên Việt Nam khi bước ra môi trường quốc tế là sự ngại ngùng và thiếu chủ động trong việc bày tỏ quan điểm cá nhân.

Nhiều người thường chỉ hành động khi đã chắc chắn 100%, trong khi môi trường quốc tế lại yêu cầu tốc độ và khả năng đưa ra quyết định ngay cả khi mức độ chắc chắn chỉ khoảng 70-80%. Sau đó, họ sẽ tiếp tục điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Điều này thể hiện rõ nhất trong cách giao tiếp, tham gia thảo luận và xử lý công việc hằng ngày.

Có thời điểm hay khoảng thời gian nhất định nào khiến anh thay đổi cách nhìn về sự nghiệp của mình không, từ chỉ làm tốt công việc sang việc phải xây dựng chiến lược nghề nghiệp dài hạn?

Bước ngoặt lớn trong tư duy sự nghiệp của mình đến khi chuyển từ vị trí chuyên viên phân tích lên quản lý chỉ sau 3 năm đi làm. Khi đó, mình bắt đầu phải nhìn nhận sự nghiệp ở góc độ chiến lược dài hạn, thay vì chỉ tập trung hoàn thành tốt những công việc trước mắt.

Việc được làm việc cùng những đồng nghiệp lớn tuổi hơn từ 5-10 năm cũng giúp mình học được cách xây dựng hệ thống và tạo ra giá trị bền vững, từ đó phát triển bản thân cũng như tạo ảnh hưởng tích cực lên tổ chức.

Ngày 30/11/2022, Phạm Thiện Minh nhận email thông báo bị sa thải từ DoorDash, công ty giao đồ ăn trực tuyến lớn nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Chỉ một ngày trước đó, anh vẫn đang dẫn dắt một nhóm quản lý tài chính tại công ty công nghệ này.

Với nhiều lao động quốc tế tại Mỹ, layoff không đơn thuần là mất việc. Visa H-1B (loại thị thực không định cư (tạm trú) của Mỹ) chỉ cho phép họ thất nghiệp trong thời gian ngắn trước khi buộc phải rời khỏi nước Mỹ. Với Minh, “quả bom thời gian” ấy bắt đầu đếm ngược ngay từ buổi sáng nhận email sa thải.

Trong bối cảnh làn sóng cắt giảm nhân sự lan rộng khắp Big Tech và thị trường tuyển dụng cuối năm gần như đóng băng, anh bước vào cuộc chạy đua sinh tồn thực sự khi gửi hơn 800 hồ sơ xin việc, tham gia gần 60 cuộc phỏng vấn và cố giành lấy một cơ hội ở lại Mỹ trước khi quá muộn.

Năm 2022, sau khi bị sa thải từ DoorDash, điều đầu tiên anh nghĩ tới là gì? Anh đã bắt đầu hành trình tìm việc lại như thế nào? Anh có thể kể chi tiết hơn về giai đoạn gửi tới 800 hồ sơ, từ cách chọn vị trí, điều chỉnh CV cho từng công việc đến cách anh theo dõi và tối ưu quá trình này?

Điều đầu tiên mình nghĩ tới là gọi cho gia đình để thông báo tình hình và lập kế hoạch sinh tồn ngay lập tức, bởi visa H-1B chỉ cho phép thất nghiệp trong vòng 60 ngày, quá thời hạn đó sẽ buộc phải rời khỏi Mỹ.

Mình nhận tin mất việc lúc 6 giờ sáng thì đến 8 giờ đã lập tức cập nhật lại hồ sơ cá nhân, kết nối và thông báo với bạn bè đang làm tại các công ty còn tuyển dụng để xin giới thiệu nội bộ.

Đến buổi chiều, mình đã hoàn tất việc tạo tài khoản trên các nền tảng tìm việc lớn, đồng thời chuẩn bị 4 phiên bản hồ sơ khác nhau cho từng nhóm công việc vì nền tảng chuyên môn của mình khá đa dạng, trải dài từ kế toán, tài chính đến phân tích dữ liệu.

