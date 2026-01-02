Năm mới mà làm 3 điều này, bạn chắc chắn sẽ bị chê là có EQ thấp!

Dịp đầu năm là khoảng thời gian nhạy cảm khi mọi người đều mong cầu sự may mắn, thuận hòa và những nguồn năng lượng tích cực. Tuy nhiên, vì quá hào hứng hoặc thiếu sự quan sát, không ít người đã vô tình có những hành động phạm vào ranh giới cá nhân hoặc phá hỏng bầu không khí vui vẻ của ngày Tết. Những hành vi này không chỉ khiến gia chủ bối rối mà còn khiến hình ảnh của bạn trở nên kém duyên trong mắt mọi người xung quanh.

Để giữ gìn các mối quan hệ và thể hiện bản thân là người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao, bạn tuyệt đối nên tránh 3 điều dưới đây.

1. Tự ý dẫn thêm người lạ hoặc thú cưng đến nhà người khác mà không hỏi trước

Năm mới năm me, các gia đình thường chuẩn bị thực phẩm, không gian và kế hoạch đón tiếp dựa trên số lượng khách dự kiến hoặc những mối quan hệ thân thiết. Việc bạn tự tiện dẫn theo một người bạn mà gia chủ không hề quen biết, hoặc mang theo thú cưng đến nhà người khác mà chưa có sự đồng ý, là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng không gian riêng tư.

Người có EQ thấp thường bao biện rằng "càng đông càng vui", nhưng họ không hiểu rằng sự xuất hiện của người lạ có thể làm đảo lộn sự riêng tư và khiến những câu chuyện gia đình trở nên gượng gạo. Đặc biệt, việc mang thú cưng vào nhà người khác khi chưa biết gia chủ có dị ứng hay có sở thích nuôi vật nuôi hay không là một hành động cực kỳ thiếu tế nhị, dễ gây ra những phiền toái không đáng có.

Ảnh minh họa: Pinterest

2. Đưa những câu chuyện tiêu cực, buồn phiền vào bữa tiệc đầu xuân

Ngày đầu năm, ai cũng mong muốn được nghe những điều tốt lành và vui vẻ để khởi đầu một năm hanh thông. Thế nhưng, người có EQ thấp thường có thói quen "xả" mọi nỗi lòng, than vãn về nợ nần, kể lể về bệnh tật hoặc công kích những người vắng mặt ngay trên bàn tiệc.

Việc biến bữa cơm tất niên hay buổi gặp mặt đầu xuân thành một buổi "than nghèo kể khổ" hoặc diễn đàn để nói xấu người khác sẽ khiến năng lượng của cả tập thể bị kéo xuống. Hành vi này cho thấy bạn là người không biết quản trị cảm xúc và thiếu khả năng đọc vị bầu không khí, vô tình biến sự hiện diện của mình thành một gánh nặng tâm lý cho những người xung quanh.

3. So sánh lì xì và bình phẩm về sự tiếp đãi của gia chủ

Sự tinh tế của một vị khách nằm ở chỗ trân trọng tấm lòng của người tiếp đãi thay vì định giá vật chất. Người có EQ thấp thường phạm sai lầm khi mở bao lì xì ngay trước mặt người tặng và có những nhận xét khiếm nhã về số tiền bên trong, hoặc tệ hơn là so sánh lì xì giữa nhà này với nhà kia.

Bên cạnh đó, việc chê bai món ăn không hợp khẩu vị hay bình phẩm về sự chuẩn bị của gia chủ là hành động tước đi niềm vui lao động của họ. Người có EQ cao hiểu rằng lì xì là lời chúc may mắn và bữa cơm là sự hiếu khách, vì vậy họ luôn đón nhận bằng sự biết ơn thay vì đưa ra những phán xét thực dụng làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.

Lễ nghi không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở sự tôn trọng ranh giới và cảm xúc của nhau. Đừng để những hành động vô tâm làm rạn nứt những mối quan hệ mà bạn đã dày công xây dựng cả năm trời.

Hãy là một vị khách mang đến sự nhẹ nhàng, niềm vui và sự khích lệ. Khi bạn biết nghĩ cho người khác, bạn không chỉ nhận được sự yêu mến mà còn tự tạo ra một khởi đầu năm mới đầy văn minh và thuận lợi cho chính mình.