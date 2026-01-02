Bố nếu có 3 đặc điểm này, không chỉ mẹ hạnh phúc mà con cái lớn lên cũng rất thành đạt

Trên đời không thiếu những ông bố "kỳ lạ": Anh ta không tham gia nuôi dạy con, nhưng lại quay sang trách người đang vất vả chăm con hằng ngày.

Dù bố có bận rộn đến đâu, chắc chắn vẫn có thời gian và sức lực dành cho con. Hơn nữa, nếu một người bố có đủ 3 đặc điểm này thì không chỉ người mẹ hạnh phúc mà con cái lớn lên cũng rất có tiền đồ.

Ảnh minh hoạ

1. Có tinh thần trách nhiệm

Trong một gia đình, nếu người bố có tinh thần trách nhiệm, thì dù có gặp khó khăn đến mấy gia đình ấy vẫn sẽ hạnh phúc. Người bố có trách nhiệm sẽ nhận phần khó khăn và trách nhiệm lớn về mình, chứ không đẩy vấn đề sang vợ con.

Có người kể: "Ở khu tôi sống có một người bố được hầu hết mọi người khen là "người đàn ông chuẩn mực". Câu anh ấy nói nhiều nhất là: "Để anh làm cho". Ví dụ cả nhà đi dạo, con mè nheo đòi bế, người mẹ vừa định cúi xuống thì anh nói: "Để anh bế, con nặng lắm, em đừng mệt". Con leo trèo cần người lớn đứng dưới đỡ, anh sẽ nói: "Anh chơi với con, em ngồi nghỉ đi". Theo lời vợ anh, hễ trong nhà có việc nặng nhọc, bẩn thỉu hay mệt người, anh luôn là người xung phong, không đùn đẩy cho ai. Ngay cả khi con mắc lỗi, gây rắc rối, anh cũng chủ động đứng ra cùng con đối mặt và giải quyết.

Vợ anh nói rằng có người bố gương mẫu như vậy, con cũng rất có trách nhiệm, gặp chuyện không trốn tránh mà biết chủ động gánh vác.

Người bố có trách nhiệm khiến mức độ hạnh phúc của người mẹ tăng lên vùn vụt.

Đồng thời, con cái cũng sẽ học được từ bố thế nào là trách nhiệm và lời hứa, mai này lớn lên cũng sẽ trở thành người có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

2. Tầm nhìn dài hạn

Một người mẹ nọ, mỗi lần nhắc đến con trai là vừa áy náy vừa tiếc nuối. Con cô ấy từ nhỏ thông minh, học rất giỏi, luôn đứng top đầu. Khi thi vào cấp ba còn đỗ trường điểm nổi tiếng nhất thành phố. Con trai rất muốn tiếp tục học, cô cũng ủng hộ, chỉ có chồng cô phản đối.

Ông nói: "Học xong cũng chỉ đi làm thuê thôi, chi bằng giờ theo tôi ra công trường làm, kiếm còn nhiều hơn cả sinh viên đại học". Hồi đó, ông làm ở công trình, có tay nghề nên lương khá cao. Trong mắt ông, đã kiếm tiền được rồi thì việc gì phải tốn 5–6 năm học tiếp, thà học nghề sớm còn kiếm được nhiều năm hơn.

Cuối cùng ông thật sự không cho con học tiếp mà bắt đi học nghề.

Vì chuyện này mà con trai giận ông suốt nhiều năm, sau này hơn chục năm cũng không muốn về nhà hay liên lạc.

Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, cô họ tôi đều vô cùng hối hận – hối hận vì không cãi lại được chồng, cũng hối hận vì mình không đủ khả năng tự lo cho con đi học.

Một người mà tầm nhìn ngắn hạn, chỉ thấy cái trước mắt mà không thấy tương lai, lại cố chấp làm theo ý mình thì điều đó thực sự là tai họa cho gia đình, đặc biệt là cho con cái.

Người bố có tầm nhìn xa sẽ không bị bó buộc trong hiện tại mà luôn nhìn về tương lai.

Những người bố như vậy sẽ nuôi dưỡng nên những đứa trẻ có tầm nhìn rộng lớn.

3. Dành thời gian đồng hành

Nhiều người bố đã thực sự gánh vác trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình. Vì thế họ nghĩ: "Tôi lo kinh tế rồi, việc chăm con không liên quan đến tôi nữa, đó là trách nhiệm của vợ". Với suy nghĩ như vậy, họ đương nhiên sẽ trốn tránh việc nuôi dạy con. Chúng ta phải thừa nhận rằng người bố kiếm tiền nuôi gia đình thực sự rất vất vả.

Nhưng cũng phải hiểu rằng trẻ con, đặc biệt sau 6 tuổi cực kỳ cần sự đồng hành của bố. Vì sau 6 tuổi, trẻ cần học cách mạnh mẽ, kỷ luật, và hình mẫu quan trọng nhất chính là người bố. Chỉ cần mỗi ngày nửa tiếng chơi bóng, đùa nghịch hay đọc sách cùng con cũng đủ để trẻ cảm nhận sức mạnh và cảm giác an toàn từ bố.

Nếu ngày thường bận, cuối tuần hãy dành nửa ngày đưa con ra ngoài dạo chơi. Trong quá trình ở bên bố, trẻ sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa tư duy nam giới và nữ giới: cách suy nghĩ, cách nhìn vấn đề và cách giải quyết tình huống.

Trong sự thấm dần như thế, trẻ sẽ trưởng thành, trở nên vững vàng và mạnh mẽ hơn từ bên trong. Trong nhà nếu có người bố hội đủ 3 đặc điểm trên, không chỉ người mẹ hạnh phúc mà con cái chắc chắn sẽ rất xuất sắc.

Nhà bạn thuộc kiểu người bố nào?