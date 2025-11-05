Nữ nghệ sĩ Việt ở biệt thự 300 tỷ đồng

Hoạt động nghệ thuật song song với kinh doanh, nghệ sĩ Việt Hương và ông xã là nhạc sĩ Hoài Phương, hiện sở hữu khối tài sản đáng nể với bất động sản, xe sang và đồ hiệu. Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, cặp đôi khiến công chúng choáng ngợp khi dọn về sinh sống trong căn biệt thự xa hoa tại Thủ Đức, có diện tích khoảng 1.500m² và tổng giá trị ước tính 300 tỷ đồng bao gồm cả nội thất. Ngôi nhà gồm ba tầng và một hầm để xe, được thiết kế hiện đại, có hồ bơi riêng và tầm nhìn đắt giá hướng thẳng ra sông Sài Gòn.

Theo chia sẻ của Việt Hương, toàn bộ phần chọn mua và sắp xếp nội thất đều do chính tay Hoài Phương thực hiện, mang đến một không gian sống tiện nghi, sang trọng mà vẫn giữ được sự ấm cúng, gần gũi.

Biệt thự của Việt Hương có diện tích 1.500m²

Nhìn từ ngoài cổng vào đã toát lên sự xa hoa, cao cấp

Tầm view tuyệt đẹp hướng thẳng ra sông Sài Gòn

Bên trong biệt thự

Ông xã Việt Hương cho biết sau khi nhận bàn giao nhà thô, anh đã dành hơn một năm để hoàn thiện, chăm chút từng chi tiết nhỏ. Toàn bộ nội thất từ đèn pha lê, bàn ăn đến giường, ghế đều được anh lên ý tưởng và đặt thi công riêng theo đúng sở thích của hai vợ chồng. Mỗi góc trong nhà đều thể hiện sự đầu tư tỉ mỉ và gu thẩm mỹ tinh tế. Vợ chồng Việt Hương đặc biệt yêu thích những họa tiết mang dấu ấn nghệ thuật như lông vũ, phím đàn piano hay nốt nhạc - vừa là điểm nhấn trang trí, vừa phản ánh đam mê nghệ thuật của cả hai, khiến không gian sống trở nên sinh động và có hồn hơn.

Mọi không gian trong biệt thự đều được vợ chồng Việt Hương chọn lựa kỹ lưỡng

Khu vực phòng khách nổi bật với cây đàn piano cùng bộ bàn ghế lớn, tạo cảm giác như một sân khấu mini ngay trong nhà

Tại không gian này còn treo ảnh nghệ thuật của Việt Hương

Phòng bếp được thiết kế rộng rãi, trang bị đầy đủ những thiết bị hiện đại

Phòng ngủ của con gái Việt Hương được decor theo phong cách tươi sáng và dễ thương

Từng chi tiết trong căn phòng đều toát lên sự xinh xắn, bắt mắt

Phòng để trang phục là nơi lưu trữ nhiều đồ đạc từ trang sức, giày dép, quần áo

Tầng thượng của biệt thự có cả bể bơi ngoài trời, sở hữu tầm view tuyệt đẹp.

Tổng hợp