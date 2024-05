Sáng 14/5, Xportnews đưa tin, Dahyun (Twice) được chọn vào vai nữ chính Thẩm Giai Nghi trong phim điện ảnh You are the apple of my eye (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) bản Hàn Quốc. Trong khi đó nam chính Kha Cảnh Đằng do Jin Young (B1A4) đảm nhiệm.

Thẩm Giai Nghi và Kha Cảnh Đằng bản Hàn bị chê

Dahyun (26 tuổi), là thành viên đầu trong nhóm nhạc nữ Twice lấn sân sang nghiệp diễn kể từ khi ra mắt năm 2915. Trước đó, tờ Sports Donga đưa tin nữ ca sĩ góp mặt trong bộ phim có tên Sprint của đạo diễn Lee Seung Hoon, kể về những con người không ngừng theo đuổi ước mơ.

Đóng cặp với Dahyun là Jung Jin Young (32 tuổi), thành viên nhóm B1A4 nhưng được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên. Những vai diễn của Jin Young trước đây hầu hết thuộc tuyến phụ. Một số tác phẩm nổi bật của anh gồm Mây họa ánh trăng, Học viện cảnh sát, Rung động đầu đời, The dude in me, Sweet Home 2.

Dahyun (trái) và Jin Young đóng chính trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi bản Hàn.

Năm 2018, bản Nhật do Yuki Yamada và Asuka Saito đóng chính nhận được sự quan tâm, nhưng bị đánh giá thua kém phiên bản gốc. Tác phẩm remake bị chê dài dòng, thiếu cảm xúc, diễn xuất của dàn chính còn nhạt nhòa, nhất là những cảnh đòi hỏi nội tâm. Phim có chút thay đổi so với bộ gốc về mối quan hệ của nhóm bạn nhưng chưa thuyết phục.



Sau khi công bố hai diễn viên chính của bản Hàn, tranh luận nổ ra. Nhiều khán giả cho rằng ngoại hình của Dahyun không mang lại cảm giác thanh xuân tình đầu như Trần Nghiên Hy và nghi ngờ khả năng diễn xuất của cô.

Trên Weibo, không ít khán giả để lại bình luận chê bai: “Ngoại hình cô ấy không phù hợp với nhân vật”, “Có vẻ các nhà làm phim bên Hàn đang hủy hoại thanh xuân của tôi”, “Họ lại mời thần tượng đóng phim. Tôi không có vấn đề gì với cả hai người, Jin Young đã từng diễn xuất trước đó nhưng tôi thấy không ai trong số họ phù hợp với nhân vật, chứ đừng nói đến việc mong đợi sự thay đổi của họ bằng kỹ năng diễn xuất”, “Chọn Dahyun khiến tôi bất ngờ, Jin Young 32 tuổi rồi, anh ta có phù hợp đóng vai học sinh không?”…

Trái lại, nhiều người mong chờ vào sự kết hợp này: “Tôi nghĩ nữ chính khá phù hợp. Tôi không biết kỹ năng diễn xuất của cô ấy như thế nào, nhưng nụ cười của Dahyun rất thân thiện và cô ấy có thể đóng vai cô bạn học xinh xắn, lạnh lùng và nói không với lớp son phấn”. Hiện phía JYP - công ty chủ quản của Dahyun vẫn chưa xác nhận thông tin trên.

Tượng đài phim thanh xuân vườn trường

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất được xem là tượng đài của dòng phim thanh xuân vườn trường. Phim ra mắt công chúng năm 2011, gây sốt với khán giả châu Á, do đạo diễn Cứu Bá Đao cầm trịch, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của anh.

Nội dung tác phẩm xoay quanh nhóm bạn thân cấp ba cùng thầm thương trộm nhớ cô bạn Thẩm Giai Nghi (Trần Nghiên Hy đảm nhận) xinh đẹp, học giỏi. Phim có sự ngọt ngào, mang hơi thở tươi trẻ thanh xuân và cả chút ngốc nghếch, tiếc nuối của một thời học sinh. Trong đó, phim tập trung khắc họa mối tình đầu tươi mới, dang dở của Thẩm Giai Nghi và cậu bạn Kha Cảnh Đằng ( Kha Chấn Đông đóng).

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi là bộ phim kinh điển của dòng phim thanh xuân.

13 năm trôi qua, tác phẩm vẫn được yêu thích khi nhắc đến dòng phim thanh xuân. Thời điểm gây sốt, phim được khán giả đánh giá cao từ nhạc phim cho đến diễn xuất, lời thoại.



Câu nói rất nổi tiếng xuất phát từ bộ phim này là: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".

Nhờ bệ phóng Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Trần Nghiên Hy và Kha Chấn Đông tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Vai Kha Cảnh Đằng giúp nam diễn viên đoạt giải Nam chính xuất sắc tại Kim Mã lần thứ 48 dù là vai diễn đầu tay. Vai chính trong Tiểu thời đại năm 2013 tiếp tục đưa tên tuổi Kha Chấn Đông bay cao. Trần Nghiên Hy cũng được đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải thưởng cùng năm. Năm 2014, cô được đảm nhận vai Tiểu Long Nữ phim Thần điêu đại hiệp.