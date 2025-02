Nam Phương hoàng hậu có học vấn xuất chúng cỡ nào?

Năm 12 tuổi, Nguyễn Hữu Thị Lan được gửi sang Pháp theo học tại trường nữ sinh danh tiếng Couvent des Oiseaux (Paris) - một trường do các nữ tu dòng Đức Bà điều hành, đào tạo học sinh nghiêm ngặt. Trong quá trình học tập tại đây, bà nhận được sự hậu thuẫn mạnh về tài chính từ người cậu Denis Lê Phát An. Cứ cuối tuần được nghỉ học, bà được cậu An đánh xe tới trường đón về nhà ăn cơm với gia đình. (Ảnh: Bảo tàng Hamburg)