Mình cũng xây dựng một hệ thống thông báo việc làm tự động hằng ngày để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội ứng tuyển nào. Sau đó, mình duy trì đều đặn mục tiêu mỗi ngày phải nộp từ 30-40 hồ sơ. Khi đã hình thành được thói quen và quy trình rõ ràng, mọi thứ sẽ dần trở nên nhanh hơn, giống như việc tập gym vậy.

Quan trọng hơn, đây là giai đoạn trước khi AI trở nên phổ biến nên toàn bộ quá trình đều tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi tính kỷ luật rất cao, bởi mỗi ngày trôi qua đều cực kỳ quý giá khi luôn có “quả bom” 60 ngày treo trên đầu.

Khi đang ở vị trí quản lý mà bị cắt giảm, điều khó khăn hơn là mất công việc hay phải “reset” lại toàn bộ cách nhìn về bản thân?

Ở thời điểm đó, mình gần như không có thời gian để “đặt lại” cách nhìn về bản thân, dù ban đầu cũng có những hoài nghi nhất định khi trở thành một trong những người đầu tiên bị cắt giảm nhân sự, mở đầu cho làn sóng sa thải lớn trong những năm gần đây.

Áp lực thời gian buộc mình phải nhanh chóng chuyển sang “chế độ sinh tồn” và tập trung hoàn toàn vào việc tìm kiếm cơ hội mới. Thay vì dành quá nhiều năng lượng để tự trách bản thân, mình chọn hành động ngay lập tức và liên tục điều chỉnh kế hoạch của mình.

800 hồ sơ xin việc thật sự là nỗ lực rất lớn khi đó, nhưng nếu nhìn ở góc độ chiến lược, anh đã tối ưu quá trình đó như thế nào để có được gần 60 cuộc gọi vào vòng phỏng vấn?

Để tối ưu hóa quá trình nộp tới 800 hồ sơ, mình tập trung vào ba yếu tố chính ngay từ ngày đầu tiên mất việc.

Thứ nhất là xây dựng một hệ thống giúp tăng khối lượng ứng tuyển một cách hiệu quả, bao gồm nhiều phiên bản CV khác nhau và đa dạng nguồn tìm việc.

Thứ hai là xem việc nộp hồ sơ và phỏng vấn như một công việc toàn thời gian, với kỷ luật làm việc từ 10-12 tiếng mỗi ngày.

Thứ ba là đặt ra các cột mốc rõ ràng theo tuần và theo tháng để đánh giá tiến độ, từ đó kịp thời điều chỉnh chiến lược nếu kết quả chưa đạt kỳ vọng.

Trong quá trình phỏng vấn liên tục, anh có nhận ra “mẫu số chung” nào từ phía nhà tuyển dụng Mỹ, họ thực sự tìm kiếm điều gì ở một ứng viên cấp cao?

Ở cấp độ quản lý và chuyên môn cao, mình nhận thấy không có một “mẫu số chung” tuyệt đối cho mọi nhà tuyển dụng vì mỗi công ty đều có nhu cầu khác nhau.

Tuy nhiên, điểm cốt lõi mà họ tìm kiếm thường là khả năng tạo ảnh hưởng đến các bên liên quan và sự chủ động trong việc triển khai dự án. Ứng viên không chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn phải chứng minh được khả năng dẫn dắt, phối hợp và tạo ra giá trị cho tổ chức.

Áp lực từ visa H-1B đã tác động đến cách anh ra quyết định ra sao? Có lúc nào anh buộc phải chọn “công việc phù hợp” thay vì “công việc mong muốn”?

Mình may mắn là đã xây dựng được hồ sơ cá nhân khá ổn định từ sớm nên mỗi lần cần đưa ra lựa chọn công việc, kể cả trong giai đoạn bị sa thải, mình vẫn thường có khoảng 4–5 lời mời làm việc cùng lúc.

