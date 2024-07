Nam sinh bị đầu độc bằng Xyanua ở Đồng Nai được đặc cách tốt nghiệp THPT

Ngày 22-7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã công bố toàn tỉnh có 36 học sinh đủ điều kiện được đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trong đó có nam sinh là nạn nhân của vụ đầu độc Xyanua.

Cụ thể, các trường hợp được đặc cách đều đảm bảo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Trong 36 trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp có nam sinh N.H.B.T. (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh; học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Nhơn Trạch) - nạn nhân của vụ đầu độc Xyanua - và 1 nam sinh của Trường THPT Định Quán (huyện Định Quán) bị bệnh hiểm nghèo.



Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thăm và hỗ trợ em T.

Trước đó, khi hay tin em T. nghi bị đầu độc và không thể thi tốt nghiệp, lãnh đạo Trường THTP Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch) đã liên hệ người nhà để tiến hành làm các thủ tục xin đặc cách tốt nghiệp cho em T. lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Trong năm học lớp 12, em T. có học lực khá và hạnh kiểm tốt. Hiện sức khỏe em T. đang tiến triển tích cực.



Đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho nam sinh bị đầu độc bằng Xyanua ở Đồng Nai ĐỌC NGAY

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Đồng Nai có 33.021 thí sinh dự thi, trong đó có 32.551 thí sinh đậu tốt nghiệp, 470 thí sinh không đạt (tỉ lệ đậu là 98,58%, tăng 1,5% so với năm 2023). Nếu không tính thí sinh tự do, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 98,79% (tăng 1,52%) so với năm 2023.

Thí sinh khối THPT có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất, đạt 99,97% (tăng 0,37% so với năm 2023), còn khối giáo dục thường xuyên đạt 94,29% (tăng 6,58%). Tỉ lệ này tăng so với các năm trước, đặc biệt là ở khối giáo dục thường xuyên.

Đầu độc cháu ruột 18 tuổi Từ nguồn tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra vụ việc em T. (18 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh ở TP Thủ Đức, TP HCM trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, được chẩn đoán "nhiễm chất độc Xyanua". Theo cơ quan Công an, Nguyễn Thị Hồng Bích đang sinh sống cùng với vợ chồng anh ruột tại căn nhà thuộc tổ 4, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Theo lời khai ban đầu, tháng 6-2024, Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn về việc sửa nhà, mua bồn rửa bát. Do tức tối trong lòng, Bích nảy sinh ý định dùng Xyanua đầu độc cháu T. (18 tuổi, con chị dâu). Đến ngày 22-6, thấy mặt cháu T. nhiều mụn nên Bích nói sẽ mua thuốc cho trị khỏi. Bích mua thuốc dạng con nhộng ở tiệm thuốc tây về và nhét Xyanua vào trong thuốc con nhộng rồi đưa cho cháu T. uống. Uống xong, T. rơi vào hôn mê, mất tri giác và được người thân đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM) cấp cứu. Đến cuối tháng 6, khi có kết quả xét nghiệm cháu T. bị ngộ độc Xyanua, người thân đã làm đơn trình báo công an. Trước khi T. bị đầu độc, 5 người thân khác đã chết chỉ trong vòng 8 tháng gần đây. Từ tháng 10-2023 đến 5-2024, 5 người thân của Bích gồm: Ba, chồng, con và 2 người cháu (sống cùng nhà) tử vong do các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Đến nay, Bích đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam về hành vi giết người. Bích khai nhận đã đầu độc bằng Xyanua với chồng và 3 người cháu, trong đó có T. là người duy nhất may mắn sống sót.