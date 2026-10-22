Nam MC SN 1989 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia là kỹ sư lọc hóa dầu, từ bỏ học bổng Hàn Quốc để thi tuyển vào VTV

Trong cộng đồng yêu thích Đường Lên Đỉnh Olympia, ngoài MC Trần Ngọc, còn có một cái tên MC khác cũng được nhắc đến nhiều nhờ biệt danh MC điểm cầu "dẫn đâu thắng đó". Theo đó, năm 2023, anh dẫn điểm cầu Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa), cổ vũ cho thí sinh Lê Xuân Mạnh và Mạnh trở thành Quán quân. Năm 2024, anh chuyển sang điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn (Huế), cổ vũ cho Võ Quang Phú Đức của trường THPT chuyên Quốc học Huế. Cuối cùng, Phú Đức cũng trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 24. Nam MC "may mắn" đó chính là MC Sơn Lâm.

MC Sơn Lâm ở điểm cầu Thanh Hóa, Chung kết Olympia năm thứ 23 (Ảnh: FBNV)

Năm 2024, anh phụ trách điểm cầu Huế và chính thức ghi tên mình vào danh sách một trong những MC "mát tay" nhất (Ảnh: FBNV)

MC Sơn Lâm tên đầy đủ là Dương Sơn Lâm, sinh năm 1989. Anh được gọi vui là "trai Bách Khoa chính hiệu" vì tốt nghiệp ngành Kỹ sư lọc hóa dầu, Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng ngay từ thời cấp ba, anh đã mê ánh đèn sân khấu. Đến năm thứ 2 đại học, cơ hội đứng trên sân khấu rõ ràng hơn khi trường cử anh đi thi Sinh Viên Thủ Đô Tài Năng Thanh Lịch năm 2010 và anh giành giải nhất.

Sau khi tốt nghiệp, anh có khoảng thời gian gần 2 năm tìm việc trong ngành Hóa. Anh nhảy việc liên tục, bị từ chối rất nhiều, rồi tìm được học bổng sang Hàn Quốc để học Thạc sĩ về Hóa học. Khi đã trải nghiệm đủ, anh mới thật sự nhận ra mình không hợp với nghề Hóa, bởi đam mê ánh đèn sân khấu khiến anh không thể chôn chân hàng giờ trong phòng thí nghiệm. Anh quay về Việt Nam, từ bỏ học bổng để thi tuyển làm MC của VTV.

Ít người biết MC Sơn Lâm từng tốt nghiệp ngành Kỹ sư lọc hóa dầu, Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Với anh, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời mỗi người đều có chữ "duyên", quan trọng là dám quyết định đi theo điều mình tin tưởng ở từng thời điểm. Anh từng chia sẻ rằng: "Tôi vẫn nhớ khi quay lại, bước chân vào sảnh Đài, nhìn thấy logo VTV, tôi thấy đây là nơi mình thuộc về. Cảm xúc đấy rõ lắm!".

Sau hơn 10 năm làm nghề, anh được biết đến qua nhiều chương trình của VTV. Anh từng làm ở VTV6 với các chương trình dành cho giới trẻ, sau đó là VTV3 với các chương trình giải trí và tin tức. Anh gắn bó với hàng loạt chương trình như Chuyển Động 24h, Việc Tử Tế, Cafe Sáng với VTV3, 60 phút Mở, cùng chuyên mục Điểm Tuần.

Anh nổi tiếng với phong cách dẫn dí dỏm, thông minh (Ảnh: FBNV)

Anh cũng từng cầm trịch Vua Tiếng Việt, nối gót NSND Xuân Bắc ở mùa 5 và gắn bó với chương trình trong hai mùa. Mới đây nhất, theo thông tin được chia sẻ, anh sẽ đồng hành cùng MC Khánh Vy trong Sinh Viên Thế Hệ Mới 2026, sân chơi để sinh viên đưa ý tưởng vào đời sống, từ đầu ra cho nông sản, phát triển làng nghề đến bảo vệ môi trường. Tên anh cũng thường xuyên xuất hiện trong bảng đề cử BTV, MC ấn tượng của VTV Awards nhiều năm liền.

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