Dĩ nhiên, những lời mời đầu tiên đôi khi chưa hẳn là “công việc mong muốn”, nhưng lại là những cơ hội rất quan trọng vì chúng giúp mình có thêm sự tự tin để bước tiếp vào các vòng phỏng vấn sau, đồng thời học thêm các kỹ năng phỏng vấn hiệu quả hơn.

Nếu không bị giới hạn bởi visa, chắc chắn sẽ có những công việc phù hợp hơn mà mình có thể theo đuổi. Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác.

Có thời điểm nào anh cảm thấy mình đang “ứng tuyển trong tuyệt vọng” không? Anh đã giữ kỷ luật và tinh thần như thế nào trong giai đoạn đó?

Không đến mức tuyệt vọng, nhưng khoảng thời gian tiến độ ứng tuyển chậm nhất với mình có lẽ là tháng đầu tiên. Mình bị sa thải đúng vào giai đoạn nghỉ lễ cuối năm nên trong khoảng 3 tuần đầu, số lượng phản hồi nhận được rất ít. Phải đến tháng thứ hai, khi mùa nghỉ lễ tại Mỹ kết thúc, các cuộc phỏng vấn mới bắt đầu xuất hiện liên tục hằng ngày.

Trong suốt giai đoạn đó, mình vẫn bám sát kế hoạch đã đặt ra từ đầu và luôn chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng trong trường hợp không kịp chạy đua với thời hạn visa, nên bản thân không rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Nếu phải chọn 1-2 yếu tố quyết định giúp anh vượt qua 60 ngày đó, anh sẽ chọn điều gì?

Có lẽ điều quan trọng nhất là sự hỗ trợ từ gia đình và những người bạn thân thiết. Trong giai đoạn đó, bạn bè của mình thay phiên nhau qua nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hoặc đặt đồ ăn giúp, nên gần như suốt cả tháng mình có thể tập trung hoàn toàn vào việc ứng tuyển và phỏng vấn.

Dù mình chia sẻ khá ít về việc bị sa thải, nhiều người bạn ở xa vẫn biết chuyện, chủ động gửi lời động viên và nhiệt tình giới thiệu cơ hội việc làm cho mình.

Sau lần bị sa thải thứ hai vào năm 2024, anh có từng tự hỏi liệu đó hoàn toàn là yếu tố thị trường, hay bản thân mình cũng có những điểm chưa thực sự phù hợp với công ty trong giai đoạn đó?

Sau lần thứ hai, mình gần như hiểu hoàn toàn rằng đây là yếu tố thị trường chứ không phải lỗi cá nhân hay điều gì mình có thể kiểm soát được. Đánh giá hiệu suất cả năm của mình ở mức vượt kỳ vọng 120%, thậm chí có đồng nghiệp vừa nhận giải nhân viên xuất sắc của quý vào tuần trước cũng bị sa thải cùng đợt. Điều đó khiến mình hiểu rõ hơn cách các công ty Mỹ vận hành.

Trong nhiều trường hợp, việc bạn giỏi đến đâu chưa chắc đã là yếu tố quyết định.

Nhiều người xem việc bị sa thải là “xui rủi”, nhưng khi trải qua điều đó nhiều hơn một lần, góc nhìn của anh về năng lực, sự phù hợp và tính thay thế trong công việc đã thay đổi như thế nào?

Thực ra góc nhìn của mình không thay đổi quá nhiều. Điều quan trọng nhất là luôn phải có sẵn các phương án dự phòng, kể cả khi đang có công việc ổn định. Mình cũng luôn duy trì việc rèn luyện kỹ năng phỏng vấn để chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sẽ không có cách nào giúp mình chắc chắn tránh được việc bị sa thải, bởi những người đưa ra quyết định ở cấp cao thường không thực sự biết bạn là ai ở góc độ cá nhân.

Có kỹ năng hay cách làm việc nào anh buộc phải thay đổi sau hai lần bị cắt giảm để tồn tại tốt hơn trong môi trường công nghệ toàn cầu không?

Sau hai lần bị sa thải, mình chú trọng hơn vào việc rèn luyện kỹ năng phỏng vấn, nghiên cứu thị trường lao động và chuẩn bị tài chính cá nhân để luôn ở trạng thái sẵn sàng.

