Người xưa có câu "tam thập nhi lập", ý nói đến 30 tuổi là lúc con người phải tự đứng vững trên đôi chân mình. Theo góc nhìn chiêm tinh và tử vi phương Đông, năm nay những ai bước sang ngưỡng 30 đang đi vào một chu kỳ đặc biệt, nơi tài lộc, sự nghiệp và các mối quan hệ đều có khả năng thay đổi mạnh mẽ. Đây không phải lời đe dọa, cũng chẳng phải lời hứa hẹn suông, mà là một quãng đời mà mỗi quyết định nhỏ đều có thể tạo ra hệ quả dài lâu. Hiểu được điều này, bạn sẽ biết nên giữ gì và nên buông gì.

Tuổi 30 và "Saturn Return": Khi vũ trụ buộc bạn phải lớn lên thật sự

Trong chiêm tinh học phương Tây, mốc 29 đến 30 tuổi được gọi là Saturn Return, tức thời điểm sao Thổ quay về đúng vị trí lúc bạn sinh ra. Đây là giai đoạn mà mọi thứ chưa vững chắc trong cuộc sống đều bị lung lay để buộc bạn xây lại từ nền móng. Một công việc làm vì quán tính, một mối quan hệ duy trì vì ngại thay đổi, một thói quen tiêu xài bừa bãi, tất cả đều có thể bị phơi bày dưới ánh sáng của giai đoạn này.

Về tài lộc, Saturn Return mang đến hai mặt rất rõ. Một mặt, bạn có cơ hội nhận thấy giá trị thật sự của bản thân trên thị trường lao động, có người được tăng lương, có người chuyển việc thành công, có người dấn thân khởi nghiệp và bắt đầu sinh lời. Mặt khác, đây cũng là lúc dễ mất tiền nhất nếu bạn vẫn giữ tư duy của tuổi 25, kiểu "kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu" hoặc "tiền sẽ tự đến". Vũ trụ ở giai đoạn này không khoan nhượng với sự lười biếng tài chính.

Tử vi phương Đông nói gì về ngưỡng 30?

Theo cách xem tử vi truyền thống, tuổi 30 thường rơi vào cung đại vận thứ hai hoặc thứ ba của đời người, nơi sao chiếu mệnh thay đổi rõ rệt. Nhiều người sẽ cảm nhận được sự khác biệt: Trước đây làm gì cũng có người đỡ, nay phải tự gánh; trước đây tiền đến dễ dàng, nay phải tính toán từng đồng; trước đây các mối quan hệ phong phú, nay thu hẹp lại nhưng sâu sắc hơn.

Năm nay, người 30 tuổi được dự báo có ba xu hướng tài lộc đáng chú ý. Thứ nhất, thu nhập chính dễ tăng nếu chịu khó nâng cấp kỹ năng, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ, sáng tạo nội dung và dịch vụ chăm sóc con người. Thứ hai, các khoản đầu tư mạo hiểm dễ thua lỗ nếu chạy theo đám đông, lời khuyên là chỉ nên đầu tư số tiền bạn sẵn sàng mất mà không ảnh hưởng đến cuộc sống. Thứ ba, quý nhân của tuổi 30 năm nay thường xuất hiện dưới dạng người lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm và sẵn lòng chỉ điểm, vấn đề là bạn có đủ khiêm tốn để lắng nghe hay không.

Một điều quan trọng nhất ai 30 tuổi năm nay cũng cần nhớ

Nếu chỉ chọn một lời khuyên duy nhất, thì đó là: Đừng đánh đồng thu nhập với của cải. Nhiều người 30 tuổi kiếm được khoản tiền lớn nhất từ trước đến nay, nhưng cuối năm nhìn lại thì tài khoản vẫn trống rỗng. Lý do nằm ở chỗ phong cách sống bị nâng lên nhanh hơn cả thu nhập, áp lực so sánh với bạn bè trên mạng xã hội khiến chi tiêu phình to một cách vô thức.

Năm nay là thời điểm vàng để bắt đầu hai thói quen nhỏ nhưng có hiệu quả lâu dài. Một là tự động trích ít nhất 20 phần trăm thu nhập sang một tài khoản tiết kiệm riêng ngay khi nhận lương, trước cả khi nghĩ đến chuyện chi tiêu. Hai là mỗi cuối tháng dành 30 phút xem lại toàn bộ giao dịch, không phải để dằn vặt mà để hiểu mình thực sự coi trọng điều gì. Hai việc này nghe rất đơn giản, nhưng theo các nhà nghiên cứu tài chính hành vi, đó chính là khác biệt lớn nhất giữa người 40 tuổi an nhàn và người 40 tuổi vẫn loay hoay.

Sự nghiệp và các mối quan hệ: Đừng chần chừ những quyết định lớn

Tuổi 30 năm nay cũng là thời điểm thuận lợi để dứt khoát với những việc đã trì hoãn quá lâu. Nếu bạn đang ở một công việc không còn phát triển, đừng đợi thêm một năm nữa. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ không lành mạnh, đừng tự lừa mình bằng câu "rồi sẽ tốt hơn". Năng lượng của giai đoạn này ủng hộ những ai dám đưa ra quyết định khó, dù ban đầu có thể đau, nhưng về sau sẽ mở ra cánh cửa hoàn toàn mới.

Ngược lại, nếu bạn đang có nền tảng tốt, công việc ổn, người bên cạnh tử tế, thì năm nay không phải lúc nổi loạn vì cảm giác chán. Hãy chuyển hóa năng lượng đó vào việc học một kỹ năng mới, mở rộng mạng lưới quan hệ chất lượng, hoặc bắt đầu một dự án phụ.

Tuổi 30 không phải dấu chấm hết của tuổi trẻ, mà là lời mời gọi bước vào một chương sâu sắc hơn. Tài lộc năm nay phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn có dám nhìn thẳng vào chính mình hay không, có dám thừa nhận điều gì không còn phù hợp và dũng cảm thay đổi. Vũ trụ không ban thưởng cho người chờ đợi, vũ trụ ủng hộ người chuyển động.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.