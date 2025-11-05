Nam sinh bị lớp 10 bị bạn cùng trường đánh hôn mê ở Thanh Hóa đã tử vong: Thông tin đau xót từ gia đình

Liên quan đến vụ việc em N.T.A.T. (SN 2010, ngụ phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp (Lớp 10-GDTX), Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa bị một nhóm học sinh lớp 11 học cùng trường hành hung khi đang ngồi chơi trong lớp học, mới đây, thông tin từ gia đình cho biết, T. đã không qua khỏi.

Theo thông tin trên báo VietNamNet, người thân của T. cho biết, sau 5 ngày bị nhóm bạn hành hung, em T. đã tử vong vào chiều 5/11 do vết thương quá nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, T. đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Nhưng vì chấn thương nghiêm trọng, sức khỏe của nam sinh không có nhiều tiến triển nên gia đình đã đưa về nhà để chăm sóc.

Gia đình, người thân và bạn bè rất mong T. có thể hồi phục kỳ diệu để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, mong ước đó đã không xảy ra. Thông tin về sự việc khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót, gửi lời chia buồn đến gia đình em T. và mong pháp luật nghiêm trị nhóm nam sinh đánh bạn.

Em T. đã tử vong vào chiều 5/11. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Trước đó, nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, theo báo cáo của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, khoảng 8 giờ 55 phút ngày 31/10, tại phòng học E302 (tầng 3), em T. bị nhóm học sinh lớp 11 đánh khi đang ngồi xem điện thoại tại bàn học. Sau khi nam sinh này bất tỉnh, nhóm học sinh trên mới bỏ đi.