Còn trong công việc, cách mình phát triển bản thân không thay đổi quá nhiều. Mình vẫn tiếp tục học các kỹ năng quan trọng như sử dụng AI hay xây dựng tác nhân AI vì muốn nâng cao năng lực chuyên môn, chứ không phải chỉ vì lo sợ mất việc.

Thực tế là ngay cả những nhân sự xuất sắc, nổi tiếng trong công ty vẫn có thể bị sa thải như bình thường.

Sau những lần layoff liên tiếp tại các tập đoàn công nghệ lớn, Phạm Thiện Minh bắt đầu nhìn sự nghiệp theo một cách khác khi anh hiểu rằng không có công việc nào thực sự “an toàn”, kể cả với những người đạt đánh giá hiệu suất cao hay đang ở vị trí quản lý.

Hiện giữ vai trò Quản lý Tài chính Cấp cao tại Microsoft, anh cho rằng AI sẽ sớm trở thành kỹ năng phổ thông như Internet. Những thay đổi lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà nằm ở việc con người buộc phải liên tục thích nghi với tốc độ biến động của thị trường lao động toàn cầu.

Điều gì khiến anh quyết định gia nhập Microsoft? Đó là cơ hội, sự ổn định hay một định hướng dài hạn khác?

Lý do đầu tiên đơn giản là đây là lời mời làm việc tốt nhất mà mình nhận được sau đợt sa thải thứ hai liên tiếp tại eBay vào năm sau đó.

Ngoài yếu tố ổn định, vốn cũng là một lý do rất quan trọng, Microsoft còn là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực phát triển AI. Vì vậy, mình muốn có cơ hội đào sâu hơn về mảng này, đồng thời mở rộng mạng lưới quan hệ và đầu tư cho kiến thức chuyên môn về lâu dài.

Ở vị trí Quản lý Tài chính Cấp cao tại Microsoft, công việc hằng ngày của anh diễn ra như thế nào? Có gì khác so với những gì mọi người thường hình dung về ngành tài chính?

Nếu nói chi tiết thì sẽ khá dài, nhưng có thể tóm tắt công việc hằng ngày của mình thành 3 phần chính.

Thứ nhất là đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư hiện có của Microsoft trong mảng máy tính cá nhân dành cho người tiêu dùng.

Thứ hai là làm việc cùng các đối tác kinh doanh trong và ngoài Microsoft để nắm bắt tình hình thị trường, đồng thời thống nhất về định hướng phát triển của công ty.

Thứ ba là đề xuất các khoản đầu tư mới kèm theo kế hoạch tài chính chi tiết nhằm giúp Windows phát triển bền vững trong dài hạn và mở rộng thị phần nhiều nhất có thể.

Trong môi trường làm việc của anh hiện tại, các công cụ AI có tham gia vào quy trình phân tích tài chính hay ra quyết định không? Nếu có, chúng đang thay đổi công việc của anh theo cách nào?

Có chứ, AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong công việc tài chính hằng ngày. Công nghệ này giúp tự động hóa các báo cáo định kỳ và hỗ trợ thu thập tín hiệu thị trường ở quy mô toàn cầu với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Ngoài ra, AI còn có khả năng gợi mở những góc nhìn mà đôi khi con người chưa nghĩ tới, từ đó giúp nâng cao chất lượng phân tích và quá trình ra quyết định.

Với sự phát triển của AI, theo anh, những phần nào trong công việc tài chính có thể bị thay thế và phần nào là “vùng an toàn” mà con người vẫn nắm giữ?

Những công việc mang tính lặp lại và các hoạt động phân tích ở tầng cơ bản trong lĩnh vực tài chính nhiều khả năng sẽ bị AI thay thế trong tương lai.

Tuy nhiên, các yếu tố mang tính “con người” như thuyết phục các bên liên quan, đánh giá những tình huống mới hoặc đưa ra quyết định chiến lược vẫn sẽ là lợi thế lớn của con người.

