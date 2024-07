Zhuang Zhuang năm nay 14 tuổi, sống tại An Huy - Trung Quốc. Từ hai năm trước, cậu bắt đầu nhận ra ngực mình lớn hơn những cậu trai bằng tuổi khác. Thế nhưng, khi nói với mẹ thì bà chỉ cho rằng do cậu tăng cân, cơ địa ngực lớn hoặc rối loạn tạm thời tuổi dậy thì. Bởi mẹ của Zhuang Zhuang cho rằng nam giới sẽ không mắc các bệnh về bộ ngực như tăng sản vú hay ung thư vú, không có gì nguy hiểm.

Nam sinh 14 tuổi khổ sở vì có bộ ngực phổng phao như thiếu nữ 18 (Ảnh nhân vật cung cấp)

Khi ngực ngày một to lên, Zhuang Zhuang cảm thấy mình khác biệt và xấu hổ khi tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa. Cậu bắt đầu trầm tính hẳn đi, lúc nào cũng mặc đồ rộng thùng thình, khom lưng để giấu ngực khi đi lại và luôn trốn các tiết thể dục, hoạt động tập thể ở trường.



Mẹ của Zhuang Zhuang sau khi nhận được phản hồi từ giáo viên thì cảm thấy hối hận vô cùng. Bà quyết định đưa con trai tới bệnh viện đại phương kiểm tra nhưng kỳ lạ là chức năng tuyến giáp, hormone giới tính, cortisol… đều không có vấn đề gì. Theo chỉ dẫn của bác sĩ tại đây, hai mẹ con đến Bệnh viện Nhi đồng tỉnh An Huy (Trung Quốc) để được giúp đỡ.

Chen Yuqing, Giám đốc Khoa Nội tiết và Chuyển hóa Nhi khoa của bệnh viện cho biết, suy đoán ban đầu của mẹ Zhuang Zhuang cũng không hẳn là sai. Bởi vì đúng là các trường hợp nam giới phát triển bộ ngực to bất thường, nhất là trong giai đoạn dậy thì thường liên quan tới sự thay đổi nồng độ hormone.

“Trong thời niên thiếu, thường nồng độ androgen ở nam giới tăng lên và nồng độ estrogen tương đối thấp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nồng độ estrogen tăng, nồng độ androgen giảm hoặc hoạt động yếu đi có thể gây ra sự mất cân bằng tương đối hormone. Từ đó dẫn đến tăng sản mô vú và phát triển vú ở nam giới. Các trường hợp này hầu hết có thể tự trở về bình thường sau 1 - 3 năm, ít khi phải can thiệp, nếu có thường chỉ dùng thuốc.

Nhưng điều cần lưu ý là vú nam giới phát triển quá mức cũng có thể là do bệnh lý hoặc do thuốc. Trường hợp của bệnh nhân Zhuang Zhuang là do bệnh lý tăng sản vú gynecomastia (còn gọi bệnh vú to ở nam giới) khá nghiêm trọng, kéo dài lâu và ảnh hưởng lớn tới ngoại hình, tâm lý cũng như cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, chúng tôi đi đến kết luận cần phẫu thuật cắt bỏ mô vú phì đại” - bác sĩ Chen chia sẻ.

Lúc đầu, cả gia đình Zhuang Zhuang đều rất sốc trước phương án điều trị này. Nhưng sau khi được bác sĩ giải thích, bố mẹ Zhuang Zhuang đều hiểu ra vấn đề, đặt sức khỏe của con mình lên trên hết. Về phần Zhuang Zhuang, cậu cho biết mình chỉ muốn nhanh chóng phẫu thuật để thoát hỏi bộ ngực phổng phao như thiếu nữ 18 làm mình xấu hổ này.

Sáng ngày 29/7/2024, ca phẫu thuật cắt bỏ mô vú phì đại bảo tồn núm vú của Zhuang Zhuang diễn ra suôn sẻ. Cậu sẽ vẫn phải dùng thuốc điều trị thêm, nằm viện 1 tuần và đeo băng nén trong 1 tháng sau đó.

Ăn quá nhiều thức ăn nhanh, nước ngọt và thuốc bổ chứa estrogen được cho là nguyên nhân gây bệnh ở nhân vật (Ảnh minh họa)

Về nguyên nhân gây bệnh tăng sản vú cho Zhuang Zhuang, bác sĩ Chen cho rằng chủ yếu liên quan tới chế độ ăn uống không lành mạnh. Cậu thường xuyên ăn đồ ăn nhanh và đồ uống có ga có hàm lượng calo cao, nhiều chất béo, nhiều phụ gia và cả các loại hormone như estrogen. Bố mẹ cậu cũng thường cho cậu bồi bổ quá mức các thực phẩm tốt cho sức khỏe từ đậu nành, sữa ong chúa. Thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm này dễ dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố nữ estrogen và nội tiết tố nam, khiến ngực phát triển bất thường.

Đồng thời, bác sĩ Chen cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng sự khởi phát của bệnh gynecomastia thường trùng với thời điểm dậy thì. Do đó cần chú ý hơn tới chăm sóc sức khỏe và chế độ ăn uống của con, không chủ quan với các bất thường ở trẻ.

Nguồn và ảnh: QQ, Good Morning Health