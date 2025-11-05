Nam nghệ sĩ bán nhà lên núi “ở ẩn”, cùng vợ xây biệt thự dưỡng già 500m2: “Có chút tiền là phải đi ngay, không muốn ở thành phố nữa”

Năm 2014, hoạ sĩ Vương Chí Thần quyết định bán nhà ở Bắc Kinh (Trung Quốc), rút toàn bộ tiền tiết kiệm để chuyển đến một ngôi làng nhỏ tại tỉnh Chiết Giang. Vương Chí Thần là nghệ sĩ nổi tiếng với những tác phẩm tranh thuỷ mặc với phong cách sáng tác độc đáo - sử dụng roi, dây gai, dây kẽm để vẽ. Ông được khen ngợi là “hiện tượng” trong giới nghệ thuật trừu tượng đương đại đất nước tỷ dân.

Ngôi làng hoạ sĩ Vương chuyển đến sinh sống

Trước khi trở thành hoạ sĩ, Vương Chí Thần từng làm giáo viên mỹ thuật, thử sức kinh doanh. Khi có ý định chuyển về ngôi làng ở Chiết Giang, nghệ sĩ này mong muốn có thể xây dựng một không gian nghệ thuật với bảo tàng và xưởng vẽ tại đây.

Căn nhà 500m2 của ông vừa là nơi ở vừa kết hợp làm studio làm việc, triển lãm trưng bày các tác phẩm họa sĩ Vương tâm đắc. Ngôi nhà được bao quanh bởi núi non và sông nước, với một dòng suối chảy phía trước. Hai vợ chồng ông thống nhất nội thất biệt thự sẽ tối giản vì cảnh quan thiên nhiên xung quanh đã quá đẹp. Sàn, trần và tường được làm bằng xi măng vi mô, với một số tấm gỗ thô và thép không gỉ.

“Dù ở vùng quê yên bình, tôi vẫn muốn nhà theo phong cách hiện đại, thanh lịch, nhiều không gian mở để làm nổi bật khung cảnh thiên nhiên nơi đây”, hoạ sĩ Vương nói.

Nam nghệ sĩ lựa chọn phong cách tối giản

Điểm nhấn thiết kế trong căn biệt thự

Tầng 1 và tầng 2 biệt thự chủ yếu là không gian sinh hoạt chung, tiếp khách của hai vợ chồng. Trong khi đó tầng 3 và tầng 4 gồm phòng ngủ, phòng làm việc và đọc sách, không gian tập yoga.

Tranh của nghệ sĩ Vương được trưng bày ở mọi nơi trong ngôi nhà. Phần cầu thang được thiết kế xoắn ốc là điểm nhấn thú vị trong căn nhà, kết hợp giếng trời để giúp biệt thự có thêm ánh sáng tự nhiên. Nhờ những cửa sổ kính lớn, vợ chồng ông Vương có thể ngắm nhìn cánh rừng từ trong nhà, thấy mây bay lên từ thung lũng, sương mù tựa như “chốn bồng lai tiên cảnh”.

Những khung cửa lớn tạo cảm giác ngôi nhà hoà vào với thiên nhiên

Nghệ sĩ Vương Chí Thần từng đến ngôi làng này vào năm 2008 và cảm nhận được sự kết nối đặc biệt với cuộc sống nơi đây. “Cảnh vật ngôi làng giống như trong giấc mơ của tôi, không khí trong lành và được bao quanh bởi những ngọn núi. Khi chuyển đến đây, tôi nói với người dân mình sẽ đào tạo những đứa trẻ đỗ các trường đại học tốt trong tương lai. Năm ngoái, tôi dạy một em đỗ trường ở Thâm Quyến”, ông Vương nói.

Chia sẻ thêm về lý do “lên núi ở ẩn” trong khi vẫn tiếp tục công việc sáng tạo nghệ thuật, nam hoạ sĩ cho biết: “Tôi từng rất bận rộn khi sống ở thành phố nhưng đến một thời điểm tôi nhận thấy mình không thể tiếp tục ở lại đó nữa. Có chút tiền từ việc bán nhà và bán tranh, tôi và vợ quyết định chuyển đi ngay. Những năm tháng sống ở làng trôi qua thật nhanh, sức khoẻ của tôi được cải thiện. Tôi thậm chí không muốn trở lại thành phố”.

Vương Chí Thần kết hợp không gian làm việc và sinh hoạt trong nhà

Vợ chồng ông Vương từng lo lắng về sự cô đơn khi chuyển đến đây, nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi. Ông yêu thích sự yên tĩnh, mỗi ngày đều say mê với công việc sáng tác mà không bị ai làm phiền. Hoạ sĩ Vương chia sẻ: “Ở đây, tôi được ngắm nhìn từng ngọn cỏ, từng cái cây mỗi ngày. Tranh của tôi thấm đẫm hơi thở của sự sống”.

Tháng 9/2025, 48 tác phẩm nghệ sĩ này sáng tác trong những năm gần đây được trưng bày tại Thượng Hải (Trung Quốc). Triển lãm của Vương Chí Thành nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn bởi cách thể hiện ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo, tạo ra trải nghiệm văn hoá ấn tượng với khách tham quan.