Tình cờ đọc được 1 bình luận về chuyện quỹ lớp mà tôi thấy thấm thía và đúng quá: Đây có lẽ là tiếng lòng của rất nhiều người!

Lướt mạng xã hội mấy ngày nay, tôi tình cờ dừng lại trước một dòng trạng thái ngắn ngủi của một phụ huynh nhưng lại thu hút lượng tương tác rất lớn: “Làm gì có một tập thể nào hoạt động mà không cần quỹ? Tôi đi học 40 năm trước vẫn đóng quỹ có thấy bị gì đâu, cái cần cấm là cấm lạm thu kìa...” Câu chuyện tưởng chừng đã quá quen thuộc mỗi mùa tựu trường, nhưng khi kiên nhẫn đọc từng dòng bình luận bên dưới, tôi nhận ra đằng sau đó không đơn thuần là chuyện tiền bạc, mà là rất nhiều nỗi trăn trở có thật của những người đang làm cha, làm mẹ.

Khoảng chông chênh giữa chăm lo cho con và nỗi lo lạm thu

Thú thật, ở góc độ một phụ huynh, tôi tin rằng hiếm có ai phản đối việc cả lớp cùng nhau gom góp một khoản kinh phí nhỏ để chăm lo cho con trẻ. Suốt nhiều thế hệ qua, những khoản đóng góp đầu năm vốn là điều hết sức tự nhiên: để các con có bình nước uống sạch trong lớp, có chút bánh kẹo phá cỗ đêm Trung thu, hay có món quà nho nhỏ động viên bạn tiến bộ trong học tập. Với tôi, đó không đơn thuần là vật chất, mà là những ký ức tuổi thơ rất đẹp, nơi con trẻ cảm nhận được sự ấm áp và tình thân của một tập thể lớp học.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Thế nhưng, điều khiến tôi cũng như bao cha mẹ khác băn khoăn lại nằm ở chỗ: ranh giới giữa một khoản quỹ phục vụ các con và những khoản chi phát sinh đôi khi bị nhòe đi. Tôi rất thấm thía bình luận của một phụ huynh nhận được hàng trăm lượt tán đồng: “Quỹ không sai - Sai là chi vô lý. Quỹ là để chi cho học sinh nhưng đến 2/3 lại chi cho các hoạt động không dành cho học sinh”. Khi quỹ lớp vô tình bị biến thành chiếc ví gánh thêm những khoản chi về cơ sở vật chất, sửa sang trang thiết bị hay những danh mục nằm ngoài nhu cầu trực tiếp của các con, thì gánh nặng tâm lý và áp lực kinh tế sẽ lập tức đè nặng lên vai nhiều gia đình.

Ngược lại, khi các trường siết chặt quy định để tránh lạm thu, một thực tế khác lại nảy sinh khiến tôi thấy chạnh lòng. Vì quá e ngại việc đụng chạm đến chuyện tiền nong, nhiều nơi chọn cách an toàn nhất là dừng toàn bộ các hoạt động chung. Để rồi ngày hội trăng rằm trôi qua trong im lặng, ngày lễ tri ân thầy cô không một nhành hoa, và các con ngơ ngác khi thấy lớp mình thiếu vắng đi những tiếng cười rộn rã thường có. Nhìn những đứa trẻ chịu thiệt thòi về mặt tinh thần như vậy, tôi tin không bậc phụ huynh hay người thầy nào có thể an lòng.

Để đồng tiền đóng góp trở về đúng giá trị sẻ chia

Sau tất cả những tranh luận đa chiều ấy, tôi nhận ra mong mỏi của đa số cha mẹ chúng tôi thật ra rất giản dị. Chúng tôi không hề tiếc những đồng tiền dành cho con, điều chúng tôi mong mỏi nhất chỉ là hai chữ: minh bạch và đúng mục đích. Từng đồng tiền do phụ huynh gom góp chỉ nên phục vụ trọn vẹn cho việc học tập, vui chơi và trải nghiệm của chính các con. Đồng thời, hai chữ "tự nguyện" cũng cần được tôn trọng thực chất, để không ai cảm thấy nặng lòng hay ngượng ngùng khi bước vào buổi họp phụ huynh.

Tôi vẫn luôn tin rằng, khi sự sẻ chia được đặt đúng chỗ và sự minh bạch được giữ gìn trọn vẹn, quỹ lớp sẽ không còn là nỗi âu lo mỗi đầu năm học, mà sẽ trở về đúng với sứ mệnh ban đầu: một vòng tay chung sức chăm chút cho những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi học trò.