AI không có khả năng chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình, vì vậy những vị trí có tầm ảnh hưởng lớn và đòi hỏi trách nhiệm cao vẫn sẽ cần con người đảm nhiệm.

Theo mình, đây cũng là một bước chuyển tương tự giai đoạn ngành tài chính chuyển từ tính toán thủ công sang sử dụng Excel, giúp tăng tốc độ và độ chính xác của các báo cáo tài chính.

Nếu nhìn về 5-10 năm tới, anh nghĩ một người làm tài chính - dữ liệu cần chuẩn bị gì để không bị tụt lại trong làn sóng công nghệ?

Trong 5-10 năm tới, việc sử dụng AI sẽ trở thành một kỹ năng cơ bản giống như sử dụng Internet hiện nay. Tuy nhiên, việc biết viết câu lệnh cho AI thôi là chưa đủ. Người làm trong lĩnh vực tài chính cần hiểu cách xây dựng các tác nhân AI để tự động hóa công việc, từ đó dành nhiều thời gian hơn cho những phần tạo ra giá trị lớn nhất.

Bên cạnh đó, kỹ năng kể chuyện bằng dữ liệu và khả năng tạo ảnh hưởng sẽ ngày càng quan trọng, bởi đây vẫn là những yếu tố mà AI khó có thể thay thế hoàn toàn con người.

Sau nhiều năm làm việc tại Mỹ và hiện đang ở vị trí quản lý tại Microsoft, anh có từng nghĩ đến việc trở về Việt Nam hoặc tham gia vào các dự án liên quan đến thị trường trong nước không?

Về lâu dài, mình vẫn muốn trở về Việt Nam sinh sống và hiện tại cũng đang thực hiện một vài dự án bên lề nhỏ để bắt đầu kết nối, tìm hiểu sâu hơn về thị trường kinh doanh trong nước.

Lĩnh vực tài chính chiến lược mà mình đang theo đuổi khá đặc thù cho các tập đoàn công nghệ lớn và công ty đa quốc gia, nên cũng khác với định nghĩa tài chính - ngân hàng truyền thống vốn phổ biến tại Việt Nam. Vì vậy, mình cũng sẽ cần tìm những hướng đi riêng để có thể áp dụng chuyên môn của mình vào thị trường trong nước.

Ngoài công việc, cuộc sống thường ngày của anh ở Mỹ hiện tại diễn ra như thế nào? Nếu có một ngày hoàn toàn không phải nghĩ đến công việc, anh thường làm gì?

Mình yêu thích các hoạt động thể thao, khám phá thiên nhiên và học thêm những kỹ năng mới như lặn biển, trượt tuyết hay nhảy dù.

Vào những ngày nghỉ không phải làm việc, mình thường dành thời gian gặp gỡ, kết nối với bạn bè cũ và những mối quan hệ mới, đồng thời tìm hiểu thêm các cơ hội để có thể đóng góp cho Việt Nam thông qua mạng lưới quen biết của mình.

Sau nhiều năm sống và làm việc trong môi trường áp lực cao, anh là kiểu người thích ở nhà tận hưởng sự yên tĩnh hay thích ra ngoài, gặp gỡ và trải nghiệm nhiều hơn?

Mình thuộc cả hai nhóm. Mình cần được “nạp lại năng lượng” bằng khoảng thời gian ở một mình với những hoạt động cá nhân, rồi sau đó mới có đủ năng lượng để gặp gỡ và kết nối với mọi người một cách hiệu quả hơn.

Sở thích hay thói quen nào giúp anh giữ cân bằng giữa một công việc nhiều áp lực và cuộc sống cá nhân?

Mình chơi game, đọc truyện tranh, nấu ăn, chơi thể thao và xem bóng đá khá nhiều. Những sở thích đã có từ thời còn đi học đến giờ mình vẫn giữ, gần như suốt hơn 20 năm qua.

Tần suất có thể thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng việc duy trì chúng như một “nghi thức” quen thuộc giúp mình cảm thấy được kết nối hơn với chính bản thân mình.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!