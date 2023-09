"Nam phụ được yêu thích nhất màn ảnh Hàn" Lee Sang Yeob thông báo kết hôn với bạn gái ngoài ngành

Sáng ngày 25/9/2023, truyền thông Hàn bất ngờ đưa tin nam diễn viên Lee Sang Yeob chuẩn bị kết hôn cùng bạn gái ngoài ngành.

Theo tiết lộ, bạn gái Lee Sang Yeob không hoạt động trong ngành giải trí nhưng sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp và kém tuổi nam diễn viên. Tờ này cũng cho hay mặc dù giữ kín mối quan hệ yêu đương nhưng Lee Sang Yeob cũng đã thông báo tin vui của mình đến với bạn bè và người thân thiết.

Sau thông tin từ truyền thông Hàn, công ty quản lý của Lee Sang Yeob là Ungbin Ens đã lên tiếng xác nhận. "Đúng là Lee Sang Yeob đang chuẩn bị cho đám cưới của mình cùng bạn gái ngoài ngành giải trí vào tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, vì hiện tại đám cưới đang trong giai đoạn bắt đầu chuẩn bị cho nên mong bạn thông cảm khi chúng tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết. Sau khi lịch trình cụ thể được xác nhận, chúng tôi sẽ thông báo sau", đại diện công ty chia sẻ.

Lee Sang Yeob sinh năm 1983, chính thức ra mắt vào năm 2007 với bộ phim truyền hình Happy Woman. Ngoài ra, anh còn xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Top Star Yoo Baek (2018-2019), I’ve Been There Once (2020), Good Casting (2020) và Without Going Crazy (2021).

Bên cạnh phim ảnh, Lee Sang Yeob cũng được đánh giá cao về khả năng đi show giải trí của mình. Nam tài tử từng xuất hiện trong nhiều show truyền hình giải trí và nhận được sự khen ngợi của công chúng.

Lee Sang Yeob được người hâm mộ ưu ái gọi là nam phụ được yêu thích nhất màn ảnh Hàn.